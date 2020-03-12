Чек-лист для здорового питания дома: что всегда должно быть в вашем холодильнике и кухонном шкафу

Вам будет гораздо удобнее питаться правильно и готовить здоровую пищу, если на кухне будет все для этого необходимое. Очень полезно постоянно иметь запас базовых продуктов, таких как цельные крупы, свежие овощи, фрукты, бобы и чечевица, а также соевые продукты (тофу, темпе и мисо). Вы также можете приобретать наборы очищенных и нарезанных овощей — это позволит значительно сократить время на готовку.

Чтобы иметь возможность за несколько минут приготовить любимое блюдо, держите в холодильнике простые универсальные продукты: несладкое органическое соевое молоко, заправки для салата без добавления масла, свежий имбирь и какие- нибудь полуфабрикаты, например фасоль, запеченный тофу и темпе, а также отваренные цельные крупы, бурый рис и киноа.Неплохо, чтобы дома всегда были томатные соусы — консервированные в банках или другой упаковке, например маринара, сальса, или просто нарезанные, запеченные на огне помидоры. Многие соусы можно долго хранить, так что вы всегда будете иметь полезный запас.

Вот обширный список продуктов, которые можно купить в большинстве магазинов. Вооружившись этим списком, вы гораздо проще перейдете на правильное питание.