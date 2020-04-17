Петербург обгоняет Москву по количеству людей на улицах. Уровень самоизоляции в последние дни снизился до 2,4 баллов — это значит, что очень много людей одновременно нарушают карантин. Власти Петербурга пока не приняли строгих мер, перемещение по городу ограничено, но не запрещено. Однако в СМИ уже появились сообщения о намерении Смольного ввести систему цифровых пропусков. Впереди выходные, и, пока самоизоляция — это все еще личный выбор каждого, врачи объясняют, почему нам стоит отказаться от долгих прогулок по городу, поездок на метро и посещения тайных вечеринок.
«Я устал сидеть в этой самоизоляции!» Врачи — о том, почему выходить на улицы ещё очень рано
Оксана Станевич
Врач-инфекционист ПСПбГМУ им. Павлова
Статистика распространения COVID-19 в Петербурге пугает не так сильно, как московская. Люди уже три недели сидят дома, и у них назревает вопрос: а что дальше? Как врач-инфекционист, я уверена, что сейчас не время выходить из самоизоляции. Мы еще в самом начале пути, и нам предстоит борьба с вирусом.
Чтобы в этом убедиться, посмотрите на карту распространения COVID-19, созданную исследовательским университетом Джона Хопкинса. На карте видно распределение случаев заболевания в разных странах, она показывает, где сейчас больше всего инфекции.
Лучший пример для нас — Китай. Количество заболевших там нарастало по экспоненте, а потом вышло на плато: это значит, что заболевших не становится больше. Люди постепенно выздоравливают, и, скорее всего, число заболевших не будет нарастать. Для остальных стран мы видим ту же экспоненциальную кривую, которая пока идет вверх. И в разных уголках мира человечество находится на разных участках этого графика. Россия, как и некоторые европейские страны, сейчас — в начальном участке роста экспоненты.
Еще один важный вопрос: как мы придем к плато, когда количество новых случаев инфицирования не будет нарастать с большой скоростью, и, таким образом, график примет вид горизонтальной прямой? Это будет крутой рост или более пологое движение по экспоненте? Если мы будет двигаться по первому сценарию (крутой рост — большое количество новых случаев инфицирования за короткий период времени), то в реальной жизни это будет выглядеть как перегрузка лечебных учреждений. В этих условиях может возникнуть ситуация нехватки лечебных ресурсов. Медикам придется выбирать, кого подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких, как это случилось в Италии.
Количество заболевших и наклон этой кривой зависят от соблюдения режима самоизоляции. Чем меньше людей заболеют в один момент времени, тем менее крутое движение вверх покажет кривая. Просто не у всех людей есть понимание этой зависимости «нарушение режима самоизоляции —> характер роста новых случаев COVID-19 на кривой». Каждый наш выход на улицу может быть судьбоносным и повлечь за собой новое количество случаев заболевания — особенно учитывая большой процент бессимптомных носителей инфекции. Если сидеть дома, не ездить в гости и не навещать пожилых родителей, то график роста будет более пологим — и система здравоохранения выдержит удар до перехода к состоянию «плато».
В достижении состояния «плато» нам также поможет приобретение коллективного иммунитета. Когда он появится в достаточной мере, и, следовательно, количество новых случаев за каждый отрезок времени будет примерно одинаково малым, мы сможем постепенно выходить из режима карантина. Взгляните на карту университета Джона Хопкинса — сколько времени Китаю понадобилось для уравновешивания нового числа заболевших (то есть достижения плато)? Это и будет примерно то время, которое потратим и мы для выхода из эпидемии (прим. Ред. - примерно 40 дней). Но не стоит забывать, что ключевой элемент удачного китайского сценария состоит в соблюдении строгого карантина.
Герман Медведев
хирург отделения хирургии кисти НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена
Институт травматологии им. Р.Р. Вредена закрыт на карантин. Часть медиков изолирована с пациентами. Официальная причина — «в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией». У нас на отделении хирургии кисти осталось 2 врача и половина сестринского персонала. Мы не принимаем людей по скорой, все пациенты с травмами кисти направляются в другие больницы. А ведь некоторые случаи, с которыми мы работаем, требуют экстренного хирургического вмешательства. Кому-то из пациентов может быть не оказана необходимая специализированная помощь.
Этой ситуации можно было избежать, если бы люди ответственнее относились к самоизоляции. Уже восьмой день вместо того, чтобы помогать пациентам, я, как и многие наши врачи, нахожусь в карантине. Впереди еще 6 дней. Сколько больных не получат помощь? Опасно и то, что люди с другими болезнями не могут сейчас попасть на госпитализации и плановые операции. По нашим данным, клиника имени Н.И. Пирогова и некоторые отделения других клиник города приостановили прием и комплексные обследования. Чем выше будет прирост больных коронавирусом, тем меньше внимания врачи смогут уделять людям с другими заболеваниями. Нас не хватит на всех.
Все, что случилось в Европе, США и Китае, будет и у нас, если мы не прекратим вести себя безрассудно. Коронавирус — не обычный грипп. Как ведет себя этот вирус пока непонятно. Человечество еще не изобрело вакцину от новой болезни. Учитывая математические модели, разработанные специалистами, и дефицит средств индивидуальной защиты, как для населения, так и для врачей, можно сказать, что распространение COVID-19 еще будет идти.
