Основные планы на период карантина – бесконечный сериальный марафон? У нашей любви к сериалам есть как культурологические причины, так и научно обоснованные. Почему быть сериаломаном в 2020-м году нестыдно, но подходить к просмотру нужно более осознанно? Об этом рассказал психолог-консультант, координатор образовательного проекта «Чистые Когниции» Антон Вотрин. «Собака.ru» записала основные тезисы.
Как просмотр сериалов действительно влияет на нашу психику и можно ли сделать его осознанным? Объясняет психолог
Эволюция сериалов: от мыльных опер до высококачественного контента
Cериалы начали снимать очень давно, но изначально это был контент очень низкого качества, который абсолютно никто всерьёз не воспринимал. И так продолжалось долго. В 80е-90е на телевидении был пик так называемых мыльных опер. Это очень длинные сериалы по тысячи – две тысячи серий, которые показывали ежедневно. Даже в начале нулевых показывали такие сериалы как «Клон», «Земля любви» – это тот самый жанр.
Но постепенно отношение к сериалам стало меняться. В начале 90-х годов Дэвид Линч принёс на канал АВС сценарий сериала под названием «Твин Пикс». Канал пошёл на риск, «Твин Пикс» выпустили и он стал абсолютным хитом. Сериал полюбили практически во всём мире, его обсуждали, создавали сайты, писались книги, было очень много fanfiction.
В 2004 году на том же самом канале АВС вышла первая серия «Остаться в живых». Можно сказать, это было началом сериальной революции – зрители имели дело с одним из первых сериалов, в котором действие происходило по горизонтальной линии. То есть каждая серия продолжала другую. До этого продюсеры боялись вкладываться в такие продукты, потому что думали, если зритель пропускает одну серию, то уже не понимает, что происходит дальше.
Сотрудника АВС, купившего сценарий «Остаться в живых», уволили на следующий день. Руководство было уверено, что никто не будет смотреть сериал. Но в итоге первая серия стала мировым хитом, а в телеиндустрии зародился тренд на сложные истории, сложных персонажей, загадки, мифологии.
Бюджет сериала «Властелин колец» превышает стоимость одного фильма Питера Джексона. Во-вторых, теперь в сериальной индустрии задействованы лучшие сценаристы, режиссёры, шоу-ранеры. И эта работа стала престижной для актёров. Джордж Клуни радовался, когда ушёл из «Скорой помощи». Сейчас актёры, которые приходят в сериалы из кино, как будто рождаются заново. Можно вспомнить Мэттью МакКонахи и его невероятный успех в «Настоящем детективе», Колина Фарелла уже во втором сезоне, Энтони Хопкинса в «Мире дикого запада» – примеров очень много.
В-третьих, появилась свобода для авторов. Наверно, все заметили, что в последние 20 лет кино становится более мейнстримным. Оно рассчитано на массовую аудиторию. Всё делается для того, чтобы фильм как можно больше собрал денег в прокате. Ведь основной заработок киностудий со своей продукции – это проданные билеты. Чтобы билеты покупали, фильм должен быть максимально лёгким, простым. Очень часто такие фильмы отбивают кассу, даже если они никому не понравятся. По этой причине практически исчезли качественные драматические фильмы. Почему так произошло? Потому что они не окупаются, их очень сложно продать. В итоге мы видим бесконечные приквелы, сиквелы, экранизации, франшизы. То есть то, что гарантировано соберёт очень много денег.
Теперь Дэвид Финчер снимает «Охотника за разумом», Вуди Аллен – небольшой сериал с Майли Сайрус, а Паоло Соррентино – «Молодого папу». Все главные поставщики качественного контента сейчас на телевидении. От великих умов с великими актёрами появляются богатые сложные миры и многогранные персонажи.
Продюсер Александр Роднянский (он, кстати, владеет «Амедиатека») как-то сказал, что фильмы – это вообще короткометражки. Или мы можем сравнить их с рассказами. Вот, к примеру, рассказы Чехова, О. Генри, Довлатова. Нужно обладать очень высоким талантом, чтобы в маленьком рассказе (в двухчасовом фильме) изложить какую-то невероятную историю. А сериалы, если переводить на язык книг – это как большие романы. «Преступление и наказание», «Война и мир», «Дэвид Коперфильд». И, если вспомнить, как происходило издание романов в XIXвеке, то можно отследить схожесть с сериалами. То есть в журналах публиковали только по одной-две главы. Поэтому есть такаякультурологическая метафора, что сериалы – это большой роман.
