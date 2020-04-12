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Врач рассказал, что пациенты даже после излечения от коронавируса могут быть заразны

Люди, переболевшие коронавирусом, могут быть опасными для окружающих даже через месяц, когда все клинические признаки отсутствуют. Об этом сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в фильме «Опасный вирус — 2» на телеканале "Россия-1".

  • Фото: Shutterstock

По словам Семенова, чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет коронавирус в окружающую среду. При этом пациенты в критическом состоянии могут выделять его в течение пяти недель – даже если у них проходят все клинические проявления коронавируса.

Напомним, у более 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно. Такую статистику приводит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Тяжелое и средне-тяжелое состояние выявляется только у 14% заболевших.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что в России эпидемия коронавируса спадет не раньше, чем в июне. Он уточнил, что в апреле не стоит ожидать, что пик заболеваемости пройдет, ведь цифры с каждым днем только растут.

По последним данным, в России число случаев коронавируса достигло 15 770. За последние сутки — 2 186 новых заболевших. За все время от коронавирусной инфекции скончались 130 человек, 1 291 выздоровел.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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Сабина Алиева,
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