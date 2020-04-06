В России зарегистрирован первый экспресс-тест на коронавирус

Новое экспресс-тестирование включает в себя ве стадии — экстракцию РНК нового коронавируса из анализируемых образцов и проведение полимеразной цепной реакции, которая подтверждает наличие или отсутствие РНК Covid-19. Реакция проводится при постоянной температуре 60-65 градусов по Цельсию. Новая тест-система быстро накапливает продукты реакции, имеет низкую чувствительность к примесям и позволяет использовать в качестве исходной матрицы кровь или другие биологические жидкости.

В отличие от других доступных тестов на коронавирус, в экспресс-тесте использован метод петлевой изотермальной амплификации — это позволяет сократить время анализа более чем в три раза и снизить возможность подмены образцов за счет сокращения количества стадий предварительной подготовки. Всего планируется выпускать до 500 тысяч тест-систем в неделю.

«На примере этой разработки мы видим мобилизацию научных и производственных ресурсов под задачи государственной важности. Реализация лучших стандартов лабораторной диагностики, синергия ведомств и коллективов помогает в условиях пандемии воплощать в жизнь проекты и обеспечивает беспрецедентную по скорости эволюцию технических характеристик разработок диагностикумов коронавируса — от простых до самых передовых», — рассказал ТАСС первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.