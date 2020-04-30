Неделю назад мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пришлось уменьшить число ежедневного тестирования, потому что расходных материалов просто нет в мире. «Собака.ru» опросила экспертов, чтобы узнать, как обстоят дела с расходными материалами и средствами индивидуальной защиты в Петербурге, насколько ситуация в городе критична и как теперь существуют лаборатории.
«Склады поставщиков практически опустели»: грозит ли Петербургу нехватка расходников для тестов на COVID-19?
Александр Соловьев
Руководитель лабораторных проектов федеральной сети лабораторий СИТИЛАБ:
«Сейчас лаборатории испытывают трудности с обеспечением расходными материалами, необходимыми на этапе выделения РНК вируса: специальных наконечников для дозаторов и реагентов для выделения. Помимо этого, возникает дефицит специальных пробирок, которые используются на этапе работы с диагностическими наборами.
Резко возросшая потребность в тестировании на COVID-19 в большинстве стран привело к увеличению потребления расходных материалов для ПЦР-исследований (полимеразная цепная реакция, экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий размножить определенный участок ДНК. Этот метод используется для тестирования на COVID-19 — прим.ред.).
Мы тоже включились в работу по тестированию на COVID-19. Мощности отдельно взятой лаборатории конечны и не позволяют кратно увеличить объемы тестирования. При этом с нашими запасами мы можем бесперебойно работать в течение как минимум до конца мая, одновременно с этим решая вопросы поиска необходимых расходных материалов на последующий период».
Дарья Горякина
Заместитель генерального директора по коммерции лабораторной службы Helix
«Проблем с лабораторным пластиком Helix не испытывает – ряд стандартных позиций вроде пробирок есть в общем доступе. По некоторым специфичным расходникам, которые мы используем — а у нас автоматизированы все этапы выполнения ПЦР-исследований — ощущается напряженность, однако нас она касается в меньшей степени. Благодаря долгосрочным взаимоотношениям с поставщиками и во многом эксклюзивным условиям сотрудничества, мы получаем свои заказы в полном объеме. Helix выполняет исследования на коронавирус COVID-19 с 26 марта, и уже тогда было очевидно, что объемы тестирования будут только нарастать, поэтому мы сразу же увеличили свои складские запасы с двухнедельного до месячного, а по некоторым позициям и двухмесячного объема. В текущем моменте это позволяет двум площадкам rомпании – в Москве и Петербурге – выполнять до 8 000 тестов на COVID-19 в сутки.
Кроме того, мы значительно расширили и диверсифицировали список поставщиков, чтобы минимизировать риск непоставки заказов. Достаточно напряженная ситуация сохраняется со средствами индивидуальной защиты – в какой-то момент они практически закончились на рынке, но далее многие швейные производства были перепрофилированы в изготовление именно СИЗ.
Сейчас возможность купить маски и комбинзоны есть, однако изготовителям потребуется еще какое-то время, чтобы нарастить объемы производства и обеспечивать полное удовлетворение потребности рынка в СИЗ. И открытым остается вопрос по стоимости средств индивидуальной защиты – с момента объявления пандемии цены на них выросли в десятки раз и продолжают расти. Именно по причине нарастающего дефицита СИЗ и увеличивающихся цен на них, мы запустили сервис бесконтактного тестирования на COVID-19, в рамках которого тест можно сдать не выходя из дома и без участия медицинского работника.
Александра Николаева
директор по маркетингу сети медицинских центров «Лахта клиника»
«Тесты на коронавирус делаются методом ПЦР. Для их забора и транспортировки нужны пробирки типа «Эппендорф». Они у поставщиков есть, ситуация спокойная. Сложнее обрабатывать большое количество данных, для тестов требуется заполнить обязательную анкету, которую потом необходимо внести в программу. Тестов для физических лиц мы делаем относительно немного — 20-30 в день, корпоративных в разы больше, иногда тестируем до тысячи человек в день.
С особым дефицитом расходных материалов или средств индивидуальной защиты мы не столкнулись. В продаже есть все, от масок до специальных костюмов. Поменялась цена: все СИЗ и расходники подорожали в два-три раза с начала пандемии. И это существенная статья расходов для всех клиник на данный момент».
Ситуацию в Москве, с которой и началась дискуссия о потенциальном дефиците расходных материалов, мы попросили прокомментировать сотрудников лаборатории «Гемотест».
Александр Кистов
директор по закупкам Лаборатории «Гемотест»
«Действительно, на рынке поставок лабораторного пластика наблюдается дефицит. Наиболее сложная ситуация складывается с расходными материалами для ПЦР-исследований: микропробирками 0,2 мл в стрипах и крышками к ним, наконечниками для ручных автоматических пипеток. Из-за того, что большое количество государственных и частных лабораторий почти одновременно ввели исследование на COVID-19, склады поставщиков практически опустели.
Такие расходники производят европейские и американские компании (Eppendorf, Greiner, ThermoFisher, Axygen/Corning), поэтому поставщики не смогли оперативно пополнить запасы. Нам пришлось обзванивать компании со всей территории РФ, чтобы найти нужные расходные материалы, и в результате мы закупили их аналоги от производителей из Китая.
Ситуация начала выравниваться, когда появились наборы для исследования на COVID-19 с автоматическим выделением РНК вируса: доля наборов для стандартного ПЦР-исследования начала уменьшаться, потребность в расходных материалах снизилась. При этом с ростом объемов новых исследований возник дефицит другого вида пластика – расходных материалов для приборов, на которых происходит выделение ДНК/РНК возбудителей.
Мы сформировали запасы, которые смогут обеспечить от 2 недель до месяца бесперебойной работы лаборатории (в зависимости от потока пациентов). Поставщики также оперативно скорректировали заказы у производителей – сейчас достаточно большие объемы лабораторного пластика уже находятся на пути в Россию.
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