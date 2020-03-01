С сегодняшнего дня, 1 марта, в России вступает в силу закон, позволяющий ввозить незарегистрированные лекарственные препараты, которые содержат наркотические или психотропные вещества. Владимир Путин подписал соответствующий закон 28 декабря 2019 года.
В России вступил в силу закон, позволяющий ввозить лекарства с наркотическими и психотропными веществами
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Фото: Shutterstock
Лекарства будут ввозить для оказания медицинской помощи определенным пациентам. Решение об этом будут принимать врачебные комиссии медицинских организаций.
В список психотропных препаратов, разрешенных для ввоза, вошли вошли диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал. В пресс-службе Минздрава отметили, что приказ поспособствует решению проблем в получении пациентами необходимых им лекарственных препаратов, что в свою очередь «позволит значительно повысить качество их жизни».
Предположительно, в 2020 году закупят 11 тыс. 674 упаковок незарегистрированных в РФ иностранных психотропных лекарств для детей. Правительство России в связи с этим выделило Минпромторгу 22 млн рублей из федерального бюджета.
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