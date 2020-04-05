Врачи-косметологи — о 4 основных типах старения и способах замедлить их проявления

врач, пластический хирург центра эстетической медицины NIC Health & Beauty

Нужно понимать, что деление на морфотипы условное — чаще всего мы имеем дело со смешанным типом старения, комбинацией разных возрастных проявлений. Многое зависит от того, насколько рано вы обратились к косметологу. Некая отправная точка (в том случае, если нет дерматологических проблем) — это 28–30 лет. В этой возрастной группе лидируют одни процедуры. В 40, 50 и 60 лет — уже другие.

Важен запрос и возможности самого пациента. Кто-то рассчитывает на проведение одной процедуры с вау-эффектом, кому-то необходим план действий на пару

месяцев, полгода и год. Одни готовы идти до конца в ожидании финального результата, кто-то останавливается на середине, видя промежуточный результат, который его устраивает.

Косметолог — шеф-повар, составляющий персонализированное меню для пациента. В качестве ингредиентов выступают различные аппаратные и инъекционные процедуры: лазерное омоложение, РФ-лифтинг, ультразвуковые подтяжки, биоревитализация, мезотерапия, плазмотерапия, филлеры на основе гиалуроновой кислоты.

Хорошо, если в клинике практикуют комплексный подход к эстетике, а косметологи работают в тандеме с пластическими хирургами — не всегда добиться желаемого эффекта можно лишь косметологическими процедурами.