Личный опыт: «Я врач и уже неделю живу и работаю в закрытой на карантин из-за коронавируса больнице святого Георгия»

Что происходит в больнице, из которой нельзя выйти ни врачам, ни пациентам

В больнице мы находимся уже 8-й день. Карантин был введен после того, как у 18 пациентов обнаружили коронавирусную инфекцию. Их отправили лечиться в Боткинскую больницу, туда же были госпитализированы два врача с COVID-19. Остальной медперсонал и пациенты теперь проходят тестирование — один раз в три дня. Утром и вечером измеряется температура, данные заносятся в специальный журнал. Хорошие новости: уже пятые сутки в больнице нет новых случаев заболевания.

Почему врачей нельзя было просто отпустить домой вместо того, чтобы запирать в больнице? Во-первых — а кто в таком случае будет работать? Пациенты ведь никуда не делись. Стационар заполнен больными, им нужно оказывать своевременную медицинскую помощь. Во-вторых, никто из нас не хочет подвергать риску свои семьи. И даже если ты живешь один, но являешься носителем вируса (тест может не определить это на ранней стадии при низкой вирусной нагрузке), есть риск кого-то инфицировать по дороге на работу. Изоляция внутри больницы, на мой взгляд, была оптимальным решением, и все врачи с понимаем к нему отнеслись.