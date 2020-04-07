30 марта в Петербурге была объявлена всеобщая самоизоляция — так город борется с эпидемией коронавируса. Интернет уже заполонили десятки фото пустынных улиц. Но если сейчас Петербург, скорее, играет на опережение, не дожидаясь, пока ситуация станет критической, то раньше в жизни города случались эпидемии, контролировать которые было почти невозможно. Каждый раз Петербург переживал их по-разному, но каждая из них давала толчок к развитию городской медицины.
Как Петербург переживал крупные эпидемии за свою историю?
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И. Владимиров. Происшествие у холерного барака
Холера. Первая эпидемия
Сроки: 1830-1831 годы
Что это за болезнь?
Холера — кишечная инфекция, о которой знали ещё Гиппократ и Гален. Её местом рождения считается долина индийской реки Ганг — с древних времён у её берегов проводились торжественные и ритуальные церемонии, сопровождаемые скоплениями людей. Это в сочетании с неизменной жарой и антисанитарией (увы, хоть на дворе и XXI век, последний фактор никуда не делся до сих пор) дало почву для зарождения болезни. Вплоть до XIX века холера распространялась исключительно на юге и юго-востоке Азии, но в 1817 году добралась до Европы.
Как эпидемия дошла до Петербурга?
Считается, что холера проникла в Европу от британских солдат, бежавших из Индии на родину как раз из-за болезни. С тех пор мир пережил семь (!) холерных пандемий, последняя из которых была зафиксирована в 1961 году и длилась аж до 1975 года. Первая «европейская» эпидемия (1816-1823) Петербург миновала — на территории Российской Империи болезнь впервые обнаружили в Астрахани и какое-то время холеру фиксировали только там.
Серьёзно Петербург, как и вся страна, пострадал от второй холерной пандемии. Её распространение по огромной территории Российской Империи объяснялось просто — в 1828-1829 годах завершились русско-персидская и русско-турецкая войны, солдаты и офицеры возвращались домой. О первых случаях новой холерной волны в 1830 году сообщили из Тифлиса и всё той же Астрахани — портовых городов, принимавших корабли с юга. Тогда же «собачья смерть», как ее называли в народе, дошла до Москвы. Первые заражённые в Петербурге появились в апреле 1831 года.
Что происходило в Петербурге во время эпидемии?
Как и во всей стране — сначала были холерные бунты. Малограмотные горожане, уже знавшие, что инфекция попадает в организм из-за плохой пищи и грязной воды, были уверены, что их травят специально и принялись громить больницы, убивать врачей и полицейских.
По одной из народных версий, в массовом заражении были виноваты поляки — в Царстве Польском как раз шли восстания. Якобы они прибывали по ночам на кораблях и посыпали огороды ядом. Кто-то просто не верил в существование болезни, а те, кто соблюдал рекомендации врачей протирать руки хлорной или белильной известью. Несчастного сознательного гражданина могли все это выпить. Точку в народных волнениях поставил император Николай I, лично явившись на Сенную площадь и пристыдивший бунтовщиков.
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Николай I усмиряет холерный бунт на Сенной площади, Википедия
Государство не бездействовало. Столицу оцепили карантинными постами и фактически закрыли (правда, такая мера тоже стала одной из причин бунтов), а все пребывавшие в Петербург корабли мыли щелочными растворами, окуривали и проветривали.
Пик эпидемии пришёлся на конец июня-начало июля. Официальная статистика была такой:28 июня – 579 заболевших холерой и 237 умерших; 29 июня – 570 заболевших и 277 умерших; 30 июня – 515 заболевших и 272 умерших; 1 июля – 569 заболевших и 247 умерших.
Агрессия к тому моменту сменилась апатией: люди стали выходить из домов только в случае крайней необходимости и даже стали спустя рукава относиться даже к похоронам - важнейшему в русской культуре ритуалу. Император временно наложил запрет на погребения днём, всех умерших сваливали в братские могилы по ночам, а священники вместо отпевания просто кидали горсть земли.
Как завершилась эпидемия?
В городе разворачивали все больше «холерных» больниц, доверие к официальной медицине росло - даже малограмотные и недоверчивые петербуржцы, видя, что по городу регулярно едут повозки с гробами, стали обращаться к врачам. И положительная динамика наметилась уже в середине июля:
8 июля – 196 заболевших и 117 умерших;
15 июля – 88 заболевших и 54 умерших.
