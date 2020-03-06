Дети начинают лгать довольно рано, лет с трех, и это очень пугает родителей. Сначала детские попытки несмелы и очевидны, но с развитием мозга, эмоциональной сферы, логики детская ложь становится все сложнее и увереннее. О том, как реагировать на ложь и построить разговор с ребенком на эту непростую тему, рассказывает психолог Наталья Преслер.
Почему все дети врут и как правильно говорить с ребенком о лжи — объясняет психолог
Если ребенок фантазирует
Такая ложь — это всегда приукрашивание, когда ребенок принимает желаемое за действительное. Ложь-фантазирование добавляет к жизни ребенка то, чего ему не хватает. Обычно это первая ложь и нормальный этап развития психики. Для малышей реальность и вымысел переплетаются, поэтому это такая ложь-игра. Родители иногда воспринимают такую ложь как нечто опасное, как предвестник более крупной лжи. И реагируют слишком серьезно.
Пример неудачного сценария разговора:
- Ребенок: У меня в день рождения была огромная гора подарков. Мне подарили столько «Лего», что башня из него была до пятого этажа.
- Родитель: Зачем ты говоришь неправду? Не обманывай Мишу.
Так родитель стыдит ребенка и выдает свои опасения, что ребенок делает нечто ужасное. Ребенок пугается и начинает испытывать вину за себя неправильного. Но также он понимает, что может сказать нечто, что выведет родителя из равновесия. Это рычаг влияния. Если в их отношениях присутствует борьба (что часто бывает в период кризиса с трех до четырех лет — период появления лжи), то подобное фантазирование имеет все шансы укорениться.
Пример удачного сценария разговора:
- Ребенок: У меня в день рождения была огромная гора подарков. Мне подарили столько «Лего», что башня из него была до пятого этажа.
- Родитель: Ничего себе! Вот это высота! Наверное, она качалась на ветру, как огромная трава! (Говорите игривым тоном, ведь это просто игра, и ребенок понимает, что вы подыгрываете. Вы, с одной стороны, поддерживаете игру, а с другой — даете понять, что не воспринимаете его слова всерьез.)
Или такой вариант
- Да, было бы здорово иметь столько игрушек! Тебе бы очень хотелось, чтобы тебе подарили так много подарков. Но не надо рассказывать другу, что так было, ведь ты хочешь, чтобы друг верил тебе.
Вот еще вариант
- Ребенок: Мама, сегодня в саду я был лучшим помощником, весь день я помогал Марь Ванне, неспал, не ел, читал детям книги, а на прогулке катал всех на огромных санках. Один тащил 15 детей.
- Родитель: Такого просто быть не может. Ты придумываешь. Не надо говорить того, чего не было. Ведь я не буду тебе верить.
- Лучше так: Какая у тебя интересная история получилась! Может, запишем ее?
Если ребенок врет, чтобы приукрасить свои способности
Часто дети в возрасте 3–4 лет рассказывают всем, какие они сильные, умелые, что в будущем они станут президентами, космонавтами, известными певцами и пр. Родители принимают такие речи за ложь, потому что ребенок может очень настойчиво про это рассуждать. Родители начинают «возвращать на землю», опасаясь закрепления «вранья» и «хвастовства».
Но такое поведение не является умышленной ложью. Ребенок просто пытается удержать свое всемогущество хотя бы еще немного. Он растет, все больше осознавая, что мир устроен не так, как ему хочется, и это расстраивает и разочаровывает его. Он чувствует себя беспомощным и незначительным. Такие речи помогают ощутить свою силу.
В этих ситуациях не нужно стыдить детей за ложь. Можно, как в предыдущем примере, ответить шуткой, с одной стороны, поощряя фантазию, а с другой — давая понять, что вы не воспринимаете его слова всерьез. Если ребенок фантазирует про будущую профессию, не нужно его разубеждать — пусть мечтает.
Пример неудачного сценария разговора:
- Мама: Бабушка звонила, она заболела.
- Ребенок: Я ей сейчас такое лекарство сделаю, что она сразу вылечится. Я умею делать лекарства.
- Мама: Для этого надо хорошо и долго учиться, чтобы стать врачом.
Пример удачного сценария разговора:
- Мама: Бабушка звонила, она заболела.
- Ребенок: Я ей сейчас такое лекарство сделаю, что она сразу вылечится. Я умею делать лекарства.
- Мама: Тебе очень жаль, что бабушка болеет, и ты хочешь помочь. Давай позвоним бабушке, пожелаем ей выздоровления. А еще можем приготовить для нее что-то полезное и попросим папу отвезти подарок. Ей будет очень приятно, и появится больше сил, чтобы выздороветь.
В удачном сценарии мама не упрекает ребенка во лжи, не поучает, а обращается к его истинному порыву — не солгать и приукрасить, а быть полезным, нужным, значимым, почувствовать, что и он может что-то сделать для близких. Одновременно она показывает, как именно этого добиться: сказать о своих чувствах и сделать что-то для больного родственника.
Если ребенок врет, чтобы избежать наказания
Один из популярнейших видов лжи — это ложь во избежание наказания. Даже если ребенка никогда не наказывали, к 3–4 годам он уже понимает, какие его поступки могут вызвать недовольство родителя. И он всячески будет стремиться этого избежать. Например, ребенок сломал недавно купленную игрушку.
Пример неудачного сценария разговора (такой сценарий только закрепляет привычку лгать):
- Мама: Кто это сломал игрушку? Я только вчера ее купила за бешеные тыщи! Ребенок: Это Катя (сестра), это не я. Я пришел, так уже было.
