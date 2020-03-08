В субботу, 7 марта, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил о введении чрезвычайного положения. Видео с его выступлением об угрозе распространения COVID-19 опубликовано в Twitter.
В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Providing the latest information on #Coronavirus. WATCH: https://t.co/X69qRFAjYJ— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 7, 2020
«Я официально объявил чрезвычайную ситуацию, что дает нам определенные полномочия», – говорит он. Губернатор считает, что режим чрезвычайной ситуации позволит ускорить процессы закупок и найма сотрудников для борьбы с коронавирусом. При этом Куомо оценил угрозу для населения как низкую.
Он также сообщил, что число заболевших за сутки увеличилось на 21 – до 76 человек, из которых только десять был госпитализированы. В Нью-Йорке нет пока жертв.
Напомним, в Петербурге зафиксировали уже второй случай заболевания коронавирусом. Помимо этого, выявлено три новых случая заражения в Липецке. Согласно информации эпидемиологического расследования, четверо россиян недавно побывали в Италии. На данный момент всех их госпитализировали в инфекционные боксы.
С 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин.
Ранее Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому китайскому коронавирусу — Covid-19. Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет. Несмотря на прогнозы, а понедельник, 24 февраля, посол Китая Чжан Ханьхуэй сообщил о создании китайскими специалистами вакцины против коронавируса. Петербургский НИИ создаст вакцину к осени 2020 года.
К 25 февраля число заразившихся коронавирусом Covid-19 превысило 80 тысяч человек. ВОЗ призвал готовиться к «потенциальной пандемии». С 1 марта в России ввели ограничение на авиасообщение с Южной Кореей, а с 28 февраля — с Ираном.
С начала марта авиакомпания S7 и лоукостер «Победа» упрощают процедуру возврата приобретенных билетов. Такое решение было принято в связи с ускорением распространения нового коронавируса Covid-19.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.