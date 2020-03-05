Голосовые сообщения — максимально острый вопрос. С кем бы ни приходилось обсуждать эту тему, аргументы и у сторонников, и у противников всегда будут невероятно убедительными, а дискуссия — предельно жаркой. Об использовании войсиков в деловом и личном общении рассказывает Ольга Лукинова, создатель телеграм-канала «Цифровой этикет», в своей книге «Цифровой этикет. Как не бесить друга друга в интернете», которая вышла в издательстве «Бомбора».
Voice-этикет: почему всех бесят голосовые сообщения и когда их действительно уместно отправлять
Голосовые сообщения — самый острый вопрос цифрового этикета. С кем бы мне ни приходилось обсуждать эту тему, аргументы и у сторонников, и у противников всегда будут невероятно убедительными, а дискуссия — предельно жаркой. Чтобы разобраться в этой теме, я провела опрос. В нем приняло участие больше тысячи человек. Я получила некоторое количество обвинений в предвзятом составлении опроса.
Причем часть людей обвиняла меня в том, что я слишком осуждаю голосовые сообщения, другая — что я слишком их «продвигаю». Поскольку количество и тех, и других было примерно одинаковым, то считаю, что опрос был сбалансированным, и его результаты можно использовать для формулирования некоторых закономерностей.
Так, 72% сказали, что никогда не отправляют голосовых сообщений или делают это только в крайних случаях. Объясняется это довольно просто: 22% считают, что голосовые сообщения удобны только отправителям, и ровно половина опрошенных считает, что голосовые сообщения неудобно ни отправлять, ни получать.
23% опрошенных сказали, что вообще не готовы получать голосовые сообщения. 84,5% опрошенных готовы получать голосовые сообщения только от родственников, близких людей и друзей. И лишь 6,9% считают, что допустимо отправлять такие сообщения коллегам, клиентам, начальнику или партнерам.
Сильнее всего раздражают либо очень длинные голосовые сообщения — длиной в несколько минут, либо, наоборот, очень короткие, которые длятся всего несколько секунд. Поэтому постарайтесь подумать над объемом и содержанием голосового сообщения заранее. Пользователи считают наиболее приемлемыми голосовые сообщения длиной в 10–30 секунд (43% опрошенных), в 30-60 секунд (28% опрошенных) и до 10 секунд (23% опрошенных).
Четверть опрошенных рассчитывает на быстрый ответ, когда отправляют голосовые сообщения. При этом максимально быстро на голосовое сообщение постараются ответить лишь 13,2% опрошенных. А 27% опрошенных говорят, что могут вообще проигнорировать голосовое сообщение. Еще значительная часть опрошенных говорит, что может не ответить на голосовое сообщение, потому что отложит его до более подходящего момента, а потом просто забывает к нему вернуться. Есть и такие, кто принципиально сразу же удаляет сообщения, не прослушивая их. «Чаще всего я пишу, что в ближайшие сутки прослушать не смогу. Иногда делаю вид, что никакое голосовое сообщение не приходило». (Из комментариев.) И лишь 29% сказали, что никогда не игнорировали голосовые сообщения.
Важно отслеживать, в какое время вы отправляете голосовое сообщение. Однако универсального времени нет: кто- то говорит, что не может слушать и записывать голосовые сообщения, когда находится в офисе или на учебе; у кого-то, наоборот, голосовые сообщения вызывают сложности, когда они дома, а близкие люди рядом спят или отдыхают.
7 причин отправлять голосовые сообщения
1. Возможность передать эмоции и нюансы интонаций.
2. Возможность записать голосовое сообщение быстрее, чем напечатать.
3. Возможность избежать сложностей, которые бывают при наборе, например, нужно отправить сообщение, когда на улице очень холодно, или у человека плохое зрение, или плохо развита моторика пальцев.
4. Не видно орфографических и пунктуационных ошибок (актуально для тех, кто не боится стилистических и орфоэпических ошибок).
5. Возможность «поговорить» без привязки ко времени и месту. Каждый отвечает в своем темпе. Голосовое сообщение работает как замена телефонному звонку, на который можно ответить в удобное время (например, если есть разница в часовых поясах или нужно время на размышление перед ответом, или не совпадает график).
6. В суде экспертизой по голосу можно установить личность отправителя сообщения. Авторство текстового сообщения доказать не всегда возможно.
7. Никакой Т9 не будет искажать ваши слова так, как ему вздумается.
