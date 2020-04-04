Китайские ветеринары: вирус SARS-CoV-2 способен инфицировать кошек

«Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией», – отмечают китайские ученые. При этом самого вируса в пробах, взятых у кошек, исследователи не нашли. По словам экспертов, еще рано предполагать, что вирус может передаваться от кошек к людям, однако ученые утверждают, что он распространяется от одного животного к другому воздушно-капельным путем.