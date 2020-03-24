Как просмотр сериалов действительно влияет на нашу психику и можно ли сделать его осознанным? Объясняет психолог

Эволюция сериалов: от мыльных опер до высококачественного контента

Cериалы начали снимать очень давно, но изначально это был контент очень низкого качества, который абсолютно никто всерьёз не воспринимал. И так продолжалось долго. В 80е-90е на телевидении был пик так называемых мыльных опер. Это очень длинные сериалы по тысячи – две тысячи серий, которые показывали ежедневно. Даже в начале нулевых показывали такие сериалы как «Клон», «Земля любви» – это тот самый жанр.

Но постепенно отношение к сериалам стало меняться. В начале 90-х годов Дэвид Линч принёс на канал АВС сценарий сериала под названием «Твин Пикс». Канал пошёл на риск, «Твин Пикс» выпустили и он стал абсолютным хитом. Сериал полюбили практически во всём мире, его обсуждали, создавали сайты, писались книги, было очень много fanfiction.

В 2004 году на том же самом канале АВС вышла первая серия «Остаться в живых». Можно сказать, это было началом сериальной революции – зрители имели дело с одним из первых сериалов, в котором действие происходило по горизонтальной линии. То есть каждая серия продолжала другую. До этого продюсеры боялись вкладываться в такие продукты, потому что думали, если зритель пропускает одну серию, то уже не понимает, что происходит дальше.

Сотрудника АВС, купившего сценарий «Остаться в живых», уволили на следующий день. Руководство было уверено, что никто не будет смотреть сериал. Но в итоге первая серия стала мировым хитом, а в телеиндустрии зародился тренд на сложные истории, сложных персонажей, загадки, мифологии.