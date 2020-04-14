У инфицированных коронавирусом могут не проявляться никакие признаки болезни — в таком состоянии люди могут находиться до 4 недель, все это время распространяя вирус. Отсутствие симптомов, или же «спутанные симптомы», также часто вводят носителей в заблуждение относительно своего состояния — и они продолжают обычную жизнедеятельность.

Как отмечает специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам, если бессимптомные носители в конечном счете не переболеют, «они смогут выработать иммунитет, хотя на это потребуется несколько лет». Ученый из Национального университета Сингапура Сюй Ли Ян в свою очередь считает — пациентов без симптомов сложно выявить, но, как показывают «проводимые в массовом порядке тесты», такие носители существуют.

Напомним, люди, переболевшие коронавирусом, могут быть опасными для окружающих даже через месяц, когда все клинические признаки отсутствуют. Чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет коронавирус в окружающую среду. При этом пациенты в критическом состоянии могут выделять его в течение пяти недель — даже если у них проходят все клинические проявления коронавируса.