Как психологи изучают влияние сериалов на нашу жизнь?
Первый вариант – это экспертное мнение. Когда психолог высказывает своё мнение, допустим, о сценах насилия и жестокости в «Игре престолов». Но это будет просто мнение человека с некоторым багажом знаний. В рейтинге достоверности данных оно занимает самый низший уровень.
Второй вариант – это сбор субъективных отчётов и статистики. Например, подписчикам Netflixрассылаются какие-то опросники. И задаётся следующий вопрос: «Сколько часов в день вы смотрите сериалы?». Они, допустим, могут написать: «7 часов». Потом ответы резюмируются и делается вывод: «Просмотр сериалов занимает у людей много времени». Или они могут такой вопрос задать: «Как вы считаете, просмотр сериалов вам как-то помогает?» И люди пишут: «Ну да, помогают». А другой отвечает: «А нет, я вообще с утра до вечера смотрю и у меня никакой личной жизни». Потом это тоже как-то анализируют.
Третий вариант – это связи, корреляции. К примеру, обнаружили, что есть люди, которые смотрят по 6 часов проводят на Netflix, и у этих же людей есть проблемы со сном. С помощью математических моделей ученые ищут связи. Есть ли связь между плохим сном и большим просмотром сериалов каждый день? Такие исследования считаются научными. Но главный их минус в том, что здесь нельзя до конца сказать, являются ли сериалы причиной плохого сна. Ведь может быть ещё третий фактор. Например, люди смотрят 6 часов в день сериалы и при этом у них какой-нибудь стресс на работе. И поэтому они плохо спят. Причинно-следственной связи тут нет.
Самый мощный уровень доказательности у экспериментов. К примеру, берут людей, они смотрят сериалы, у них замеряют пульс до сериала, потом после сериала, и это всё анализируют. Или, допустим, человек смотрит сериал, а ему какая-нибудь машина в этот момент сканирует мозг.
Издержки сериаломании: уход от реальности, неоднозначное влияние на общество и телемарафоны
Проведенный в 2018 году опрос показал, что в среднем американцы тратят почти 3 часа в день на просмотр сериалов. Иногда любовь к сериалам приводит к парадоксальным ситуациям. Например, когда был финал «Игры престолов», 10 млн американцев решили не ходить на следующий день на работу. Все остались дома, грустили, сидели на форумах, звонили своим родным и близким. В России было тоже нечто похожее. Люди действительно могут переживать, даже ощущать проявления депрессивного расстройства из-за окончания любимого сериала. У некоторых это состояние может продолжаться неделями.
Нет смысла отрицать, что сериалы – это форма ухода от реальности. В психологии есть такое понятие как избегающее поведение. Оно проявляется, когда у человека много стресса в жизни. Существуют конструктивные стратегии борьбы с тревогой, а есть неконструктивные. И вот неконструктивные – это, например, форма избегания, ухода от проблем. То есть, пока я смотрю сериал, мои плохие мысли уходят, я немножко расслабляюсь. Досмотрел сериал, опять тревога поднимается. Однако такой способ работает только в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной лишь усугубляет проблему.
Сериалы могут оказывать противоречивое влияние на общество. Например, сериал «13 причин почему». В нём рассказывается о девушке, которая покончила с собой. На протяжении 13 серий там разворачиваются события с точки зрения ее друзей – что именно привело к трагедии. С одной стороны, сериал учит тому, что нужно быть внимательным к другим людям и более осторожным в общении. С другой, опубликованная позже статистика показала, что после выхода этого сериала возросло количество попыток суицида. У людей возникла некая романтизация самоубийства.
Еще одна из главных проблем, связанных с сериалами – это телемарафоны. И для физического, и для психологического состояния они не очень полезны. Многочасовое потребление контента приводит к тому, что наши психические ресурсы истощаются, и о каком-то осознанном восприятии говорить уже не приходится. Добавьте к этому тот факт, что во время телемарафона человек по сути лишь сидит на диване и ест. Это уже может приводить к проблемам со здоровьем. Нужно двигаться, делать какие-то перерывы – хотя бы ходить по комнате.
