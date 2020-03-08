В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Напомним, в Петербурге зафиксировали уже второй случай заболевания коронавирусом. Помимо этого, выявлено три новых случая заражения в Липецке. Согласно информации эпидемиологического расследования, четверо россиян недавно побывали в Италии. На данный момент всех их госпитализировали в инфекционные боксы.

С 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.

Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин.