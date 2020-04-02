Личный опыт: я медицинский генетик из Осло и теперь буду заниматься диагностикой COVID-19

О запрещенных дачах, прогулках на балконе и принятии самоизоляции

Полный локдаун в Норвегии случился 12 марта. В первые два дня была классическая для всех стран ситуация — паника в магазинах и фотографии пустых полок в продуктовых магазинах в Instagram. Но все быстро пришли в себя. Критические инфраструктуры продолжают работать, все остальные трудятся удаленно, школы, садики, университеты — закрыты. Комендантского часа или запрета выходить на улицы нет: будьте осознаны, соблюдайте дистанцию в метр, чихайте в локоть, обязательно мойте руки с мылом. Как и в России, плановые приемы или госпитализации перенесли на неопределенный срок — чтобы пациенты не приезжали в места с высокой концентрацией зараженных. У населения не было отрицания принятых мер, к тому моменту Италия уже стала разорвавшейся бомбой и все понимали, к чему мы можем скатиться. Правительство если и критиковали, то только за замедление темпов. Хотя по сравнению с другими странами Норвегия среагировала достаточно быстро.

Один из самых болезненных запретов для норвежцев – это запрет на поездку на свои дачи. Дача для норвежцев такой же предмет национальной гордости как лыжи или фьорды. Запрет был введен для того, чтобы не допустить занесения коронавирусной инфекции из крупных городов в деревушки и дачные поселки, где местные больницы не обладают необходимыми ресурсами. Следить за соблюдением правила обязали представителей самих коммун, а нарушители платят штраф в две тысячи евро.

Я прочувствовала нахождение в карантине одной из первых в Осло. Когда в Китае уже бушевала эпидемия, я улетела в Японию. Это был сюрприз моего жениха на день рождения, и я не знала, куда мы летим, когда собирала чемоданы. Во время отпуска была легкая тревожность – в Токио уже была куча людей в масках (и их отсутствие в аптеках), повсюду предупреждения о необходимости дезинфекции рук. В начале февраля меня отправили в карантин. На тот момент Япония сообщала об одной тысяче заболевших, но это оказалось достаточным условием для моей изоляции, так как я являюсь работником критической инфраструктуры. Тест на Covid-19 оказался отрицательным, но я строго следовала инструкциям и две недели гуляла только по периметру своего балкона.