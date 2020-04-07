За последние сутки в Китае никто не умер от коронавируса — впервые с января

Согласно архиву отчетов Национальной комиссии по здравоохранению КНР, первая смерть от коронавируса в стране произошла 11 января. Ежедневно о летальных исходах начали сообщать с 22 января. За последние сутки, 6 апреля, в Китае зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом у людей, прибывших из-за границы. С начала распространения вируса в стране заразились 81740 человек, 77167 выздоровели, 3331 умер.

В конце марта китайские власти заявили о прекращении распространения коронавирусной инфекции в стране. Данные на 28 марта показывали, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом внутри страны меньше 3 тысяч. Позже был снят карантин в китайском городе Ухань, откуда началось распространение заболевания.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.