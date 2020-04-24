Девять российских разработок вакцин от COVID-19 вошли в список ВОЗ. Три из них — из Петербурга

На процесс разработки попадание в список ВОЗ никак не влияет, однако исследователи могут делиться друг с другом опытом и искать общие решения. «Представители ВОЗ попросили держать их в курсе продвижения разработок и также включили нас в две рабочие группы: экспертную группу ВОЗ по животным моделям, и группу по разработке методов диагностики», — рассказала директор по научному развитию BIOCAD Анна Владимирова в комментарии для «РБК».

Напомним, ранее «Собака.ru» брала интервью у генерального директора компании Дмитрия Морозова. Он рассказывал о процессе разработки вакцины от COVID-19, клинические испытания которой планируется провести уже этим летом. Первая разработка BIOCAD создана на основе мРНК, а вторая — результат совместной работы компании и Института экспериментальной медицины.

Отмечается, что третий препарат от коронавируса, над которым трудятся в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток, создадут на основе рекомбинантного белка и наночастиц. Вакцина пока проходит пре-клинические испытания.

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