«Поменьше ожиданий от себя и от завтрашнего дня»: психолог — о том, как помочь себе пережить изоляцию

Сейчас мы встречаем много советов о том, как вести себя в сложившейся ситуации пандемии и ограничении социальных контактов. Много советов о том, что нужно не поддаваться панике и использовать появившееся время с пользой. Но для того, чтобы лучше понять как мы можем помочь себе в сложившейся ситуации, важно понимать, какие процессы сейчас с нами происходят.

Во-первых, мы потеряли привычные пути удовлетворения многих потребностей. В психологии это называют депривацией. Мы более, чем раньше, ограничены в передвижении, в способах общения друг с другом и в возможности выбора. Мы не можем пойти в любимое кафе, разрядиться в спортзале или отправиться на шоппинг в торговый центр. Многие из нас не могут ходить в офис, видеться с друзьями и близкими. Другие работают из дома вместе с маленькими детьми и оставшись на недели дома вместе с большой семьей, не имеют возможности побыть одному.

Во-вторых, мы ограничены в возможности прогнозировать будущее, а значит и планировать. У нас нет похожего опыта, на который можно было бы опереться. В-третьих, мы все сейчас переживаем утрату и, соответственно, горевание. Мы утратили свои планы и ожидания на весну и, возможно, на лето, возможно на весь этот год. Мы утратили возможности, которые имели. Многие потеряли привычный доход или работу. Всё это активирует стрессовую реакцию и, соответственно, различные способы с ней справляться.