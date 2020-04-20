Петербуржцы с легкой формой коронавируса смогут лечиться дома

Показаниями к госпитализации являются состояния больного средней тяжести или тяжелое, лихорадка выше 38 градусов, жалобы на одышку и нехватку воздуха, возраст от 0 до 3 лет или старше 65 лет, беременность, ряд хронических заболеваний — таких как артериальная гипертония, сахарный диабет, сердечная недостаточность, а также невозможность изолироваться при проживании с теми, кто входит в группу риска. Остальные заболевшие по желанию могут остаться дома для продолжения лечения.

При этом каждый вызов врача на дом при признаках ОРВИ будет рассматриваться как возможный Covid-19. В первые 8 дней болезни будет осуществляться ежедневный контакт медработника с пациентом — по телефону или посредством видеосвязи. Также медик должен взять анализ на исследование Covid-19, подписать согласие пациента на амбулаторное лечение, дать рекомендации по самонаблюдению за течением заболевания и довести информацию об ответственности за нарушение режима изоляции.

Больничный по Covid-19 и подозрению на него будет оформляться сразу на 14 дней. На десятый день болезни у пациента возьмут повторный анализ. Если вирус продолжит выявляться, больничный продлят.

Напомним, ранее стало известно, что петербуржцев, болеющих коронавирусом Covid-19 в легкой форме, нет смысла госпитализировать в стационары — они могут получать амбулаторное лечение. В случае, если пациентов необходимо изолировать от родственников, власти города рассматривают возможность отправлять болеющих в отели и пансионаты.

Теперь в Боткинской больнице будут принимать только тяжелых больных. О своем пребывании в больнице рассказывал aналитик и IT-журналист Илья Шатилин, который вернулся из Италии в Петербург и попал на карантин, и модель Яна Мирославская, а один из пациентов Боткинской даже придумал журнал о жизни в медучреждении в период коронавируса. Ранее стало известно, что врачи Петербурга получат от 300 тысяч в случае заражения новой коронавирусной инфекцией.