Личный опыт: психолог — о том, как выбраться из депрессивного расстройства и справиться с социофобией

Типичный пример из моей жизни в период депрессивного расстройства: наступают выходные, друзья зовут прийти в гости и поиграть в настольные игры, но настроения присоединяться к ним нет. В момент принятия решения — идти или нет — обостряется чувство подавленности. Ты остаешься дома, в итоге проводишь день без удовольствия и активности. Здесь важно отметить, что ты остаешься дома не потому, что очень этого хочешь. А просто потому, что в силу депрессивного состояния, не хочешь ничего другого. Такое поведение носит характер избегания активности, прокрастинации. Вместо того, чтобы встретиться с близкими людьми, играешь в онлайн-игры, смотришь видео на Youtube и бесконечно скроллишь ленты в социальных сетях. Когда такой неконструктивный день подходит к концу, в голове традиционно возникает мысль: «Ну вот, еще один бесполезный день моей жизни». Подавленность и негативные мысли о себе вновь нарастают. Так проявляется поддерживающий себя цикл снижения настроения при депрессивном расстройстве. Мотивации к активной деятельности становится всё меньше и меньше, а желания преодолевать социальные страхи – и того меньше.

Отталкиваясь от своего опыта, могу сказать, что работающий способ по выходу из депрессии — это планомерное наращивание активности. Вы можете спросить: «Как ее наращивать, когда мне вообще ничего не хочется?» Но можно делать это постепенно, пробовать в первую очередь то, на что хватает сил. Я начал с вечерних получасовых прогулок — оставлял телефон дома и выходил из дома на улицу. Это простое действие приносило удовлетворенность, даже благодаря ним состояние улучшалось. Следующим шагом в моем случае стали спортивные тренировки — с постепенным возвращением активности в жизнь, сил стало хватать и на бОльшие дела. Важно понимать, что во время постепенного возвращения к прежней активности, нет слишком маленьких шагов. Если на полноценную пробежку не хватает сил, то достаточно просто выйти на прогулку, если написание диплома – это неподъёмная задача, то создать документ с названием «Диплом» на рабочем столе и полистать учебник – это уже отлично!