Генетики СПбГУ: у россиян такие же риски заболеть коронавирусом, как и у европейцев

Ученые исследовали мутации в гене ACE2, кодирующем белок, с помощью которого коронавирус нового типа попадает в клетки человека. Предварительные данные показали, что никаких особенных генетических отличий у представителей разных стран нет, поэтому режим самоизоляции россиянам стоит соблюдать так же строго, как и европейцам.

«По суммарным данным частот вариантов ACE2 российские популяции в целом значимо не отличаются от европейских. Никаких генетических мутаций, способных защитить здоровье от SARS-CoV-2, у жителей северо-западной и центральной части России, увы, не оказалось. Поэтому россиянам расслабляться в борьбе с коронавирусом ни в коем случае нельзя — стоит учесть опыт других стран, генетических похожих на нас в этом аспекте», — говорят в СПбГУ.

На следующем этапе исследователи планируют изучить генетику людей, которые переболели коронавирусом в различных формах. Важно также подробнее исследовать варианты коронавирусов из разных стран мира.

«Все это нужно, чтобы увидеть, как между собой связаны тяжесть заболевания, геном вируса и геном хозяина — конкретного человека. Именно такие масштабные геномные исследования в будущем помогут нам быстро определять группы риска. Значит, мы будем заранее представлять, например, сколько населению потребуется аппаратов для искусственной вентиляции легких в случае масштабной эпидемии. Такая статистика просто необходима, потому что этот вирус не первый и, к сожалению, не последний», — говорит начальник сектора клинико-генетических исследований организационно-методического отдела по медицинской реабилитации городской больницы № 40 Олег Глотов.