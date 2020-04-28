Результаты теста на антитела могут стать для людей обоснованием выхода из карантина и возвращения к обычной жизни.

Ученые полагают, что если человек бессимптомно переболел коронавирусом, то он какое-то время может быть защищен от повторного заражения и не может стать распространителем COVID-19.

Анализ нацелен на выявление ранних (IgM) антител и поздних (IgG), сменяющих ранние при первичном иммунном ответе на неизвестный организму антиген. Тестирование бывает двух типов — качественный анализ показывает наличие или отсутствие иммуноглобулинов IgG и IgM, а количественный определяет их концентрацию.

Первой сетью, которая начнет масштабно тестировать на антитела, станет лабораторная служба «Хеликс» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — запуск планируется в первой половине мая. Они будут использовать тест-системы «Вектор-бест» и системы научно-производственного объединения «Диагностические системы». Цена количественного теста составит 4000 рублей, качественного — 2000 рублей.

Сеть медицинских центов «Инвитро» начнет проводить тестирование во второй половине мая — сдать анализ на антитела смогут все желающие без признаков ОРВИ в 1480 медицинских офисах компании за 950–3500 рублей. «Гемотест» планирует начать тестирование на антитела к концу мая, к этому же времени — или в начале июня — предполагает начать подобные тесты и KDL.