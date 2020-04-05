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В ВОЗ рассказали, какой симптом коронавируса считается самым явным

Высокая температура является первым симптомом заболевания коронавирусной инфекцией. Об  этом сообщила представительница Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде, пишут РИА Новости.

  • Фото: Shutterstock

По ее словам, люди «просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит». Кроме того, инфицированные чувствуют озноб. Это встречается у более 90 процентов пациентов с коронавирусом, уверяет Харрис.

По состоянию на 5 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 5389. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.

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Сабина Алиева,
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