- Мама: Разве Катя играла в твой грузовик? Она вообще его никогда не берет. Ей шесть месяцев, она из кроватки выбраться не может, не то чтобы сломать такую машину.
- Ребенок: Но она сломала!
- Мама: Не ври мне! Имей смелость хотя бы признаться, что ты это сделал.
Ребенок рыдает. Мать в гневе, а потом ее затопляет чувство вины.
Пример удачного сценария разговора:
- Мама: Я вижу, грузовик поломан. Так жаль. (Здесь важно не спрашивать очевидное: «Кто это сделал?» Такой вопрос увеличивает вероятностьлжи до 99 %.)
- Ребенок: Это Катя, это не я. Я пришел, так уже было!
- Мама: Ты жалеешь, что так сделал, и хотел бы, чтобы его сломала сестра, а не ты. (Переводим фокус к чувствам ребенка.)
- Ребенок: Я не хотел ломать.
- Мама: Я знаю. Так бывает… Играешь, задумался, и вот уже игрушка поломана. (Отражение, принятие.)
- Ребенок: Я случайно.
- Мама: Давай попросим папу починить? Может, у вас вместе что-то получится. (Учим справляться с последствиями.)
- Ребенок: Давай.
Можно также обсудить обстоятельства поломки игрушки и сделать выводы о том, как в следующий раз проявлять осторожность в игре, чего лучше не делать.
Если ребенок врет, потому что боится расстроить родителей
Дети врут из страха расстроить родителей. И начинают делать это довольно рано, около трех лет. Чем более грозным голосом вы будете вопрошать, кто съел все конфеты, тем с большей вероятностью получите ложь в ответ.
Дети хотят нравиться, и если родитель резко отрицательно относится к любым проявлениям негативных эмоций у ребенка, в семье есть запрет на гнев, непослушание признается серьезной провинностью, то ребенок будет стараться не расстраивать, не разочаровывать родителей. А как это сделать (ведь чувства-то никуда не делись, даже если их запретили) — солгать!Если хотите, чтобы ребенок вам не врал, поощряйте за правду, говорите, что хотя врать и плохо, но вы очень рады и вам приятно, что ребенок признался во лжи. Говорите с ним о доверии. Наказания за ложь учат его врать лучше.
Чтобы дети не лгали, они должны быть уверены, что могут поделиться всем и не быть отвергнутыми, и что родитель выдержит самую страшную новость, не впадет в гнев или отчаяние. То есть если родитель — взрослый, на которого можно положиться.
Ребенок имеет много желаний, но не все они могут осуществиться. И еще ребенку порой хочется казаться лучше, если есть неуверенность. В этих случаях на помощь приходит ложь как самый простой и очевидный способ получить желаемое, достичь своих целей. Маленькие дети пока не понимают, что ложь может сильно испортить отношения, чем она вредна, как это — «завраться» и пр. Они видят лишь очевидную выгоду: соврал и быстро получил то, что хотел. Это нормально, что они к этому приходят Дальше задача родителя — спокойно объяснить, почему ложь не так хороша, как кажется на первый взгляд. И прежде чем до ребенка дойдет, понадобится много времени.
Дети постарше, если имеют достаточно оснований не говорить правду, будут лгать сознательно, даже зная о последствиях. Но многие из них (особенно лет до десяти) не могут спрогнозировать реальный ущерб от лжи и оценить его, пока с ним не столкнутся. Постоянная ложь у детей старше пяти лет может сигнализировать о сильной неуверенности в себе, своих силах, о неприятии себя (как следствии неприятия родителем), оторванности (даже бегстве) от реальности. Эта неуверенность в себе мешает завести друзей нормальным способом, и ребенок начинает врать всем подряд, привыкая к этому. Порой даже создает новую личность, улучшенного фантазийного себя.
Если родитель понимает себя, сам стал взрослым, то его реакцией на детскую ложь будет не гнев, раздражение или возмущение, а, скорее, желание разобраться, о чем эта ложь, зачем она нужна ребенку. Важно помнить: дети лгут, когда не могут поступить иначе.
Признаем и нормализуем чувства и мысли ребенка
- «Иногда хочется придумать то, чего нет, когда не видишь другого выхода».
- «Порой очень плохо/страшно/обидно/больно и кажется, что ложь — хороший выход».
Возвращаем к реальности, ставим границу
- «Но обман рано или поздно раскрывается, и тогда становится еще хуже».
- «Даже если долго никто не узнает правды, тебе самому будет очень плохо, ведь ты знаешь, что обманул. Это тяжелый груз. От него чувствуешь себя одиноким, из-за него портятся отношения с теми, кто тебе дорог и кто любит тебя».
- «Иногда сказать правду очень тяжело. Но после этого становится легче».
- «Я очень ценю, что мы можем говорить с тобой об этом».
- «Мне важно, чтобы ты старался не лгать мне. А я буду очень стараться понять тебя и помочь».
Пытаемся вместе понять, что происходит, и помочь ребенку
- «Как думаешь, почему ты решил соврать в этот раз? Для чего тебе потребовался обман?»
- «Мне кажется, что ты обманул, потому что тебе было очень неуютно на новом месте и захотелось быстро завести друзей, а ребята не хотели играть. Давай подумаем, что можно сделать, чтобы познакомиться и подружиться с ними».
Если вы замечаете, что у ребенка есть глубокие проблемы с самооценкой, его социальные навыки серьезно страдают, ситуация с ложью ухудшается и вы не справляетесь, скатываясь в наказания и крики, обязательно обратитесь к психологу.
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