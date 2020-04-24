Смольный вчера заявил, что система здравоохранение в Петербурге работает на пределе. Главный врач частной Американской Медицинской Клиники Антон Глобин во всю готовится к приему пациентов с Covid-19. По его прогнозам система государственного здравоохранения при росте больных через 3-4 недели может вовсе не справиться с потоком зараженных. Кандидат медицинских наук и хирург высшей категории в разговоре с «Собака.ru» рассказал, как будет устроено лечение и восстановление и когда карантинные меры можно будет смягчить.
Главврач частной Американской Клиники Антон Глобин: «Система здравоохранения может не справиться — мы готовимся к приему зараженных Covid-19»
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Антон Глобин
О перепрофилирование АМК для приема пациентов с Covid -19
В Москве из-за большого числа заболевших временно разрешили частным медицинским центрам принимать ковид-положительных. Частная медицина в нашем городе на данный момент не обладает разрешением на оказание помощи ковид-пациентам, но это вопрос времени —по эпидситуации Петербург отстает от Москвы на 2-3 недели. Поэтому Американская Медицинская Клиника готовится к приему зараженных. Закуплены профессиональные средства защиты для персонала, 20 коек стационара оборудованы кислородом, а каждая из 4-х коек реанимации — ИВЛ (Аппарат искусственной вентиляции легких. — Прим.ред.). Прием будет осуществляться через специальный вход и только тремя сотрудниками: регистратором, медбратом и врачом. Как и прежде, услуга доступна по ДМС или за дополнительную плату.
Мы сделали большую закупку спецодежды: при полной загруженности хватит на 2 месяца. Цена очень удручает — рост минимум в три раза, а то и в шесть. Но дефицит в госбольницах связан скорее с объемом работы — каждый случай пневмонии рассматривают как потенциальный Covid-19.
Об опыте Москвы в борьбе с пандемией
Чтобы быть в курсе московской ситуации, я общался с докторами платной клиники в Одинцово, которую перепрофилировали для оказания помощи пациентам с Covid-19. В ней лечатся и по ОМС, поэтому работы очень много. Смена длится 24 часа с тремя перерывами по 30 мин (доктора выходят из «красной» зоны для приема пищи и проведения гигиенических процедур), затем полагается отдых 12 часов – и все начинается заново. Отработав шесть смен в таком режиме, можно рассчитывать на суточный выходной.
Несмотря на загруженность, в больнице есть все медицинские материалы, оборудование и средства защиты. Последние два дня у них уменьшились и поступления в целом, и количество тяжелых больных.
Еще 2 недели назад выписать пациента могли, когда два его теста на коронавирус были отрицательными. Сейчас в Москве уже не дожидаются результата: стабилизируют состояние и отправляют на домашнее лечение. В Петербурге пока подобной практики нет.
Мы на связи с коллегами из Израиля и США. В Нью-Йорке самая трагичная ситуация: врачи вынуждены делать трудный выбор, кого подключить к ИВЛ и, возможно, спасти, а кого нет. Надеюсь, у нас такого не будет. В России намного раньше ввели режим самоизоляции, чем в других странах, и было больше времени на подготовку к самому неблагоприятному сценарию.
Об отмене карантина в России
Большое количество людей переносит коронавирус легко, часть из них даже не знает, что их организм столкнулся с инфекцией, справился с ней и выработал иммунитет. С внедрением тестов на антитела система здравоохранения поймет, какая часть населения уже переболела. Если больше 65% — смысла в карантине нет никакого. Надеюсь, что его отмена или существенное смягчение произойдет уже через месяц. Но нагрузка на стационары сохранится в течение 3-4 месяцев.
Мы в АМК уже сейчас разрабатываем программу восстановления для переболевших коронавирусом. Период реабилитации (особенно после тяжелых форм) занимает несколько месяцев. В это время нужно наблюдаться у врача и регулярно делать КТ (Компьютерную томографию. — Прим.ред.) органов дыхания.
О развитии дистанционной медицины
А пока продолжаем лечить другие патологие 24/7 во многих сферах — от кардиологии до нейрохирургии. Потребность в стационарной помощи высока, потому что закрыты многие государственные клиники. По постановлению главного санитарного врача города запрещена плановая госпитализация. Но больные с острыми состояниями, а также хроническими заболеваниями (при ухудшении или риске осложнений) могут быть осмотрены и даже прооперированы. Кроме того, уже начатое лечение должно быть закончено.
Также мы вводим опцию дистанционного консультирования. Но это не телемедицина, и ни в коем случае не первичный прием. Это нужно, чтобы дать пациентам возможность задать вопросы лечащему врачу или скорректировать дозу и длительность курса приема препарата.
Режим самоизоляции уже снизил прибыль АМК в 2 раза. Мы вынуждены отправить в очередной отпуск ортодонтов и пластических хирургов, но ни один сотрудник не уволен. Стоимость услуг повышать не планируем, несмотря на то, что закупочная цена расходных материалов возросла. Возможен их дефицит из-за отмены экспорта или остановки производств зарубежом, но клиника обладает достаточным запасом на 3-4 мес.
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