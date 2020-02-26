Личный опыт: петербургский психолог — о том, как принять хроническое заболевание и продолжать жить

В феврале 2018-го я впервые почувствовала лёгкое покалывание в ногах. Промелькнула мысль: «Наверное, я устала и надо отдохнуть». Но с каждым днём симптомы усиливались: ноги обжигало холодом, онемела левая рука. «Это пихосоматика, неплохо бы вам обратиться к психологу», – советовали врачи. Когда левая нога начала подворачиваться, я сделала МРТ головного мозга. Мне поставили диагноз – рассеянный склероз. Это непредсказуемое аутоиммунное заболевание, при котором нервная система объявляет войну оболочке нервных волокон головного и спинного мозга. В результате разные отделы организма перестают улавливать сигналы. Человек совершает непроизвольные движения, теряет зрение, ощущает онемение конечностей.

Я чувствовала себя плохо: лечение, которое мне назначили, давало много тяжелых побочных эффектов. Чтобы подбодрить, коллеги позвали меня на Смыслофест – фестиваль о поиске смысла жизни. Мне предложили рассказать о хронических заболеваниях. Я согласилась, мне было важно поддержать людей и самой разобраться, что значит для меня этот диагноз. На этом фестивале я познакомилась с Андреем Павленко – онкологом, боровшимся с раком желудка. Андрей создал онлайн-дневник, где показывал все, что происходило с ним во время лечения. Он учил людей разбираться в онкологических заболеваниях. Его жизнь была наполнена большими ценностями. Андрей Павленко ушел из жизни в январе 2020 года, еще раз попросив всех не сдаваться в борьбе с болезнью.

Мы часто путаем цели и ценности. Если цель – выйти замуж, заполучив кольцо, мы можем вычеркнуть её из вишлиста. Ценности – это то, чего мы никогда не достигнем. Они отвечают на вопросы: каким я хочу быть партнером, какие качества характера буду в себе взращивать. Все мы сталкиваемся с неприятными эмоциями и трагическими событиями, и ценности — это то, что помогает нам не сдаваться. Моей опорой стала помощь людям. Я особенно остро ощутила, что могу быть полезной другим как психолог. Что переживает человек в момент принятия болезни? Как близкие и врачи могут поддержать его? Эти вопросы не выходили у меня из головы.