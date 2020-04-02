«На сегодняшний день у нас высокий удельный вес лиц, которые не имеют симптомов, среди тех, кого мы определили уже в результате тестирования. Сегодня это чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют, и только 14% имеют признаки, клинику пневмонии и имеют тяжелое, средне-тяжелое течение», — рассказала Попова. Она также подчеркнула, что для всех граждан хватит больничных коек — всем оказывается специализированная медицинская помощь.

В настоящий момент 45 регионов России находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Каждой фазе сопутствуют свои противоэпидемические мероприятия и ограничения, вводимые в регионах — в качестве примера Попова привела московскую агломерацию, где в начале недели был введен всеобщий режим самоизоляции. «На сегодняшний день в разных субъектах Российской Федерации разное развитие эпидситуации. Сегодня 45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает», — отметила она.

По состоянию на 1 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 2 777. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.