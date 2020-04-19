Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рекомендуют замачивать в воде на 10-15 минут купленные в магазине зелень, помидоры и огурцы в целях профилактики распространения коронавируса, пишет ТАСС.
В МЧС рассказали, как правильно дезинфицировать продукты, купленные в магазине
-
Фото: Shutterstock
«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», – сообщается в рекомендациях института. Кроме того, эксперты предлагают использовать в этих целях нейтральное моющее средство, которое следует потом тщательно смыть.
Специалисты напомнили, что по возвращению с улицы домой, необходимо первым делом вымыть руки и только после этого разбирать покупки. Продукты в твердой упаковке , а именно пластиковой, металлической или стеклянной, лучше помыть с мылом, а перед выкладкой продуктов стоит протереть кухонные поверхности. Также они рекомендуют проводить чистку и регулярную дезинфекцию столов, дверных ручек, стульев и гаджетов, используя бытовые моющие средства, устраняющие вирусы.
Ранее в МЧС посоветовали россиянам отказаться от ношения защитных масок на улице, когда вокруг нет толп людей. Спасатели считают и напоминают — находясь на открытом пространстве, полезнее дышать свежим воздухом. Ношение масок поможет ограничить распространение вируса. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она неэффективна на открытом воздухе», — напоминают в МЧС.
Напомним, Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как правильно выбирать продукты в период пандемии коронавируса. В первую очередь ведомство не советует делать запасы впрок — докупить то, что не успели, всегда возможно, так как продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают объем основных продуктов питания. А специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали принципы рациона для тех, кто находится в самоизоляции или карантине.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.