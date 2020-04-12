Исследование: коронавирус не передается от домашних животных к человеку

Напомним, ранее китайские ветеринары выяснили, что у почти 15% бродячих и домашних кошек в Ухане есть антитела к SARS-CoV-2. Так, наличие антител подтвердилось у 15 животных (около 15%) из 102 протестированных особей. Исследователи отмечают, что домашних питомцев заразили их хозяева, которые перенесли коронавирусную инфекцию. А вот каким способом заразились бродячие кошки, пока неизвестно. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть при контактах с людьми.

Позже Всемирная организация здравоохранения заявила о тщательном отслеживании случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа. «Мы в курсе того, что домашние животные пациентов с COVID-19 в отдельных случаях заражены этой болезнью», – уточнил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.



По состоянию на 12 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 15 770. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.

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