Почему мы не можем остановиться?
Почему происходит этот самый телемарафон? В психологии есть такое понятие как дофаминовая петля. В 1953 году психологи Джеймс Олдс и Питер Милнер провели эксперимент с участием лабораторной крысы.Ученые вживили ей в мозг электрод и подавали через него ток. Они изначально думали, что пытают крысу,пытались активизировать зону, которая отвечает за страх. Но потом увидели, что крыса исполняла их приказы, их задания, когда они нажимали на кнопочку и подавали ток. Оказалось, что вместо наказания крыса как будто бы получала какое-то поощрение. Учёные во время своего опыта открыли центр в мозге, который был связан с дофаминовыми рецепторами. Олдс и Милнер тогда подумали, что открыли центр удовольствия. Но спустя годы оказалось, что центр, который они открыли, отвечает не совсем за удовольствие. Когда эксперименты перешли с лабораторных животных на людей, те ничего особо приятного не испытывали. Им просто хотелось нажимать на эту кнопку. Оказалось, что эта область мозга отвечает не за само удовольствие, а за его предощущение. И это очень затягивает. Если мы получаем дофамин очень легко, то нам хочется получить его снова тем же самым способом. Дофаминовая петля проявляет себя в таких действиях как скроллинг ленты в Instagram, бесконечная проверка почты, шоппинг.
Нейробиолог Ури Хассон исследует механизмы человеческого общения и разивает направление современной нейропсихологиипод названием «нейросемантика». Оно в частности о том, как кино и сериалы влияют на наш мозг. Ученый проводил ряд экспериментов, показывая людям 1) видео, на котором мячик катится по земле; 2) документальный фильм 3) новостной канал; 4) сериал «Умерь свой энтузиазм» с HBO; 5) фильм Хичкока. Оказалось, что фильмы Хичкока вызывают самую мощную активность мозга. Всё потому что там сюжет сконструирован таким образом, что человек постоянно ждёт, что произойдёт дальше. Он испытывает саспенс. Чувство напряжения человеку очень нравится.
Почему мы так любим сериалы?
Если заглянуть в результаты опросов, то нам это нравится просто потому, что нравится. 75% опрошенных на Netflix сказали, что «это просто круто». Вторая причина, по которой мы так любим сериалы, – это идентификация с персонажами. В сериалах очень много сложных героев. И волей неволей к кому-то человек начинает чувствовать отклик. Отчасти это причина того, что создатели пытаются собрать разные характеры, расы, сексуальные ориентации, чтобы максимально охватить аудиторию.
Главная причина – это эмпатия, наша способность сопереживать другим людям. И для мозга всё равно, происходит это в реальности или в сериале. Психолог Пол Зак провёл следующий эксперимент. Он показывал людям видео с мальчиком, который якобы умирает от рака, и замерял уровень гормона, отвечающего за сочувствие. Оказалось, сравнивая их с группой, которая видела настоящих больных детей, результаты были абсолютно одинаковые. Люди были готовы пожертвовать деньги и как-то помочь больным детям, неважно являлись ли эти дети героями роликов или существовали на самом деле. Вот этот вариант возможен благодаря эмпатии.
Чтобы она возникла, нужен создать эффект «приостановки неверия». То есть в какой-то момент, когда вы смотрите контент, даже если он логически невозможен, вы должны поверить, что и такое может быть. Вот, например, «Гравити Фолз». Мы переживаем за героев, несмотря на то, что это фэнтези. Ведь произошла приостановка неверия, началась эмпатия. Для сравнения прочитайте описание сериала «Лютый-2» на НТВ: «Лютов расследует убийство журналиста Калашникова. Через него он выходит на смертельно опасный спортивный препарат, который может выйти на широкий рынок. Лютов не может предъявить официальные обвинения руководству фармацевтической компании, но, когда погибают связанные с делом люди – близкий друг Лютова и влюбленная в него девушка, он идёт на крайние меры. В ответ преступники похищают его дочь. При помощи своего недавнего врага, майора Холмогорова, Лютов вступает в неравный бой и побеждает». Вот здесь, очевидно, остановки неверия не произойдёт. Потому что то, что показано на экране, выглядит абсолютно картонно, нет сопереживания к персонажам никакого. Это просто люди, говорящие свой текст. Хотя как будто бы это более возможно, чем «Гравити Фолз». Но эмпатически это нас не захватывает.
