В Петербурге госпитализировали восемь россиян с подозрением на коронавирус

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам сократить поездки за границу в качестве меры защиты от коронавируса. Она также напомнила, что для защиты от инфекции необходимо соблюдать базовые правила гигиены и носить медицинскую маску в местах массового скопления людей. По словам Поповой, в России «еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения».