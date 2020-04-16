«Самая неблагоприятная ситуация — это где-то в районе 40 тысяч, если мы сохраним нехорошую тенденцию, которая есть сейчас. Абсолютное большинство, 35 тысяч — это легкие больные, которые должны будут лечиться дома. Тяжелых больных мы планируем около 6 тысяч. Мы к этому абсолютно готовы. Все стационарные мощности к этому времени будут готовы», — заявил Шляхто.

В период с 20 марта по 12 апреля удвоение количества заболевших Covid-19 в Петербурге шло за неделю. Сейчас же это происходит каждые пять дней, и основная задача — вернуться к благоприятному развитию событий.

«Еще неделю назад говорили, что у нас идет прирост за 7 дней удвоение, говорили о 12-13% за сутки. Вчера-позавчера, сегодня тоже чуть меньше — 13-14% прирост. Мы идем в районе 6 дней и очень бы не хотелось попасть в ситуацию, когда удвоение будет за 5 дней. Это не очень хороший сценарий, и мы предпринимаем все усилия, чтобы его избежать» — добавил Шляхто.

Напомним, петербуржцев, болеющих коронавирусом Covid-19 в легкой форме, нет смысла госпитализировать в стационары — они могут получать амбулаторное лечение. Об этом сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто. В случае, если пациентов необходимо изолировать от родственников, власти города рассматривают возможность отправлять болеющих в отели и пансионаты.