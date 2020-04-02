Чемпион мира по кайтсерфингу, петербуржец Петр Тюшкевич стал первым публичным пациентом с коронавирусом в России. В своем интервью для «Собака.ru» он рассказал, почему болезнь совсем не похожа на ОРВИ, зачем пациентам с COVID-19 назначают лекарства для ВИЧ-инфицированных и как перестать искать у себя симптомы болезни после каждого похода в магазин.
Петр Тюшкевич — о том, как переболел коронавирусом: «Надеялся отлежаться дома, в итоге 19 дней провел в инфекционке»
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@petertyushkevich
О возвращении из Франции и положительном результате теста
В начале марта мы с супругой улетели на выходные во Францию. Я катался на сноуборде, при этом, как обычно, вел максимально отстраненный образ жизни — никаких вечеринок, минимум социальной активности. По возвращению в Москву (Петр из Петербурга, но последние годы работает и живет в Москве — прим. Ред.) решили на всякий случай обратиться в «Скорую», чтобы сдать тест на коронавирус — чувствовали себя хорошо, но обстановка во Франции уже была тревожной.
Результаты оказались неожиданными: у супруги — отрицательный тест, а у меня — положительный. Врачи приехали к нам еще раз, провели мне два дополнительных теста. Никаких симптомов на тот момент не было, и мне разрешили болеть дома. У многих людей коронавирусная инфекция протекает или бессимптомно, или в легкой форме с температурой в районе 37,5°C. Госпитализации не требуется, только самоизоляция. Но уже на следующий день после повторного тестирования события начали развиваться стремительно.
О первых симптомах и различиях с ОРВИ
Все началось с першения в горле, через пару часов появился сухой кашель, еще через пару часов — ощущение сдавленности в верхней части к груди. К вечеру симптомы нарастали, но я подумал — ладно, ничего страшного. Прополоскал горло и лег спать. Проснулся от жара — температура под утро была уже 39,6°C и не хотела падать. На следующий день меня увезли на «Скорой» в инфекционную больницу в Коммунарке.
Это, наверное, можно сравнить с какой-нибудь малярией. Очень сильно ломит тело, температура держится сутками. Жар сохранялся на протяжении пяти дней — ты не можешь ни спать, ни читать, ни спокойно лежать. Ну и первичные ощущения сдавленности в груди — это совсем не похоже на простуду. Кстати, насморка у меня за три недели тоже не было. А вот обоняние на фоне коронавируса действительно может пропадать — с такой проблемой столкнулся мой знакомый.
Об ибупрофене, курильщиках и вакцине БЦЖ
Первые несколько дней я принимал ибупрофен, и он совершенно не работал (температуру в итоге удалось сбивать только парацетамолом). В это время вышло заявление французского Минздрава — о том, что ибупрофен может осложнять заболевание, если принимать его на начальной стадии. Еще спустя неделю российский Минздрав опроверг информацию об опасности ибупрофена и заявил, что препарат можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, но только по решению врача. Скажу честно, я читал много разной информации в интернете и не берусь ее комментировать. Пока у нас нет статистики, чтобы делать реальные выводы. Нельзя сказать, помогают прививки БЦЖ или не помогают. Нельзя рассуждать о том, кто хуже переносит болезнь — курильщики или не курильщики. Все задают мне вопросы по этому поводу, но я не эксперт. И меньше всего хочется распускать слухи, давать людям ложные надежды и рекомендации. Знаю лишь, с чем столкнулся сам и еще пара людей из больницы. Новостями о лечении мы обменивались в специальном чате для пациентов в WhatsApp.
Об иммунитете спортсменов и трехнедельной изоляции
Все думают, что спортсмены мегакрепкие и не должны болеть. На самом деле, из-за постоянных тренировок и стрессовых ситуаций иммунитет проседает. Да, бывают пики, но бывает и снижение защитных сил организма. Неудивительно, что в такие моменты можно что-то подхватить. Профессиональный физкультурник — это, наверное, очень здоровый человек. Но профессиональный спортсмен — это тот, кто постепенно разваливается, и у кого все болит сильнее, чем у обычного человека.
