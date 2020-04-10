Инфекционист ПСПбГМУ им. Павлова объяснила, можно ли считать новое лекарство от COVID-19 победой над вирусом 

Однако выводы о победе над COVID-19 делать рано. Всемирная организация здравоохранения также пока не дает рекомендаций по использованию ивермектина для лечения коронавируса. Медикам предстоит провести ещё несколько подтверждающих экспериментов, чтобы удостовериться в действенности препарата. Врачи предупреждают: не стоит покупать лекарства с ивермектином для профилактики и лечения COVID-19.

Оксана Станевич Врач-инфекционист ПСПбГМУ им. Павлова «То, что препарат подавил количество вирусных частиц в культуре клеток ещё не означает, что он так же эффективно сработает против вируса в организме модельного животного или зараженного человека… Бежать в аптеку за ивермектином пока рано, он ещё понадобится тем, кто применяет его для лечения паразитарных болезней».

Недавно из-за сообщений об эффективности антималярийных препаратов в лечении коронавируса, эти лекарства пропали с полок аптек. Больные аутоиммунными заболеваниями потеряли доступ к жизненно необходимым препаратам. Ранее мы публиковали историю петербурженки Алисы Птицы о том, как она искала жизненно необходимое лекарство для своей тёти из Украины. В поисках девушка добралась до марроканских аптек и спекулянтов.

Вместе с Оксаной Станевич «Собака.ru» выпускала большой материал, в котором отвечала на самые популярные вопросы о COVID-19. Например, врач-инфекционист объяснила, почему после заражения коронавирусом поражаются именно легкие и сможет ли человечество выработать коллективный иммунитет к новому вирусу.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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