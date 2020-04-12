В клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ выявлены 12 человек с подозрением на COVID-19. Диагнозы еще не подтвердили, пишет «Фонтанка».
В клинике имени Пирогова СПбГУ выявили 12 человек с подозрением на COVID-19. Среди них – два медработника
«Больницу закрыли. Никого не впускают и не выпускают. Информации работникам тоже никакой не дают. Говорят: сидите ждите», — сообщил один из читателей издания. Уточняется, что речь идет о лечебно-диагностическом комплексе на набережной реки Фонтанки, дом 154.
В пресс-службе СПбГУ добавили, что коронавирус подозревают у десяти пациентов и двух сотрудников младшего медперсонала. По данным пресс-службы, их биологические материалы направлены в организацию, которая проведет исследования и сообщит окончательный диагноз.
Согласно постановлению главного санитарного врача Петербурга Натальи Башкетовой, клиника с конца марта и до 30 апреля не принимает новых пациентов.
По состоянию на 12 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 15 770. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.
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