Официально эпидемия завершилась в ноябре 1831 года, о чём объявила газета «Северная пчела». Год спустя в Петербурге периодически вспыхивали так называемые «холерные хвосты» (незначительные локальные эпидемии), но болезнь из города ушла. Повлияла она и на жизни известных людей. От холеры скончался архитектор Павловского парка Пьетро Гонзаго, мореплаватель Гаврила Сарычев. А Александр Пушкин, невольно запертый карантином в селе Большой Болдино, пережил «Болдинскую осень», один из самых плодотворных периодов в творчестве.
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Пушкин в Болдино. Фото - Википедия
Что об эпидемии писали современники?
«Да, брат, видно, что холера и морозов не боится. Закревский сказывал вчера, что она жестока оказалась в Киеве; но ежели (чего Боже сохрани!) окажется у вас, то докажет великий аргумент, что болезнь есть сильное поветрие, против коего все оцепления бесполезны, ибо чего ни делали, чтобы оградить Петербург от холеры? Здесь (в Москве - прим.ред.) всё ещё есть хвостики холерные, но силу свою болезнь потеряла».
Александр Булгаков, дипломат
«При первом известии о появлении холеры в Риге и в некоторых городах Приволжских приняты были все меры к ограждению здешней столицы от внесения сей болезни: по всем дорогам, ведущим из мест зараженных и сомнительных (равномерно и в Кронштадт), учреждены были карантинные заставы, все вещи, посылки письма, оттуда получаемые, подвергнуты рачительной окурке и т. д. – словом, сделано все возможное к предотвращению сего бедствия. Несмотря на все сии предосторожности, холера, по некоторым признакам, проникла в Санкт-Петербург».
Газета «Санкт-Петербургские ведомости», 17 июня 1831 года
«Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости и должности. Из нескольких сот тысяч живущих в Петербурге теперь каждый стоит на краю гроба - сотни летят стремглав в бездну, которая зияет, так сказать, под ногами каждого».
Писатель Александр Никитенко, июль 1831 года
«С чувством искреннего удовольствия и благоговейной признательности к Всеблагому Провидению, извещаем читателей наших о совершенном прекращении холеры в здешней столице. От 4-го Ноября осталось больных двое; 5-го заболел один; из сих троих больных двое выздоровели и один умер, а к нынешнему 6-му числу не осталось ни одного больного и никто не заболел. Слава и благодарение Всевышнему! С 14-го Июня по 5-е Ноября в С.-Петербурге всего заболело 9245 чел., из оного числа умерло 4757».
Газета «Северная Пчела» - об окончании эпидемии, 7 ноября 1831 года
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Александр III с супругой посещают холерных больных
Пятая эпидемия холеры
Сроки: 1892-1895 годы
Что это за болезнь?
Все та же печально знакомая по 30-м годам XIX века холера. Она возвращалась в Петербург в 1848, 1852 и 1866 и 1870 году. Это были мрачные дни в истории города, однако самыми важными с исторической точки зрения были эпидемии 1892-1895 и 1908-1910 годов.
В 1883 году казалось, что мир, наконец, узнал о холере всё - экспедиция во главе с Робертом Кохом обнаружила в Египте «холерный вибрион», возбудитель болезни. В 1885 году российская медицина начала серьезно работать над ее профилактикой. Из Германии в Петербург прибыли «особые микроскопы» для бактериологических исследований, а в городской барачной больницы (ныне больница им. Боткина) устроили «особый аппарат для обеззараживания холерных испражнений».
Как эпидемия пришла в Петербург?
Когда в 1891 году в мире началась очередная пандемия холеры, МВД, помня о бунтах 30-х, запретило упоминать о холере в прессе. В 1892 году, когда болезнь снова пришла на юг страны, император Александр III писал следующее: «Воспрещается говорить вообще о холере. В «Русской Жизни» сообщается даже, будто хоронят живых, между тем как холера вовсе не имеет грозных размеров».
На сей раз холеру уже ждали. В городе стали усиленно создавать санитарные отряды, дезинфекционные камеры и изолированные палаты для заболевших. Первые зараженные петербуржцы были доставлены в Петропавловскую больницу 20 июля 1892 года. К августу заразились уже 2893 жителя столицы.
Что происходило в Петербурге во время эпидемии?
Казалось бы, за шестьдесят лет отношение простых людей к холере должно было измениться, но конспирологические теории никуда не делись. Например, поэт Дмитрий Мережковский круглые сутки носил набрюшник постоянно глотал касторку - хотя эти методы лечения официальная медицина считала спорными, а писатель Александр Грин диагностировал у себя холеру чуть ли не ежедневно. Кроме того, в городе торговали амулетами от холеры и пускали слух, что от нее спасает вино «Сан-Рафаэль».
Император наоборот демонстрировал решительность. Вместе с женой императрицей Марией Фёдоровной он посетил Александровскую больницу.
