Люди, переболевшие коронавирусом, могут быть опасными для окружающих даже через месяц, когда все клинические признаки отсутствуют. Об этом сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в фильме «Опасный вирус — 2» на телеканале "Россия-1".
Врач рассказал, что пациенты даже после излечения от коронавируса могут быть заразны
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Фото: Shutterstock
По словам Семенова, чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет коронавирус в окружающую среду. При этом пациенты в критическом состоянии могут выделять его в течение пяти недель – даже если у них проходят все клинические проявления коронавируса.
Напомним, у более 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно. Такую статистику приводит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Тяжелое и средне-тяжелое состояние выявляется только у 14% заболевших.
Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что в России эпидемия коронавируса спадет не раньше, чем в июне. Он уточнил, что в апреле не стоит ожидать, что пик заболеваемости пройдет, ведь цифры с каждым днем только растут.
По последним данным, в России число случаев коронавируса достигло 15 770. За последние сутки — 2 186 новых заболевших. За все время от коронавирусной инфекции скончались 130 человек, 1 291 выздоровел.
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