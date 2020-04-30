«Склады поставщиков практически опустели»: грозит ли Петербургу нехватка расходников для тестов на COVID-19?

«Действительно, на рынке поставок лабораторного пластика наблюдается дефицит. Наиболее сложная ситуация складывается с расходными материалами для ПЦР-исследований: микропробирками 0,2 мл в стрипах и крышками к ним, наконечниками для ручных автоматических пипеток. Из-за того, что большое количество государственных и частных лабораторий почти одновременно ввели исследование на COVID-19, склады поставщиков практически опустели.

Такие расходники производят европейские и американские компании (Eppendorf, Greiner, ThermoFisher, Axygen/Corning), поэтому поставщики не смогли оперативно пополнить запасы. Нам пришлось обзванивать компании со всей территории РФ, чтобы найти нужные расходные материалы, и в результате мы закупили их аналоги от производителей из Китая.

Ситуация начала выравниваться, когда появились наборы для исследования на COVID-19 с автоматическим выделением РНК вируса: доля наборов для стандартного ПЦР-исследования начала уменьшаться, потребность в расходных материалах снизилась. При этом с ростом объемов новых исследований возник дефицит другого вида пластика – расходных материалов для приборов, на которых происходит выделение ДНК/РНК возбудителей.

Мы сформировали запасы, которые смогут обеспечить от 2 недель до месяца бесперебойной работы лаборатории (в зависимости от потока пациентов). Поставщики также оперативно скорректировали заказы у производителей – сейчас достаточно большие объемы лабораторного пластика уже находятся на пути в Россию.