Польза от просмотра сериалов
- Снижение стресса. Это может сработать эффективно для уставшего после тяжелого рабочего дня человека.
- Образцы для подражания. Люди устраивают своё поведение, основываясь на определённых ролевых моделях. И те, у кого нет в социальном кругу подходящих ролевых моделей, могут брать их из сериалов.
- Понимание ценностей. Когда Хью Лори приезжал в Россию, ему первым делом сказали: «Спасибо Вам, мистер Лори, моя дочь посмотрела ваш сериал и пошла в медицинский вуз. Она занималась искусством, потом посмотрела «Доктор Хаус» и пошла учиться на врача» То есть человек понял, что для него важно с помощью сериала.
- Снижение предрассудков. Благодаря тому, что мы можем увидеть в сериалах представителей ЛГБТ, людей другой расы, другой национальности, разных социальных статусов, профессий. Мы можем увидеть, как люди живут, понять и наши различия, и наши сходства. Таким образом, снижаются наши предубеждения по отношению к ним
- Развитие ментализации. Две исследовательницы Барнс и Блэк в 2015 году провели эксперимент. Они эмпирическим путём определили, что просмотр качественных сериалов способствует тому, что у человека повышается способность к ментализации, способности понимать поведение людей. Это очень важная способность. Например, у людей с аутическим спектром способность к ментализации снижена. Например, я выхожу из дома, беру с собой зонт, и человек с аутическим расстройством не поймет, зачем мне зонт (для него нет связи «зонт-дождь). Или, например, мужчина дарит женщине букет цветов. Можно подумать, что у них какие-то отношения. Эта логическая цепочка происходит благодаря способности к ментализации. И просмотр сложных, многогранных сериалов приводит к улучшению этой способности.
Как смотреть сериалы осознанно и осмысленно?
- Обсуждать с другими людьми. Это нужно для того, чтобы материал лучше усваивался. Ещё, чтобы не было тяжёлого стресса после последней серии последнего сезона. Также это помогает развивать ту самую ментализацию.
- Дозировать просмотр. Оптимально, это не шесть часов в день, а 1-2 серии. В тяжёлых случаях смотрите 1,5 серии. Так легче оборвать просмотр, ведь вы не попадёте в ловушку неожиданной концовки эпизода.
- Подходить к просмотру осознанно. Понимать, с какой целью вы это делаете, для чего. Т.е. я хочу сейчас снизить стресс или тревогу, отвлечься от чего-то. Или я действительно хочу получить удовольствие, посмотреть, что там с моими любимыми персонажами. Всё-таки важно оценивать свою мотивацию для просмотра.
- Чередовать другими видами досуга. Например, чтением книги, прогулкой в парке, занятием физкультурой. Разнообразие помогает.
- Смотреть сериалы в компании. Чтобы кто-то смог сказать вам:«Ну, уже третья серия, хватит» или «Мне завтра на работу». Чтобы кто-то одёрнул вас, или была возможность обсудить. Только если ваша компания – не тот человек, который постоянно комментирует происходящее. «Ооооооо, я так и знал!».
Как оценить, если все-таки у вас зависимость от сериалов? То есть находитесь ли вы в той самой дофаминовой петле? Для этого нужно понять, страдает ли ваша реальная жизнь от сериаломании. Например, вы смотрите сериалы и перестали общаться с друзьями, или не ходите две недели на работу. В таких случаях, конечно, можно говорить о том, что это не очень полезно, и нужно что-то менять. И закончу услышанной цитатой, которая мне понравилась: «Сериалы открывают зрителю мир, в котором возможно гораздо больше, чем зрители привыкли полагать. Учит их и тем самым меняет мир. Уже не экранный, а вполне себе настоящий. В первую очередь, утверждая человеческую жизнь как абсолютную ценность, важнее которой в этом мире быть не может».
Автор: Анна Черепанова.
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