8 причин не отправлять голосовые сообщения
1. Получателю не всегда удобно их слушать. К сожалению, не все знают, что можно поднести телефон к уху, чтобы звук шел в передний динамик, как при телефонном разговоре.
2. Невозможно делать поиск по голосовым сообщениям.
3. Слушать голосовые сообщения гораздо дольше, чем читать. Особенно критично это в групповых чатах.
4. В голосовых сообщениях невозможно скопировать, вставить и переслать только часть сообщения.
5. Если голосовое сообщение приходит, когда человек смотрит фильм или слушает музыку, то ему придется остановить воспроизведение, чтобы прослушать голосовое сообщение.
6. Аудиосообщения весят больше, чем текстовые. Если собеседник за городом, в метро или там, где плохо «ловит» интернет, голосовое сообщение будет грузиться гораздо дольше, чем текстовое. А если у собеседника ограниченный объем трафика, например, в роуминге, то голосовые сообщения могут стоить ему дорого.
7. Когда мы пишем, у нас есть возможность отредактировать нашу мысль, сделать ее точнее и лаконичнее. Когда мы отправляем голосовое сообщение, то можем не удержаться от многословия, на которое уходит много времени, сначала нашего, а затем собеседника.
8. Собеседник не может определить важность вашего сообщения до того, как прослушает его. А потому вы ставите его в неловкое положение, и сами не можете рассчитывать на адекватную оперативность ответа.
Плохо:
- Отправлять незнакомым людям.
- Если вы пишете людям, с которыми вас связывают только деловые отношения.
- Людям, которые предупреждали вас о том, что не любят или не хотят использовать голосовые сообщения.
- Для решения срочных вопросов, если вы не уверены, что у собеседника есть возможность быстро отреагировать.
- Если вы собираетесь отправить очень короткое голосовое сообщение на несколько секунд, по которому можно подумать, что вы просто поленились печатать.
- Когда нужно передать информацию, которую позже собеседнику понадобится использовать (адрес, данные, место и время встречи — их невозможно будет найти через поиск, — вашему собеседнику придется переслушивать все сообщения в поисках нужной
- информации).
- В групповых чатах, в которых несколько человек за единицу времени могут создать гораздо больше сообщений, чем каждый из них может прочитать.
Хорошо:
- Когда это взаимно согласовано. Смело отправляйте голосовые сообщения людям, с которыми вы уже договорились о таком формате общения.
- Когда нужно передать невербальные звуки: особый шум, мелодию, звуки природы или техники.
- Когда надо спеть песню.
- Когда вы не ждете очень быстрого ответа.
- Когда нужно передать что-то очень эмоциональное.
- В ответ на голосовое сообщение.
- Когда есть ощущение, что в переписке вы неверно понимаете друг друга и нужно прояснить неясности и эмоциональный настрой.
- Если о голосовом сообщении вас попросил ваш собеседник.
- Если ответ требуется срочно, а у вас нет физической возможности набирать сообщение.
- Если вы ребенок и еще не научились печатать.
Лайфхаки:
- Если вы получили голосовое сообщение и не можете его прослушать, перешлите его боту @voicybot в Telegram, который распознает речь. В ответ вы получите текстовую расшифровку этого аудио.
- Если у вас нет времени печатать сообщение, запишите аудио и отправьте этому же боту в Telegram. Он расшифрует сообщение. Текст вы можете скопировать и отправить вашему собеседнику. Для этого же можно использовать голосовой набор текста, который является встроенной функцией в некоторых телефонах.
- Чтобы экономить время, используйте ускоренное прослушивание сообщение в Telegram.
Как правильно использовать голосовые сообщения, если вы их отправляете
- Заранее договоритесь с собеседниками, отправляете ли вы друг другу голосовые сообщения. Взаимная договоренность снимает многие вопросы.
- Перед отправкой голосового сообщения спросите, удобно или неудобно собеседнику будет прослушать сообщение.
- Перед голосовым сообщением напишите текстовое сообщение, о чем будет аудио, чтобы собеседник мог принять решение, как срочно нужно прослушать его и отреагировать. Если не срочно, то лучше сразу написать: «Это не срочно».
- Четко формулируйте мысль, желательно до того, как включили диктофон.
- Если записанное голосовое сообщение получилось затянутым и сбивчивым, то не поленитесь перезаписать сообщение, чтобы получателю было комфортно его слушать.
- Не перегружайте собеседника информацией: не отправляйте несколько сообщений подряд и старайтесь, чтобы одно голосовое сообщение содержало один тезис или вопрос.