Для меня это не первый опыт пребывания в больнице — у меня было около 9-10 операций по поводу травм, я лежал в клиниках разных стран мира. Но это, наверное, самый долгий и изнурительный опыт. Когда ты что-то ломаешь, тебе делают операцию и хотя бы выпускают на воздух на следующий день. Ты всегда можешь прогуляться. Ну или выкатиться на коляске на улицу. Но когда лежишь в инфекционке, тебя не выпускаю даже из своей палаты. Это был непривычный опыт — есть одна комната, в которой ты существуешь на протяжении трех недель.
Об экспериментальном лечении и нагрузке врачей
В Коммунарку я попал с первой волной пациентов — это были в основном молодые ребята, вернувшиеся из-за рубежа. Потом стали поступать уже те, кто заразился в Москве. Возраст увеличился, стало больше тяжелых случаев. У меня нет никаких претензий по поводу лечения — на мой взгляд, все было на высоком уровне. Да, поначалу врачи сами не поняли, что с нами делать. Они честно признавались — мы не можем предугадать ход заболевания, а проверенных схем лечения еще нет. Нас, как первых заболевших, активно наблюдали, собирали информацию о заболевании (анализы брали каждый час), к каждому клиническому случаю искали индивидуальный подход.
Первое время мне в основном убирали симптомы в виде температуры и кашля. В середине лечения ввели «Калетру», которую посоветовали итальянцы. Этот противовирусный препарат применяется для ВИЧ-инфицированных, имеет много неприятных побочных эффектов (например, тошнота и рвота), но в некоторых случаях показывает хорошие результаты. Некоторым пациентам назначали рибавирин, который обычно используют при гепатите С.
Медики работают на износ. Мой лечащий врач часами бегал по этажам и не спал сутками. Как-то он вышел на работу в воскресенье, в свой единственный выходной. Я спросил, что он здесь делать. Врач объяснил, что пришло новое распоряжение от Минздрава: теперь нужно работать и воскресенье. Когда меня выписывали, его перевели в реанимацию, потому что увеличилось число тяжелых случаев.
О пневмонии, выписке и рисках повторного заражения
Когда тебе госпитализируют с COVID-19, врачи сразу назначают компьютерную томографию (КТ) — коронавирус часто дает осложнения на легкие, у некоторых воспаление начинается моментально. Но чаще всего оно развивается, грубо говоря, на 4-5 день заболевания. Мои легкие на начальной стадии болезни были чистыми, а вот плановое КТ на 10-й день (с ним немного затянули — обычно оно проводится на 6-7-й день) удивило: оказалось, что у меня появилось три очага воспаления в легких. Это была двусторонняя пневмония — самое частое осложнение коронавируса.
Сейчас я уже несколько дней нахожусь дома с семей. Меня выписали из больницы 31 марта, а все три теста на коронавирус дали отрицательный результат. Ситуация с легкими стала лучше, но очаги воспаления остаются. Теперь я буду реабилитироваться дома и по максимуму себя беречь. Стандартный курс лечения пневмонии — это курс уколов антибиотиков, дыхательная гимнастика, массаж легких, правильное питание. Никаких сильных физических нагрузок, переохлаждения, холодного душа и бассейна, контактов с людьми, которые могут меня заразить.
Теперь за мной следит не врач-инфекционист, а пульмонолог — человек, который занимается сугубо легкими. Мы общаемся по «удаленке» — мне не стоит появляться в Коммунарке, да и вообще в любых общественных местах. Это не очень безопасно в моей ситуации.
Помните мем про пакистанца, который вышел из больницы, сделал вечеринку на 100 человек и заразился снова? Вроде бы в Китае проводили исследования на животных, которые показали, что заразиться вы не должны. В теории выработанных антител может быть достаточно, чтобы не заболеть даже при условии мутации вируса. Как все работает на самом деле, пока никто не знает. Поэтому врачи не дают нам никаких обещаний и прогнозов. Они скажут — нет, не заболеешь — а на практике окажется по-другому.
В любом случае никакой фобии повторного заражения у меня нет. Я точно не хочу стать пациентом еще раз, но не планирую впадать в крайности , избегать людей после выздоровления и снятия карантина. Скорее они будут меня избегать! Не удивлюсь, если первое время знакомые будут переходить на другую сторону улицы, завидев меня. Кстати, никто из ребят, с которыми я лежал в Коммунарке, не хотят афишировать, что переболели коронавирусом. Мне поступало много предложений от телевизионщиков — поучаствуйте в программе, расскажите про свой опыт. Мне это неинтересно, но я перенаправлял сообщения журналистов ребятам в чате — никто светиться не хочет.