В 1892 году эпидемия стихла уже к зиме. Именно в эту волну болезни в российской медицине пришли к важному выводу: страх перед холерой полезен, а не губителен: он помогает спасти множество жизней. Эта мысль впервые прозвучала на всероссийском съезде врачей 15-20 декабря 1892 года. Кроме того, власти наконец поняли, что для профилактики болезни нужно, чтобы люди пили чистую воду. Государство работало над системой водоснабжения в городе: на Главной водопроводной станции установили песчаные фильтры. Стали проводить дезинфекцию больниц, присутственных мест, выгребных ям, свалок.
Как закончилась эпидемия?
Холера вернулась в столицу 2 августа 1893 года и отступила только в феврале 1894-го. Пик эпидемии пришелся на сентябрь; если в августе число заболевших составило 271, то в сентябре – 1254. И снова вниз: октябрь – 393, ноябрь – 190, а вот декабрь снова дал подъем – 621. Всего в этом году холерой заболело 2888 человек, а умерло 1577. Петербургский градоначальник понял, что один из факторов развития болезни - народные гуляния со спиртным. И ограничил его продажу! В 1895 году холера снова ушла надолго, вернувшись уже в XX веке, в 1908 году. К сожалению, снова не обошлось без жертв среди выдающихся петербуржцев. Выпив холодной воды в ресторане, скончался от холеры композитор Пётр Ильич Чайковский. Впрочем, многие историки уверены, что это было самоубийство.
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Галерея Гонзаго в Павловске
Что писали современники?
«Случайное ли это совпадение или нет, покажут дальнейшие наблюдения, но и в одну из прошлых эпидемий в Петербурге холера быстро стала ослабевать после грозы, в последних числах августа, с сильным понижением температуры и уже более не обострялась».
Газета «Новое время», 1894 год
«Мой мозг усиленно работал и искал ответа на вопрос, действительно ли эта холера напущена врачами, как говорили старухи-шептуньи, или она явилась вне их желания».
Сергей Малышев, будущий член РКП(б)
Шестая эпидемия холеры
Сроки: 1907-1909 годы
Как эпидемия пришла в Петербург?
В очередной раз холера начала подступать к Петербурге в 1907 году. А первая официально зарегистрированная первая смерть от холеры случилась 25 августа 1908 года в Обуховской больнице на Фонтанке: там умер 19-летний башмачник Василий Евдокимов, живший в Полюстрове, по Терентьевой улице, дом № 172.
25 августа в столице было выявлено пять новых заболеваний и один пациент скончался, а уже 28 августа соотношение составило 22/16, 29 августа – 71/29. 5 сентября показатели перевалили за 500 случаев: 423 заболевших и 136 умерших. 8 сентября в Павловском военном училище заразились одновременно 60 человек.
Что происходило в Петербурге во время эпидемии?
Первый в XX веке приход холеры стал плацдармом для политических игр. После революции 1905 года в Петербурге действовал орган самоуправления - Городская дума. И это нравилось не всем.
«После эпидемии холеры 1908-1909 гг. разразился жуткий скандал - Городская Дума была обвинена во всех грехах, чем попыталось воспользоваться правительство и был поднят вопрос о «принудительном оздоровлении Петербурга», а по сути об ограничении и так довольно слабой системы самоуправления города. Но все-таки вместо политики занялись делом. С этого времени начинаются работы по разработке строительства Ладожского водопровода и изменении системы канализирования города. Был построен фекалепровод на Васильевском острове, началось озонирование и хлорирование воды. Тогда же заработали санитарные кареты и круглосуточные амбулаторные пункты помощи холерным больным», - рассказывает старший преподаватель кафедры исторического регионоведения СПбГУ Анна Сухорукова.
Чем завершилась эпидемия в Петербурге?
Последняя серьезная вспышка холеры этого периода была зафиксирована в 1909 году, 2379 заболеваний; смертность составила 43,7 %. Больше всего болели, как и прежде, жители Александро-Невской, Рождественской и Выборгской частей; мужчины опять составляли свыше 60 % пациентов. В последствии холера возвращалась в 1915 и 1918 годах.
Холера возвращалась в Петербург в 1848, 1852 и 1866 и 1870 году. Это были мрачные дни в истории города, однако самыми важными с исторической точки зрения были эпидемии 1892-1895 и 1908-1910 годов.
