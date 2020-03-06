Почему все дети врут и как правильно говорить с ребенком о лжи — объясняет психолог

Если ребенок врет, чтобы приукрасить свои способности

Часто дети в возрасте 3–4 лет рассказывают всем, какие они сильные, умелые, что в будущем они станут президентами, космонавтами, известными певцами и пр. Родители принимают такие речи за ложь, потому что ребенок может очень настойчиво про это рассуждать. Родители начинают «возвращать на землю», опасаясь закрепления «вранья» и «хвастовства».

Но такое поведение не является умышленной ложью. Ребенок просто пытается удержать свое всемогущество хотя бы еще немного. Он растет, все больше осознавая, что мир устроен не так, как ему хочется, и это расстраивает и разочаровывает его. Он чувствует себя беспомощным и незначительным. Такие речи помогают ощутить свою силу.

В этих ситуациях не нужно стыдить детей за ложь. Можно, как в предыдущем примере, ответить шуткой, с одной стороны, поощряя фантазию, а с другой — давая понять, что вы не воспринимаете его слова всерьез. Если ребенок фантазирует про будущую профессию, не нужно его разубеждать — пусть мечтает.

Пример неудачного сценария разговора:

Мама: Бабушка звонила, она заболела.

Ребенок: Я ей сейчас такое лекарство сделаю, что она сразу вылечится. Я умею делать лекарства.

Мама: Для этого надо хорошо и долго учиться, чтобы стать врачом.

Пример удачного сценария разговора:

Мама: Бабушка звонила, она заболела.

Ребенок: Я ей сейчас такое лекарство сделаю, что она сразу вылечится. Я умею делать лекарства.

Мама: Тебе очень жаль, что бабушка болеет, и ты хочешь помочь. Давай позвоним бабушке, пожелаем ей выздоровления. А еще можем приготовить для нее что-то полезное и попросим папу отвезти подарок. Ей будет очень приятно, и появится больше сил, чтобы выздороветь.

В удачном сценарии мама не упрекает ребенка во лжи, не поучает, а обращается к его истинному порыву — не солгать и приукрасить, а быть полезным, нужным, значимым, почувствовать, что и он может что-то сделать для близких. Одновременно она показывает, как именно этого добиться: сказать о своих чувствах и сделать что-то для больного родственника.