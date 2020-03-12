Начал работу новый центр эстетической медицины NIC Health & Beauty

Команда научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» решила расшириться и открыть центр эстетической медицины NIC Health&Beauty – на базе шестилетнего опыта в области пластической хирургии и клинических исследований.

В команде – пять пластических хирургов из Москвы и Петербурга. В двух клиниках проводят разнообразные операции, в том числе маммопластику, ринопластику, абдоминопластику, различные виды липосакции и блефаропластику. Также пациент может получить реабилитацию после вмешательства или пройти курс интенсивной терапии. За восстановлением следят врачи-анастезиологи и медсестры-анастезисты.