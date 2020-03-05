Voice-этикет: почему всех бесят голосовые сообщения и когда их действительно уместно отправлять

Голосовые сообщения — самый острый вопрос цифрового этикета. С кем бы мне ни приходилось обсуждать эту тему, аргументы и у сторонников, и у противников всегда будут невероятно убедительными, а дискуссия — предельно жаркой. Чтобы разобраться в этой теме, я провела опрос. В нем приняло участие больше тысячи человек. Я получила некоторое количество обвинений в предвзятом составлении опроса.

Причем часть людей обвиняла меня в том, что я слишком осуждаю голосовые сообщения, другая — что я слишком их «продвигаю». Поскольку количество и тех, и других было примерно одинаковым, то считаю, что опрос был сбалансированным, и его результаты можно использовать для формулирования некоторых закономерностей.

Так, 72% сказали, что никогда не отправляют голосовых сообщений или делают это только в крайних случаях. Объясняется это довольно просто: 22% считают, что голосовые сообщения удобны только отправителям, и ровно половина опрошенных считает, что голосовые сообщения неудобно ни отправлять, ни получать.

23% опрошенных сказали, что вообще не готовы получать голосовые сообщения. 84,5% опрошенных готовы получать голосовые сообщения только от родственников, близких людей и друзей. И лишь 6,9% считают, что допустимо отправлять такие сообщения коллегам, клиентам, начальнику или партнерам.

Сильнее всего раздражают либо очень длинные голосовые сообщения — длиной в несколько минут, либо, наоборот, очень короткие, которые длятся всего несколько секунд. Поэтому постарайтесь подумать над объемом и содержанием голосового сообщения заранее. Пользователи считают наиболее приемлемыми голосовые сообщения длиной в 10–30 секунд (43% опрошенных), в 30-60 секунд (28% опрошенных) и до 10 секунд (23% опрошенных).