Наша задача — сделать так, чтобы прирост инфекционных больных снизился и мы не получили пик, тогда здравоохранение выдержит. И лучшее решение сейчас — самоизоляция. Я очень остро реагирую, когда вижу, что кто-то нарушает карантин. Мой отец тоже работает в больнице в Костроме, и я за него волнуюсь.
Мы стараемся любыми способами поддерживать коллег и друзей из закрытого на карантин института, они находятся 24 часа в сутки с пациентами. Наступило время проявлять те добрые качества, которые в нас воспитывали.
Евгений Шляхто
глава рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор НМИЦ им. Алмазова, академик РАН
Говорить о том, что все страшно и плохо, пугать людей — это, наверное, работает 1-2 раза, а потом люди привыкают. И уже сейчас ситуация с индексом самоизоляции показывает — петербуржцы не в полной мере осознали ту ситуацию, которая есть. Не в полной мере следуют рекомендациям, которые исходят от властей. Хочу подчеркнуть, что коек для тяжелых больных в городе достаточно, мы улучшаем ситуацию с маршрутизацией, чтобы не заполнять больницы «легкими» пациентами. Но надеяться, что нам хватит этих коек положить в больницу весь Петербург — нет, не хватит. Не хватит ни 10, ни 20, ни 30 тысяч коек, если люди продолжат не соблюдать те рекомендации и нормы поведения, которые есть сейчас. Должна быть самодисциплина и ответственность.
Надо признать, что эта ситуация есть, и она завтра по мановению волшебной палочки не исчезнет. Вирус пришел и будет с нами долго, не знаю, как долго — на всю жизнь, не на всю жизнь. Но это та данность, в которой мы должны жить и работать, соблюдая все меры предосторожности. Чтобы, с одной стороны, без стресса взаимодействовать со своими близкими, с другой — в полной мере следовать рекомендациям властей и врачей.
Перед нами опыт разных стран. В Китае пошли по пути более строгих мер, Германия — это внутренняя дисциплина, порядок, технология работы с пациентами, массовое тестирование, изоляция. Если там сказано, что больше двух человек не должны находиться на расстоянии 3 метров — это выполняется. Если сказано, что можно выйти на пробежку в парке, но в одиночку — значит, точно бегаешь один. А позиция «пронесет или не пронесет» — так быть не должно*
*Комментарий подготовлен на основе выступления Евгения Шляхто на пресс-конференции 16 апреля.
Как помочь себе придерживаться самоизоляции, когда все надоело?
рассказывает Елизавета Богданова, клинический психолог, создатель психологического пространства " WHY STUDIO"
Люди вышли на улицу и индекс самоизоляции вновь снизился, потому что мы ничем не ограничены. Кто-то ездит на работу, во дворе гуляют с детьми, в магазине начертили какие-то полоски, но кто обращает на них внимание. Почему я должен сидеть на карантине? Такой вопрос возникает из-за непонимания ситуации. Мы не можем адаптироваться к изменившейся реальности, потому что пока не понимаем, к чему нам необходимо приспособиться.
Конечно, сложности возникают в том числе из-за того, что государство не принимает решительных мер: официально карантин не введен, а люди очень растеряны. Привычный уклад жизни сильно изменился, но при этом внешние условия остаются прежними — многие продолжают работать, чтобы сохранить доход.
Осложняют адаптацию и негативные сценарии. Например, избегание: я смотрю на сводку новостей, вижу, что количество заболевших растет, но этого нет в моей жизни. Как будто в моем районе все спокойно. Бывают и более сложные случаи: вера в заговоры конспирологов о том, что коронавирус — оружие США. К таким формам избегания склонны люди, которые в целом стремятся многого в своей жизни не замечать. Но нам не стоит осуждать их.
Особенно трудно может быть тем, кто остался в одиночестве на самоизоляции. Будучи лишенными общения, мы нередко теряем ощущение самоценности. У людей, которые определяют себя через окружающих, ощущение себя напрямую зависит от количества положительных оценок. В условиях самоизоляции такие люди могут переживать сильный личностный кризис. Здесь на помощь приходит осознание идентичности. Задайте себе вопросы: как я вижу себя вне опоры на окружающих? Какой я, когда я один? Чем останется наполнена моя жизнь, если я не буду переключаться на внешнее?
Выдерживать самоизоляцию непросто, сидеть целыми днями дома —непривычный и не совсем здоровый сценарий. Помочь себе соблюдать карантин можно двумя путями. Во-первых, стоит позаботиться о внешних условиях. Стабильность — это психологическая опора, которая во многом держится на ежедневной рутине. Составьте распорядок дня, продумайте физическую активность, по возможности сохраняйте привычную вам жизнь. Идея о том, что у вас освободилось много времени, а значит, как будто бы сил тоже, достаточно токсична. Возможно, работы стало меньше, но сколько ресурсов сжигается на адаптацию. Развивайся, вставай пораньше — все эти лозунги, идущие извне, только отравляют нас. Сейчас не лучшее время вводить новые привычки. Я смотрю на это с точки зрения сохранения внутренних ресурсов: расти можно, только если вы почувствовали, что стоите на ногах и в вашей жизни все в порядке.
Во-вторых, сейчас мы можем пойти по пути встречи с самими собой, своими страхами и тревогами. Если вас одолевает беспокойство, попробуйте понять, чем пытаются помочь вам страхи? Что они хотят сказать? Откуда вы их взяли и почему носите в себе? Если вы находите в себе силы пойти по этому пути, то можете воспользоваться гайдом, который мы создали для помощи в борьбе с тревогой.
Текст: Ольга Шкворова, Катерина Резникова.
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