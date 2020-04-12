Вероятность заражения человека коронавирусом от домашних питомцев крайне мала. Такой вывод сделала международная группа ученых на основании проведенного ими экспресс-исследования, результаты которого появились в последнем выпуске журнала Американской ассоциации содействия развитию науки Science, пишет ТАСС.
Исследование: коронавирус не передается от домашних животных к человеку
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Фото: Shutterstock
Как считают эксперты, та база данных, сформированная на сегодняшний день, говорит о сугубо человеческой природе коронавирусной инфекции. Клинические ветеринары уточняют, что опыты, проводимые на кошках, собаках, свиньях, показали очень малую восприимчивость к вирусу домашних животных, особенно собак.
«Я не думаю, что возможна передача нового коронавируса от домашних кошек и собак», – сказал профессор патологии и лабораторной медицины Университета штата Висконсин в городе Мэдисон Дэвид О'Коннор. По словам Жаннет O'Куин, профессора профилактической ветеринарии Университета штата Огайо, коронавирус – человеческая болезнь. «Животные тут не при чем, это проблемы передачи вируса от человека к человеку», – считает она.
При этом ученые обращают внимание на то, что в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке четырехлетняя малайская тигрица заразилась коронавирусом. О'Коннор также вспомнил, что в китайской провинции Ухань у 14% местных домашних кошек были найдены антитела на вирус COVID-19.
Несмотря на то, что случаев передачи вируса от кошек к человеку пока не зафиксировано, авторы статьи рекомендуют дистанцировать людей и питомцев и ввести строгие гигиенические и карантинные меры в отношении последних. Так, они советуют тщательно мыть руки и лицо перед контактированием с животными, обязательно промывать им лапы после прогулок, не позволять прикасаться к кошкам и собакам ни приятелям, ни незнакомым людям. Не целовать питомцев, не позволять и им лизать лицо и руки. «Невзирая на то, что риск передачи инфекции от животных людям крайне мал, лучше все-таки перестраховаться», – заключает O'Куин.
Напомним, ранее китайские ветеринары выяснили, что у почти 15% бродячих и домашних кошек в Ухане есть антитела к SARS-CoV-2. Так, наличие антител подтвердилось у 15 животных (около 15%) из 102 протестированных особей. Исследователи отмечают, что домашних питомцев заразили их хозяева, которые перенесли коронавирусную инфекцию. А вот каким способом заразились бродячие кошки, пока неизвестно. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть при контактах с людьми.
Позже Всемирная организация здравоохранения заявила о тщательном отслеживании случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа. «Мы в курсе того, что домашние животные пациентов с COVID-19 в отдельных случаях заражены этой болезнью», – уточнил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
По состоянию на 12 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 15 770. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.
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