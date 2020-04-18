В Петербурге зарегистрировали еще одну смерть пациента с коронавирусной инфекцией в госпитале для ветеранов войн. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет здравоохранения Смольного.
В Петербурге скончался 67-летний мужчина от коронавируса
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Фото: Shutterstock
Так, коронавирус был подтвержден у 67-летнего мужчины. Он скончался десятью днями ранее. «Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась из-за тотальной двусторонней пневмонии», — добавили в комитете.
В комздраве уточнили, что заболевший страдал многочисленными хроническими заболеваниями. Добавим, что это уже восьмой смертельный случай коронавируса в Петербурге.
По состоянию на 18 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 36 793. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.
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