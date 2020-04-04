Китайские ветеринары выяснили, что у почти 15% бродячих и домашних кошек в Ухане есть антитела к SARS-CoV-2. Препринт с результатами был опубликован в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Китайские ветеринары: вирус SARS-CoV-2 способен инфицировать кошек
-
Фото: Shutterstock
«Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией», – отмечают китайские ученые. При этом самого вируса в пробах, взятых у кошек, исследователи не нашли. По словам экспертов, еще рано предполагать, что вирус может передаваться от кошек к людям, однако ученые утверждают, что он распространяется от одного животного к другому воздушно-капельным путем.
Специалисты также создали свою систему обнаружения следов SARS-CoV-2. Для этого они разработали специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2 и проверили, есть ли в крови кошек антитела, которые могли бы нейтрализовать вирус.
Так, наличие антител подтвердилось у 15 животных (около 15%) из 102 протестированных особей. Исследователи отмечают, что домашних питомцев заразили их хозяева, которые перенесли коронавирусную инфекцию. А вот каким способом заразились бродячие кошки, пока неизвестно. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть при контактах с людьми. Авторы исследования предложили дистанцировать людей и питомцев и ввести строгие гигиенические и карантинные меры в отношении животных.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.