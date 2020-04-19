В МЧС рассказали, как правильно дезинфицировать продукты, купленные в магазине

Ранее в МЧС посоветовали россиянам отказаться от ношения защитных масок на улице, когда вокруг нет толп людей. Спасатели считают и напоминают — находясь на открытом пространстве, полезнее дышать свежим воздухом. Ношение масок поможет ограничить распространение вируса. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она неэффективна на открытом воздухе», — напоминают в МЧС.

Напомним, Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как правильно выбирать продукты в период пандемии коронавируса. В первую очередь ведомство не советует делать запасы впрок — докупить то, что не успели, всегда возможно, так как продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают объем основных продуктов питания. А специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали принципы рациона для тех, кто находится в самоизоляции или карантине.