В 1883 году казалось, что мир, наконец, узнал о холере всё - экспедиция во главе с Робертом Кохом обнаружила в Египте «холерный вибрион», возбудитель болезни. В 1885 году российская медицина начала серьезно работать над ее профилактикой. Из Германии в Петербург прибыли «особые микроскопы» для бактериологических исследований, а в городской барачной больницы (ныне больница им. Боткина) устроили «особый аппарат для обеззараживания холерных испражнений”. Но там где шагнула вперед медицина - заработал и репрессивный аппарат. Когда в 1891 году в мире началась очередная пандемия холеры, МВД, помятуя о бунтах 30-х, запретило упоминать о холере в прессе. В 1892 году, когда болезнь снова пришла на юг страны, император Александр III писал следующее: «Воспрещается говорить вообще о холере. В «Русской Жизни“ сообщается даже, будто хоронят живых, между тем как холера вовсе не имеет грозных размеров».
Именно в эту волну болезни в российской медицине пришли к важному выводу: страх перед холерой полезен, а не губителен: он помогает спасти множество жизней. Эта мысль впервые прозвучала на всероссийском съезде врачей 15-20 декабря 1892 года. Кроме того, власти наконец поняли, что для профилактики болезни нужно, чтобы люди пили чистую воду. Государство работало над системой водоснабжения в городе: на Главной водопроводной станции установили песчаные фильтры. Стали проводить дезинфекцию больниц, присутственных мест, выгребных ям, свалок.
Холера вернулась в столицу 2 августа 1893 года и отступила только в феврале 1894-го. Именно в этот период ушел из жизни Пётр Ильич Чайковский. Композитор выпил холодной некипяченой воды в ресторане Лейнера и вскоре умер от холеры. Есть версия, что это было самоубийство.
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Петр Ильич Чайковский
Что писали современники?
«Быстрота, с которой идет рост холерных заболеваний, возбуждает вполне понятную тревогу во всех санитарно-врачебных органах городского управления».
Петербургская газета, 7 сентября 1907 года
«В больнице Марии Магдалины, рассчитанной на 315 кроватей, даже в обыкновенное время бывает до 1000 больных. В настоящее время вместе с холерными больными общее число больных возросло до 2-х тысяч человек. Петербургский градоначальник объявил сегодня, что, начиная с 6-го сентября, вплоть до 9-го сентября, выдача казенного вина из всех погребов, трактиров и казенных винных лавок будет окончательно прекращена. Мера эта принята для предотвращения развития холерной эпидемии».
Русское слово, сентябрь 1908 года
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Императрица Екатерина II
Оспа
Сроки: 1760-е — 1770-е годы
Что это за болезнь?
Оспа — это вирусная инфекция, сопровождаемая лихорадкой и сыпью, зародившаяся еще 68 тысяч лет назад в Азии. Когда точно она пришла в Европу и в Россию, доподлинно неизвестно. Первым описанием эпидемии оспы в западной части Старого Света является краткое упоминание в Коране: в 569—570 гг. войско эфиопов, осаждающее Мекку, было поражено неизвестной им болезнью. Арабы, приступив к завоеваниям, в VII—VIII веках разнесли оспу от Испании до Индии: история засвидетельствовала появление оспы в Палестине, Сирии и Персии в VII веке, в Италии, Франции и Испании в следующем, VIII, столетии.
Как эпидемия пришла в Петербург?
В России об оспе тоже знали довольно давно. Об этом свидетельствуют фамилии, обозначающие внешний вид переболевших оспой людей — Щедрины, Шадрины, Рябцевы, Рябинины, Рябовы. А само слово впервые было упомянуто в 1653 году в переписке известного в те годы врача доктора Белау и аптекарского приказа (аналог министерства здравоохранения).
Оспа поселилась в столице в 60-х годах XVIII века. Известность в городе она получила как «болезнь царей» От нее умер юный император Петр II, позднее ей переболел Петр III, ему, правда, удалось выжить.
Чем закончилась эпидемия?
После этого привили еще 140 приближенных к императрице. А в Петербурге стали открываться оспенные дома для массовой вакцинации. Это привело к резкому снижению детской смертности — до того, как прививание стало принудительным, в России умирал каждый седьмой заболевший оспой ребенок. Сейчас можно говорить о полной победой над болезнью - последний случай заболевания натуральной оспой естественным путем был зафиксирован в Сомали.
Что писали современники?
«19 дня октября всю ночь дремала и засыпала, но сон много раз прерывался. Боль в голове и спине продолжалась с лихорадкою. Руки рделись гораздо больше, и вечер многие пупырышки, слившиеся вместе, показались кругом около ранок. Кушать весь день нимало не хотелось, и не изволила кушать ничего, кроме немножко чаю, овсяной кашицы и воды, в которой варены были яблоки».
