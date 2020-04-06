Как держать себя в форме во время самоизоляции и каких правил питания придерживаться? За ответом мы обратились к артистам Мариинского театра, которые, как и большинство петербуржцев, проводят время исключительно дома. Лайфхаками делятся Виктория Терешкина, Александр Сергеев, Мария Хорева и Рената Шакирова. Спойлер: вынужденные каникулы балетным даются нелегко.
Как артисты Маринского театра переживают самоизоляцию? Советы по питанию и тренировкам от балетных
Какого рациона и правил питания придерживаться, чтобы не потерять форму?
Виктория Терешкина
прима-балерина Мариинского театра
Когда коронавирус ворвался в Россию, и нам сообщили что Мариинский театр закрывается, стало ясно — это надолго. Поэтому первую неделю был пир: я ела всё, что хотелось моему организму и сколько хотелось. Понимала, что наберу пару лишних килограмм, но иногда можно расслабиться. Сейчас я практикую интервальное голодание 8/16. В течение 8 часов ем все, что хочу и сколько хочу, а остальные 16 не ем вообще. Вы хотите узнать эффективность? Это действительно позволяет не набирать вес. Если бы я сейчас была физически активна и танцевала, то эффект был бы намного лучше, но так как я не имею возможности выходить на сцену и испытывать полноценные нагрузки, то хотя бы вес стоит на месте.
Александр Сергеев
первый солист балета Мариинского театра
Все вопросы питания и поддержания формы очень индивидуальны, у всех разный обмен веществ и предрасположенности. Поэтому отвечаю только за себя, и исходя из наблюдений за своим организмом. Не могу жить без мяса. Знаю, что лучшая для меня схема, дающая максимальную работоспособность и активность – это пятиразовое питание. С учетом того, что встаю я в 7:30, а ложусь не раньше часа ночи, она вполне реализуема. Однако, бывают периоды, когда все в «кучу», когда много спектаклей, дел, между репетициями не успеваешь пообедать, а ужинаешь в 00:30. Это все неважно сказывается на организме. Вот я, например, начинаю «сушиться» и худеть. И очень такое не люблю. Потом очень сложно набрать.
На время карантина мой рацион не был скорректирован. Все осталось по-прежнему. Зато огромный плюс – мы садимся за стол всей семьей. В условиях высокой загрузки, когда сезон в разгаре, это редко получается. А сейчас у нас с детьми единый жизненный ритм и режим.
Мария Хорева
первая солистка балета Мариинского театра
Я, как и всегда, стараюсь придерживаться здорового питания. Это самый лучший способ контролировать свое тело, знать, что еда, которую ты употребляешь, не вредит организму. На время ухода в самоизоляцию, конечно, пришлось немного изменить план питания: ведь физической нагрузки стало значительно меньше, даже несмотря на то, что я стараюсь много заниматься дома. В целом уменьшились порции, но не могу сказать, что это меня сильно расстроило. Во время рабочего процесса часто приходится заставлять себя плотно поесть, иначе не хватает энергии. Сейчас питаюсь более интуитивно — вкусный завтрак, здоровый овощной обед, скромный по объемам ужин.
Рената Шакирова
первая солистка балета Мариинского театра
Мариинский театр закрыли на карантин в разгар XIX Международного фестиваля балета «Мариинский». Много репетиций, с утра и до самого вечера: подготовка к премьерам новых балетов Алексея Ратманского, а также к спектаклям текущего репертуара. Физическая нагрузка была, как у спортсменов перед Олимпийскими играми. Поэтому, когда мы оказались на карантине, было важно перестроиться. Продолжать давать нагрузку: растягиваться, закачивать мышцы. И конечно следить за рационом питания, потому что дома начинаешь чаще перекусывать. Чтобы этого избежать, я стараюсь есть 2 или 3 раза в день. Побольше зелени, овощей, фруктов и обязательно белок. Я считаю, что ограничивать себя нельзя, ведь все знают — запретный плод сладок. Надо просто следить за количеством съеденного.
Ка выглядит карантинное меню балетного артиста — завтрак, обед, ужин?
Александр Сергеев
первый солист балета Мариинского театра
Завтрак — это стакан кефира, овсяная каша, бутерброд с маслом и красной рыбой, кофе (много сахара и сливок).
Что касается обеда, то люблю, когда первое блюдо является и вторым. Исходя из этого Даша (супруга Дарья Павленко, которая до 2019 года была прима-балериной Мариинского театра, а сейчас сотрудничает с труппой Пины Бауш в Вуппертале — прим. Ред.) готовит густые супы с мясом. Например, это могут быть щи из свежей капусты с говяжьим подбедерком. Всегда ем большую порцию, выпиваю чай с сахаром и съедаю плюшку.
Ужин — это 100 граммов водки (дезинфекция), белые грузди (закуска), салат из свеклы, пельмени самолепные с курицей от Ярославы, Мирославы (дочери Александра Сергеева и Дарьи Павленко — прим. Ред.) и Даши. Сметана. Чай и шоколад.
Виктория Терешкина
прима-балерина Мариинского театра
Меню постоянно корректируется, но кофе с молоком на завтрак остаётся неизменным. Дополнением к нему может быть бутерброд с сыром, а может и круассан. И всегда шоколад или глазированный сырок. Обед бывает полноценным — суп , салат и второе, а бывает в виде перекуса, в зависимости от расписания. Перед репетицией невозможно набить живот и летать. Ужинать стараюсь легко, но это самое сложное испытание, именно вечером хочется есть больше всего. Поняла я одно... Когда много работы, мы тратим больше калорий чем получаем — и это прекрасный способ похудеть!
