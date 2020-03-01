В России вступил в силу закон, позволяющий ввозить лекарства с наркотическими и психотропными веществами

В список психотропных препаратов, разрешенных для ввоза, вошли вошли диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал. В пресс-службе Минздрава отметили, что приказ поспособствует решению проблем в получении пациентами необходимых им лекарственных препаратов, что в свою очередь «позволит значительно повысить качество их жизни».