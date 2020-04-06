В России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Система «Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин», разработанная группой компаний «Медико-биологический союз», способна выявить заражение за 1 час. Предварительная обработка образцов займет 35 минут, время амплификации — 25 минут.
В России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус
Новое экспресс-тестирование включает в себя ве стадии — экстракцию РНК нового коронавируса из анализируемых образцов и проведение полимеразной цепной реакции, которая подтверждает наличие или отсутствие РНК Covid-19. Реакция проводится при постоянной температуре 60-65 градусов по Цельсию. Новая тест-система быстро накапливает продукты реакции, имеет низкую чувствительность к примесям и позволяет использовать в качестве исходной матрицы кровь или другие биологические жидкости.
В отличие от других доступных тестов на коронавирус, в экспресс-тесте использован метод петлевой изотермальной амплификации — это позволяет сократить время анализа более чем в три раза и снизить возможность подмены образцов за счет сокращения количества стадий предварительной подготовки. Всего планируется выпускать до 500 тысяч тест-систем в неделю.
«На примере этой разработки мы видим мобилизацию научных и производственных ресурсов под задачи государственной важности. Реализация лучших стандартов лабораторной диагностики, синергия ведомств и коллективов помогает в условиях пандемии воплощать в жизнь проекты и обеспечивает беспрецедентную по скорости эволюцию технических характеристик разработок диагностикумов коронавируса — от простых до самых передовых», — рассказал ТАСС первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
Напомним, в России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19. Разработкой занимались ученые НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — тест, который уже прошел клинические испытания и был зарегистрирован для использования, позволяет выявить вирус SARS-CoV-2, а также отличить его от других родственных вирусов, которые в том числе вызывают атипичную пневмонию и ближневосточный респираторный синдром.
Ранее Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал адреса поликлиник, в которых любой желающий может бесплатно сдать анализ на коронавирус. Причем сделать мазок из носоглотки могут не только те, кто вернулся из стран в зоне риска, а любой горожанин. Россияне также смогут сдать тест на коронавирус в частных медицинских центрах, а Роспотребнадзор запускает платное тестирование на коронавирус на дому.
Вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.
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