Главврач частной Американской Клиники Антон Глобин: «Система здравоохранения может не справиться — мы готовимся к приему зараженных Covid-19»

Несмотря на загруженность, в больнице есть все медицинские материалы, оборудование и средства защиты. Последние два дня у них уменьшились и поступления в целом, и количество тяжелых больных.

Еще 2 недели назад выписать пациента могли, когда два его теста на коронавирус были отрицательными. Сейчас в Москве уже не дожидаются результата: стабилизируют состояние и отправляют на домашнее лечение. В Петербурге пока подобной практики нет.

Мы на связи с коллегами из Израиля и США. В Нью-Йорке самая трагичная ситуация: врачи вынуждены делать трудный выбор, кого подключить к ИВЛ и, возможно, спасти, а кого нет. Надеюсь, у нас такого не будет. В России намного раньше ввели режим самоизоляции, чем в других странах, и было больше времени на подготовку к самому неблагоприятному сценарию.