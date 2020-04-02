О возвращении из Франции и положительном результате теста

В начале марта мы с супругой улетели на выходные во Францию. Я катался на сноуборде, при этом, как обычно, вел максимально отстраненный образ жизни — никаких вечеринок, минимум социальной активности. По возвращению в Москву (Петр из Петербурга, но последние годы работает и живет в Москве — прим. Ред.) решили на всякий случай обратиться в «Скорую», чтобы сдать тест на коронавирус — чувствовали себя хорошо, но обстановка во Франции уже была тревожной.

Результаты оказались неожиданными: у супруги — отрицательный тест, а у меня — положительный. Врачи приехали к нам еще раз, провели мне два дополнительных теста. Никаких симптомов на тот момент не было, и мне разрешили болеть дома. У многих людей коронавирусная инфекция протекает или бессимптомно, или в легкой форме с температурой в районе 37,5°C. Госпитализации не требуется, только самоизоляция. Но уже на следующий день после повторного тестирования события начали развиваться стремительно.