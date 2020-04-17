«Я устал сидеть в этой самоизоляции!» Врачи — о том, почему выходить на улицы ещё очень рано

Статистика распространения COVID-19 в Петербурге пугает не так сильно, как московская. Люди уже три недели сидят дома, и у них назревает вопрос: а что дальше? Как врач-инфекционист, я уверена, что сейчас не время выходить из самоизоляции. Мы еще в самом начале пути, и нам предстоит борьба с вирусом.

Чтобы в этом убедиться, посмотрите на карту распространения COVID-19, созданную исследовательским университетом Джона Хопкинса. На карте видно распределение случаев заболевания в разных странах, она показывает, где сейчас больше всего инфекции.

Лучший пример для нас — Китай. Количество заболевших там нарастало по экспоненте, а потом вышло на плато: это значит, что заболевших не становится больше. Люди постепенно выздоравливают, и, скорее всего, число заболевших не будет нарастать. Для остальных стран мы видим ту же экспоненциальную кривую, которая пока идет вверх. И в разных уголках мира человечество находится на разных участках этого графика. Россия, как и некоторые европейские страны, сейчас — в начальном участке роста экспоненты.