Придворный лекарь Екатерины II, 1768 год
«Ныне у нас два разговора только: первой о войне , а второй о прививании. Начиная от меня и сына моего, который также выздоравливает, нету знатного дома, в котором не было по нескольку привитых, а многие жалеют, что имели природную оспу и не могут быть по моде. Граф Григорий Григорьевич Орлов, граф Кирилл Григорьевич Разумовской и бесчисленных прочих прошли сквозь руки господина Димсдаля, даже до красавиц... Вот каков пример».
Императрица Екатерина II, 1768 год
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Больница им. Боткина
Грипп
Сроки: 1889-1890 год, 1918 год, 2006 год
Что это за болезнь и как она попала в Петербург?
«Сам термин грипп или инфлюэнца появился во время эпидемии 1742 года. И в большинстве случаев эпидемии принимали характер пандемии.
В 1889-1890 гг. была пандемия, начавшаяся в Бухаре в мае 1889, 15 октября уже отмечался в Сибири и в Восточной части России, а в начале ноября уже в Петербурге и Кронштадте, где он сильно свирепствовал», - говорит Анна Сухорукова.
В 1918 году в Петербург пришла печально известная «испанка». В мире эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой и обошла военный конфликт по числу жертв - 50-100 млн человек против 17 млн. Впрочем, именно антисанитария и плохое питание, обязательные составляющие войны, поспособствовали распространению гриппа. Высокую смертность вызывала особенность штамма испанского гриппа - гиперцитокинемия (неконтролируемая активация иммунных клеток, приводящая к летальному исходу). Легкие заболевшего заполнялись жидкостью, появлялся кровавый кашель. Но такие симптомы были не у всех - часто болезнь протекала бессимптомно. Несмотря на название, первый случаи этого гриппа были зафиксированы в США - Испания же стала первой европейской страной, объявившей об эпидемии. Не факт, что грипп в Европе начался именно там. Просто Испания держала нейтралитет в Первой мировой, и на ее территории не действовала военная цензура.
Оспа в Петербурге и первые прививки
Оспа поселилась в Петербурге в 60-х годах XVIII века. Известность в городе она получила как «болезнь царей». От нее умер юный император Петр II, позднее ей переболел Петр III, ему, правда, удалось выжить.
Тем временем, в Европе развивалась вакцинация от оспы. На коже больного делали надрез, брали биологический материал, а затем вживляли здоровому человеку. В России впервые на это решилась императрица Екатерина II в 1768 году.
Что происходило в Петербурге во время эпидемии?
Петербург, тогда Петроград, был охвачен пожаром Гражданской войны. Тотальная антисанитария и нищета, казалось бы, создали для нового гриппа благодатную почву, однако, в отличие от случаев холеры и оспы, «испанка» почти не тронула город — гриппом переболело всего 13,5 тысяч человек. Причина проста — Петроград был эпицентром революционных событий, находился фактически на осадном положении, и люди стремились не в город, а наоборот. Впрочем, без страшных потерь не обошлось: от «испанки» умерла вся семья физика Петра Капицы.
В советские и постсоветские годы грипп стал явлением ежегодным и привычным. От него прививали и прививают, и воспринимается он, в общем-то, буднично. Однако в 2006 году все пошло не по плану. В Петербурге в ту зиму стояли аномально сильные морозы, и эпидемия пришла тогда, когда ее никто уже не ждал - в марте. Отличительной особенностью протекания того гриппа была сильная, непрекращающаяся и изматывающая тошнота. Ученые-вирусологи забили панику из-за того, что эпидемия совпала с возвращением из теплых краев перелётных птиц, которые могли стать носителями H5N1 — «птичьего гриппа».
Чем завершилась последняя эпидемия?
Страшные предположения не подтвердились — достигнув своего пика в начале апреля, грипп ушёл. Но именно тогда в Петербурге заговорили о мобильных станциях вакцинации от гриппа, которые, правда, заработали позднее, в 2016 году.
Что писали современники?
«Человек, перенесший грипп и контактировавший, например, с зараженной вирусом H5N1 птицей, автоматически попадает в зону повышенного риска. Вирус птичьего гриппа, вступив во взаимодействие с вирусом гриппа человека, может мутировать. Тогда смертельное заболевание начнет передаваться уже от человека к человеку, а вакцины против штамма H5N1 до сих пор нет».
Директор НИИ Гриппа Олег Киселев в интервью «Коммерсантъ».
При подготовке текста использованы материалы из книги Дмитрия Шериха «Агонизирующая столица» и кандидатской диссертации Ксении Барабановой «Эпидемия холеры в Санкт-Петербурге в 1831 году: власть и горожане в условиях чрезвычайной ситуации».
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