О реакции в Instagram и теории заговоров
Я не ожидал, что стану первым публичным пациентом с коронавирусом, и вообще не хотел выставлять это селфи с рулоном туалетной бумаги. Instagram для меня — это не какой-то блог, а сугубо дневник воспоминаний и красивых фотографий. На 5-й день заболевания я все же решил в шутку оповестить своих друзей о ситуации. Видел в ленте, что 90% из них не переживали, тусовались и выкладывали мемы про коронавирус, относясь ко всему скептически. Чтобы не писать каждому, что я заболел, а COVID-19 существует и нужно быть аккуратным, я выложил это фото. Его репостнул мой приятель, блогер Юра Кузнецовский и понеслось.
Мой Instagram, WhatsApp, Facebook, электронная почта взорвались миллиардом сообщений, которые я до сих пор не могу разгрести. Приятно, что 80 процентов из них были позитивными — люди желали выздоровления, интересовались самочувствием. Стать лицом фаркомпании мне вроде бы не предлагали, но запросы на рекламу поступают.
Были и вопросы вроде: «Сколько тебе заплатили? Сколько это стоило, чтобы ты полежал в больнице из-за выдуманной болезни?» Некоторые вообще уверены, что это я сам заплатил за коронавирусный пиар. Да, по-прежнему некоторые не верят в существование вируса и считают все заговором. Но их не переубедить, это такой жизненный принцип — искать во всем подвох.
Как жить в условиях неопределенности
В своем Instagrаm о ситуации я рассказывал с юмором — когда вокруг такая паника, это лучший способ донести информацию. Некоторые мне говорят: «Ну, конечно, тебе хорошо. Лежишь в больнице под присмотром врачей ( а теперь — сидишь дома) и не паришься. А мы вот деньги теряем, страдаем». Но я точно так же, как и все, сейчас теряю деньги и страдаю, плюс болею. У меня в этом плане ситуация похуже, так что не унывайте.
У нас было несколько направлений работы, и все в огромном минусе. Например, уже пришлось закрыть мультибрендовый серфшоп в «Галерее» — после того, как сама «Галерея» перестала работать. Несколько рабочих проектов в Москве остановлены. В общем куча проблем, которые нужно решать и как-то существовать. В нынешней ситуации сложно строить планы на будущее — ведь оно может измениться в любую минуту. Но я стараюсь не отменять все разом. У меня есть график до конца лета, которого я придерживаюсь. С каждой неделей — одно отменил, другое отменил. Посмотрим, что останется в итоге. Думаю, что в такой ситуации, когда все меняется ежедневно, сгоряча лучше не рубить.
Как не заболеть коронавирусом
Нужно трезво и адекватно относиться к ситуации. Да, есть такая проблема, заболевание опасно и может протекать крайне неприятно. В первую очередь, защитите своих родителей, взрослых людей, помогайте им и сами соблюдайте меры предосторожности. Сейчас у нас режим всеобщей самоизоляции — значит, сидите дома. Мойте руки, дезинфицируйте их, если не можете помыть, носите маску, когда выходите в магазин, старайтесь не трогать лицо, сократите до минимума контакты в период эпидемии. Но не нужно впадать в крайности. Например, я видел, что некоторые люди теперь моют с мылом все пакеты и коробки. Мне кажется, что нужно быть осторожным, но не становиться фанатиком. Всегда есть какой-то риск заболеть. И он не исчезнет, даже если вы будете перемывать каждую горошину.
Много симптомов возникает из головы — сила психосоматики. После того как я с приятелем провел прямой эфир в Instagram и рассказал про первые проявления заболевания, мой директ оказался завален сообщениями. «Петя, у меня температура 37°C! Что делать?!». «Петя, у меня давит в груди, у меня запершило горло». Фокусируйтесь не на поиске симптомов после каждого выхода в магазин, а на каких-то полезных для себя вещах. Соблюдайте требования гигиены и карантина, но старайтесь не превращать свою жизнь в размышления о коронавирусе.
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