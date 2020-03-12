18+

Начал работу новый центр эстетической медицины NIC Health & Beauty

Команда научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» решила расшириться и открыть центр эстетической медицины NIC Health&Beauty – на базе шестилетнего опыта в области пластической хирургии и клинических исследований.

В команде – пять пластических хирургов из Москвы и Петербурга. В двух клиниках проводят разнообразные операции, в том числе маммопластику, ринопластику, абдоминопластику, различные виды липосакции и блефаропластику. Также пациент может получить реабилитацию после вмешательства или пройти курс интенсивной терапии. За восстановлением следят врачи-анастезиологи и медсестры-анастезисты. 

Василий Василюк

Управляющий НИЦ «Эко-безопасность», д.м.н.

Ключевой приоритет нашей работы – это, безусловно, безопасность пациентов. Центр оснащен современным анестезиологическим оборудованием, в штате работают опытные врачи-анестезиологи и медицинские сестры-анестезисты. Работа дежурной службы врачей и медсестер выстроена до автоматизма. Все это позволяет нам гарантировать максимальную эффективность и высокий уровень качества оказываемых медицинских услуг.

Бесплатная консультация: 8 (812) 500-5103

Центр эстетической медицины NIC Health & Beauty, тел. 8 (812) 500-51-03, nicbeauty.ru

Ольга Угарова,
Комментарии

Наши проекты