- Заканчивайте голосовое сообщение вопросом или каким-то призывом к действию, чтобы собеседник понимал, какой реакции вы от него ждете, и не должен был переслушивать все то, что вы ему наговорили, пытаясь вычленить все мысли и вопросы, на которые он должен
- отреагировать.
- Помните, что запись может быть передана другому человеку и даже может быть использована в суде, потому что экспертиза может доказать принадлежность голоса определенному человеку.
- Если в мессенджере стоит галочка, что голосовое сообщение просмотрено, это еще не значит, что оно прослушано. Поэтому не обижайтесь, если не получаете немедленного ответа.
- Не стоит пользоваться голосовыми сообщениями, если у вас плохой микрофон или вокруг слишком шумно. Собеседнику будет крайне неудобно и неприятно слушать запись с помехами.
Если получаете
- Предупредите знакомых о своем отношении к голосовым сообщениям и скажите, как быстро вы на них отвечаете.
- Не слушайте голосовые сообщения на громкой связи, чтобы сохранить приватность сообщения, которое вам прислали.
- Не игнорируйте голосовые сообщения. Если не можете прослушать их, напишите, что не можете, и предложите собеседнику либо напечатать сообщение, либо подо ждать от вас ответа до тех пор, пока будет возможность послушать аудио и записать ответ.
- В групповых чатах вы очень поможете всем участникам, если сразу напишете первому же отправителю голосовых сообщений, что в групповых чатах голосовые сообщения неминуемо приводят к коммуникационной катастрофе.
- Если в голосовом сообщении содержатся важные факты, то можно попросить собеседника продублировать информацию текстом.
У меня накопились прекрасные комментарии о том, как люди пользуются голосовыми сообщениями. Не могу не поделиться ими.
- «Моя бабушка не может писать сообщения — без очков неудобно и хлопотно, а сообщения отправляеточень быстро. Обычно я ей пишу, а она мне отправляет голосовые сообщения».
- «Я занимаюсь репетиторством и прошу учеников присылать мне аудиопересказы материалов, что экономит время и обеспечивает удобство хранения аудиоинформации».
- «Иногда пользуюсь ими по работе — прошу, например, спикера наговорить голосовое сообщение для комментария. Ему так обычно удобнее, чем по телефону, — он может в несколько приемов записать свой комментарий, может подумать над формулировками, перезаписать несколько раз голосовое сообщение».
- «Я отправляю голосовыми сообщениями поздравления с днем рождения. Они так получаются живыми и искренними. Человек может послушать их снова, когда ему грустно. Найти легко — по дате».
- «Голосовые сообщения приятнее использовать, когда идет постоянное близкое общение между двумя людьми — слышны интонации, все эти мелочи милые. Не всегда есть возможность выделить час для непрерывного разговора по телефону, а растянуть этот час на весь вечер, перекидываясь голосовыми сообщениями или видеороликами в Telegram, намного проще.
- «Мне однажды в ответ на сообщение, которого я ужасно ждала, пришло голосовое сообщение. Я была в общественном транспорте и без наушников, свернула все свои планы, кинулась домой, чтобы прослушать…слово «спасибо», записанное в сообщении. И все. Голосом одно «спасибо». С тех пор я очень мрачно отношусь к голосовым сообщениям».
- «У меня есть подруга, которая имеет привычку перебивать. И упорно шлёт мне голосовые сообщения даже после моих воплей о том, что я их терпеть не могу. Так я ей тоже теперь шлю их, и никто меня не перебивает».
- • «Знакомая стала отправлять мне голосовые сообщения ее трехлетнего тогда сына с предложениями моей дочке выйти всем вместе погулять во дворе. Это совсем последняя стадия использования голосовых сообщений, я считаю».
- • «Я всегда раздражалась голосовыми сообщениями и всем объясняла, что они совмещают недостатки и сообщений, и звонка. Пока мне не нужно было несколько раз получить развернутый комментарий от людей с сильной загрузкой. Они могли бы написать мне текст, но тогда это была бы короткая формальная отписка. А мне нужно было максимально подробно и по существу в любой удобной им форме. И голосовое сообщение было благом».
- «Оказалось, это удобно, когда во время обсуждения присылают изображение/ схему и комментарии в голосовом сообщении. Вот это действительно удобно — смотреть на картинку и слушать комментарии. Так что, найдя такие неоспоримые бонусы, сейчас раздражаюсь меньше».
- «Больше всего меня бесит в конце двухминутного сообщения фраза: “А хотя ладно, это неважно”».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.