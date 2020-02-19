Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из коронавирусного карантина

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сегодня, 19 февраля уволил Алексея Яковлева, главного врача Городской клинической больницы им. Боткина. Об этом сообщает «Доктор Питер». По словам главы комздрава, увольнение состоялось «по инициативе работодателя». Временно исполняющим обязанности главного врача назначен Иван Федуняк — ранее он занимал должность заместителя главного врача Боткинской больницы по медицинской части.

Алексей Яковлев – заслуженный врач Российской Федерации. Он член Европейской ассоциации гастроэнтерологов, член общества иммунологии и иммунореабилитации (EASL), член методической комиссии Министерства здравоохранения по инфекционным болезням, включая ВИЧ-инфекцию. Яковлев работал в Боткинской больнице с 1980 года, с 1994 года — в должности главного врача.

Ранее из Боткинской больницы сбежали четыре пациента, которых госпитализировали туда на двухнедельный карантин. У женщин, побывавших в Китае, обнаружились признаки ОРВИ, а результаты исследований на коронавирус из центра Роспотребнадзора не приходили в течение двух недель. В понедельник, 17 февраля, суд принял решение о принудительной госпитализации одной из беглянок обратно в стационар.