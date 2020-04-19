Китайский препарат гидроксихлорохин, незарегистрированный в России и применяющийся для лечения больных с коронавирусом, по безопасности и эффективности не хуже российских аналогов, сообщает пресс-служба Минздрава.
Минздрав официально одобрил гидроксихлорохин для лечения коронавируса
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«С позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», — отметили в Минздраве. В пресс-службе также добавили, что для производства китайского гидроксихлорохина используется аналогичная по качеству активная фармацевтическая субстанция, применяющаяся и в России.
Как сказал заместитель гендиректора Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Вадим Меркулов, наличие сертификата GMP говорит о соответствии китайского препарата всем международным требованиям. Дополнительной гарантией, по его мнению, является сертификат качества на серию, предъявленный производителем.
Ранее правительство РФ разрешило больницам использовать для лечения пациентов с COVID-19 незарегистрированный в России препарат гидроксихлорохин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Также стало известно, что более 68 тысяч упаковок этого препарата России безвозмездно передала китайская компания «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко».
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 36 793. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система
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