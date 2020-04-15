Алексей Филимонов — о том, как переболел COVID-19: «Пневмонию принял за приступ петербургской хандры»

Не имею ни малейшего понятия, где подхватил коронавирус

Во-первых, это точно не Вьетнам. Оттуда я прилетел 21 февраля, а в Боткинскую лег только через месяц. Кроме того, во Вьетнаме на 13 апреля зафиксировано всего 262 случая заражения, а Всемирная организация здравоохранения похвалила страну за успешную борьбу с COVID-19. Кстати, уже с января там все ходили в масках, а здороваться за руку было запрещено.

По одной из версий рассадником коронавируса стали европейские лыжные курорты. Прямых контактов с вернувшимися из Куршавеля у меня не было, но через одно рукопожатие — это практически все. В любом случае никто из моих приятелей до сих пор не спалился. Да есть люди, которые кашляют на даче, но они не подтвержденные. Так что не могу ткнуть в кого-то пальцем со словами: «Вот ты гад!» Да и к чему эти догадки. Врач говорила, что в большинстве случаев проблема в грязных руках. Я мог заразиться в любом ресторане — условно говоря, официант покашлял, и посев готов.

Ребята из «Скорой» несколько часов просидели на телефоне, обращались в разные больницы, не понимая, куда меня везти. Вроде бы пневмония — значит, нужно отправляться в отделение пульмонологии. Но мы все взрослые люди и понимаем, что вероятность того, что пневмония вызвана коронавирусом, очень высока. В то же время, чтобы отвезти меня в Боткинскую нужен был либо контакт с заболевшим, либо Китай, Италия и Франция в списке посещенных стран. А я из Вьетнама прилетел черт знает когда. В итоге врачи все же уломали диспетчеров и меня госпитализировали туда.