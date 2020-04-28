Пять крупных сетей медицинских лабораторий в России начнут проводить платное тестирование на антитела к коронавирусу, которые позволяют узнать, переболел человек Covid-19 или нет. Пока подобное тестирование массово проводилось только для медицинских работников, для теста использовались тест-системы научного центра «Вектор».
Частные медицинские лаборатории России начнут тестировать на антитела к коронавирусу
Результаты теста на антитела могут стать для людей обоснованием выхода из карантина и возвращения к обычной жизни.
Ученые полагают, что если человек бессимптомно переболел коронавирусом, то он какое-то время может быть защищен от повторного заражения и не может стать распространителем COVID-19.
Анализ нацелен на выявление ранних (IgM) антител и поздних (IgG), сменяющих ранние при первичном иммунном ответе на неизвестный организму антиген. Тестирование бывает двух типов — качественный анализ показывает наличие или отсутствие иммуноглобулинов IgG и IgM, а количественный определяет их концентрацию.
Первой сетью, которая начнет масштабно тестировать на антитела, станет лабораторная служба «Хеликс» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — запуск планируется в первой половине мая. Они будут использовать тест-системы «Вектор-бест» и системы научно-производственного объединения «Диагностические системы». Цена количественного теста составит 4000 рублей, качественного — 2000 рублей.
Сеть медицинских центов «Инвитро» начнет проводить тестирование во второй половине мая — сдать анализ на антитела смогут все желающие без признаков ОРВИ в 1480 медицинских офисах компании за 950–3500 рублей. «Гемотест» планирует начать тестирование на антитела к концу мая, к этому же времени — или в начале июня — предполагает начать подобные тесты и KDL.
Напомним, в России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19. Разработкой занимались ученые НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — тест, который уже прошел клинические испытания и был зарегистрирован для использования, позволяет выявить вирус SARS-CoV-2, а также отличить его от других родственных вирусов, которые в том числе вызывают атипичную пневмонию и ближневосточный респираторный синдром.
Ранее Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал адреса поликлиник, в которых любой желающий может бесплатно сдать анализ на коронавирус. Причем сделать мазок из носоглотки могут не только те, кто вернулся из стран в зоне риска, а любой горожанин. Россияне также смогут сдать тест на коронавирус в частных медицинских центрах.
Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.
Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.
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