Рената Шакирова
первая солистка балета Мариинского театра
Полноценный завтрак у меня не всегда. Иногда это только чашка кофе, иногда творог с джемом. На обед и ужин акцент на мясо или рыбу. Я заметила, если есть достаточно белка, чувство сытости остается дольше. Мне нравится готовить, одна из причин это то, что в процессе приготовления могу заменять калорийные продукты — в итоге получаются вкусные и легкие блюда.
Мария Хорева
первая солистка балета Мариинского театра
На завтрак — гранола, небольшой сэндвич с сыром и кружка кофе. На обед — салат и омлет или салат и суп, а на ужин — творожная запеканка или сырники. Я себя не ограничиваю и позволяю перекусы в течение дня. Главное — чтобы они были здоровыми.
Как тренироваться дома? Реально ли сохранить «балетную» нагрузку?
Виктория Терешкина
прима-балерина Мариинского театра
Скажу честно, изоляция для меня — это испытание. Мечтаю попасть в балетный зал или хотя бы в спортзал. Дома заниматься я никогда не умела. Сейчас делаю упражнения на коврике, для поддержания мышц в тонусе, качаю пресс, спину и все же чувствую, как тело выходит из формы. Ты не войдёшь в форму, пока не выйдешь на сцену и не станцуешь полноценный спектакль. Из приложений у меня есть только лишь «Пресс», иногда смотрю в Youtube какие-нибудь тренировки.
Мария Хорева
первая солистка балета Мариинского театра
У нас две большие цели. Первая — не потерять навыки мышц, координацию движений, балетную выворотность и другие детали, которые присущи профессии и не Вторая — не потерять выносливость организма, силу тела, привычку к нагрузке. Поэтому мои упражнения в самоизоляции тоже делятся на две части — это сугубо специфическая балетная практика (около 1,5 часов в день) и, грубо говоря, фитнес (кардио-тренировки, тренировки на мышцы пресса, спины, ног и рук).
Люблю зарубежный портал Fitness Blender. Там, на мой взгляд, собраны чудесные тренировки на любой вкус. И инструкторы очень милые и доброжелательные — за время выполнения упражнений я уже успела к ним привязаться! Можете зайти ко мне на канал в Youtube — видео сейчас там появляются значительно чаще, чем раньше. Тренировки я специально собираю из любимых упражнений с уклоном в сторону вынужденного карантинного простоя.
«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые» — каждый понимает это по-своему. Мне же кажется, в любой обстановке и ситуации есть место творчеству, вдохновению и саморазвитию. Ограничен оффлайн? Не проблема — перейдем в онлайн. Здоровья всем и до встречи в Instagram, а рано или поздно — в театре!
Александр Сергеев
первый солист балета Мариинского театра
В данный момент нас отправили в отпуск, и, безусловно, его необходимо использовать для переосмысления, накапливания, общения с близкими и восстановления. Причем речь не только о «залечивании» болячек, но и о создании задела для будущей работы, восполнении ресурсов организма.
Но ситуация сейчас специфическая. Обычно, уходя в отпуск, мы знаем, что нас ждет в ближайшем будущем, к чему готовится, когда следующий спектакль. Исходя из этого строится отдых (или его отсутствие). Сейчас же мы в подвешенном состоянии. С одной стороны – вроде, нужно поддерживать форму, тянуть носок, не закисать. С другой – никто не знает, когда это все закончится, и сколько ты можешь дать своему организму передохнуть.
В отпуске обычно стараюсь давать себе «небалетную» нагрузку. Много плаваю. Но к сожалению, сейчас бассейн и речка недоступны. Мы с женой занимаемся по программам известного американского тренера Джиллиан Майклс. Решаем перед началом тренировки, что сегодня убиваем: пресс, верх ног или спину… и поехали!
А вообще не столько важно, ЧТО ты делаешь, когда занимаешься сам, сколько КАК ты это делаешь. Можно и из самых простых упражнений получить максимум пользы.
Рената Шакирова
первая солистка балета Мариинского театра
Сейчас у меня есть много свободного времени, и я могу использовать его с пользой. Проработать и уделить внимание мышцам, равномерно распределив нагрузку. Дома я продолжаю делать ежедневный урок. Для проработки разных групп мышц использую приложение Fitability, разработанное тренером по физической подготовке Марией Буровой. Особенно нравится комплекс упражнений для мышц-стабилизаторов тела. Сейчас многие артисты делают прямые трансляции, это, кстати, тоже очень удобно и интересно.
Остаться без сцены очень сложно. Никто не знает, когда откроются театры, и мы вновь сможем радовать зрителей живым представлением. Тяжело, когда отсутствует точное время, дата. Остается только верить, что это произойдет совсем скоро. В Академии русского балета им. Вагановой нас учили: если пропустить один день тренировки, то восстановление займет два дня. Если неделю или месяц пропустить, то соответственно в два раза больше времени уйдет на восстановление. Вот почему важно поддерживать себя в форме, чтобы быстрее вернуться в строй.
Photo by Kevin McCutcheon, Nihal Demirci on
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