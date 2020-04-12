Рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в Москве произошел из-за расслабленного поведения жителей города в течение последних десять дней. Об этом заявила в воскресенье представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.
ВОЗ: рост числа зараженных коронавирусом в Москве стал результатом расслабленного поведения жителей города
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Фото: Shutterstock
Как отметила Вуйнович, количество зараженных очень быстро растет. «Это результат всего, что происходило последние десять дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня», – пояснила она.
По ее мнению, на рост числа новых случаев заражения коронавирусом также повлияло несвоевременное обращение к врачу. Представитель ВОЗ добавила, что еще месяц назад прирост количества зараженных в Москве был значительно ниже, а на прошлой неделе еще снизился, что тогда говорило о стабилизации ситуации.
По состоянию на 12 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 15 770. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.
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