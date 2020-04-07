«Да, брат, видно, что холера и морозов не боится. Закревский сказывал вчера, что она жестока оказалась в Киеве; но ежели (чего Боже сохрани!) окажется у вас, то докажет великий аргумент, что болезнь есть сильное поветрие, против коего все оцепления бесполезны, ибо чего ни делали, чтобы оградить Петербург от холеры? Здесь (в Москве - прим.ред.) всё ещё есть хвостики холерные, но силу свою болезнь потеряла».

Александр Булгаков, дипломат

«При первом известии о появлении холеры в Риге и в некоторых городах Приволжских приняты были все меры к ограждению здешней столицы от внесения сей болезни: по всем дорогам, ведущим из мест зараженных и сомнительных (равномерно и в Кронштадт), учреждены были карантинные заставы, все вещи, посылки письма, оттуда получаемые, подвергнуты рачительной окурке и т. д. – словом, сделано все возможное к предотвращению сего бедствия. Несмотря на все сии предосторожности, холера, по некоторым признакам, проникла в Санкт-Петербург».

Газета «Санкт-Петербургские ведомости», 17 июня 1831 года

«Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости и должности. Из нескольких сот тысяч живущих в Петербурге теперь каждый стоит на краю гроба - сотни летят стремглав в бездну, которая зияет, так сказать, под ногами каждого».

Писатель Александр Никитенко, июль 1831 года

«С чувством искреннего удовольствия и благоговейной признательности к Всеблагому Провидению, извещаем читателей наших о совершенном прекращении холеры в здешней столице. От 4-го Ноября осталось больных двое; 5-го заболел один; из сих троих больных двое выздоровели и один умер, а к нынешнему 6-му числу не осталось ни одного больного и никто не заболел. Слава и благодарение Всевышнему! С 14-го Июня по 5-е Ноября в С.-Петербурге всего заболело 9245 чел., из оного числа умерло 4757».

Газета «Северная Пчела» - об окончании эпидемии, 7 ноября 1831 года