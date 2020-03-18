Больше всего заражению подвержены люди пожилого возраста и люди с сопутствующими заболеваниями. Часть из «группы риска» онкологические пациенты, поэтому главная задача Фонда профилактики рака — помочь им пережить пандемию и продолжить борьбу с раком. Справочный сервис о коронавирусе в частности поможет снизить нагрузку на систему неотложной помощи, что, как надеются в Фонде, «неизбежно приведет к спасению значительного количества жизней».

«Скорая помощь и участковые уже сейчас с трудом справляется с вызовами на дом по поводу насморка и температуры 37. Снижение нагрузки на систему —прямое спасение жизней. Надо это очень четко понимать. Это всего лишь вирус, а не какое-то чудище из шкафа. Всем станет легче, если у нас появится план того, как мы можем ему противостоять. И нам есть, что предложить», — говорит исполнительный директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев.

На разработку и запуска сервиса потребуется две недели. «Просто спросить о Covid-2019» будет представлять собой экосистему, в рамках которой пользователь в любое время бесплатно сможет узнать актуальную информацию о коронавирусе, а врачи-волонтеры — учиться онлайн у инфекционистов Петербурга и Москвы, чтобы консультировать людей по всей России, используя сервис.

Для того, чтобы запустить справочный сервис о коронавирусе «Просто спросить о Covid-2019», необходимо собрать 1 114 650 рублей — их них уже есть более 300 тысяч. Чтобы помочь проекту, можно сделать пожертвование — на специальном сайте по ссылке.