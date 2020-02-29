В Петербурге госпитализировали восемь россиян в больницу им. Боткина с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
В Петербурге госпитализировали восемь россиян с подозрением на коронавирус
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Фото: Shutterstock
Как рассказали в ведомстве, 28 февраля в больнице оказались восемь граждан России, вернувшихся из Италии, и один гражданин Ирана, который прибыл в Петербург из своей страны.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам сократить поездки за границу в качестве меры защиты от коронавируса. Она также напомнила, что для защиты от инфекции необходимо соблюдать базовые правила гигиены и носить медицинскую маску в местах массового скопления людей. По словам Поповой, в России «еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения».
Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Ранее Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому китайскому коронавирусу — Covid-19. Оно образовано от словосочетания coronavirus disease 2019 и необходимо для того, чтобы избежать использования других, более неточных наименований. Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет. Несмотря на прогнозы, а понедельник, 24 февраля, посол Китая Чжан Ханьхуэй сообщил о создании китайскими специалистами вакцины против коронавируса COVID-19.
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