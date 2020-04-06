Как артисты Маринского театра переживают самоизоляцию? Советы по питанию и тренировкам от балетных

первый солист балета Мариинского театра

Все вопросы питания и поддержания формы очень индивидуальны, у всех разный обмен веществ и предрасположенности. Поэтому отвечаю только за себя, и исходя из наблюдений за своим организмом. Не могу жить без мяса. Знаю, что лучшая для меня схема, дающая максимальную работоспособность и активность – это пятиразовое питание. С учетом того, что встаю я в 7:30, а ложусь не раньше часа ночи, она вполне реализуема. Однако, бывают периоды, когда все в «кучу», когда много спектаклей, дел, между репетициями не успеваешь пообедать, а ужинаешь в 00:30. Это все неважно сказывается на организме. Вот я, например, начинаю «сушиться» и худеть. И очень такое не люблю. Потом очень сложно набрать.

На время карантина мой рацион не был скорректирован. Все осталось по-прежнему. Зато огромный плюс – мы садимся за стол всей семьей. В условиях высокой загрузки, когда сезон в разгаре, это редко получается. А сейчас у нас с детьми единый жизненный ритм и режим.