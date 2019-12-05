Что не так с ЗОЖ?

Мария Грудина: Мне не очень нравится ЗОЖ, скажем так. Я не очень люблю это понятие. Точнее то, что в него вкладывается. Потому что люди очень часто, особенно в России, уходят в какие-то крайности. Или «я вообще не ЗОЖ, хожу в Макдональдс, не стыжусь этого, мне плевать на лишний вес», либо «я такая фитоняшка, пью все витамины мира, каждый день занимаюсь спортом по несколько часов и еще хожу пешком». Мне кажется, что нет ЗОЖ. Есть тот образ жизни, который подходит конкретному человеку. И у всех диапазон очень разный. Ели мы говорим о здоровом образе жизни, это подразумевается, что есть и нездоровый: «Сейчас я немного ЗОЖ, а потом не ЗОЖ». Нужно стремиться к тому, чтобы вся жизнь была в балансе, чтобы человек просто соблюдал правила, которые делают его здоровье лучше в течение всей жизни. Прежде всего, образ жизни должен приносить радость, а здоровье это всего лишь инструмент для осуществления других целей, для достижения успеха в бизнесе, для получения радости со своей семьей. А если ты ставишь здоровья как самоцель, то тогда меняются, мне кажется, ориентиры, приоритеты расставлены не очень правильно.

Борис Цацулин: Часто ЗОЖ превращается в такое увлечение, которое вытесняет все другие аспекты жизни, ради которых, собственно, и происходит поддержка тела, поддержание хорошего самочувствия. «Забиваем» на друзей, начинаем разные диетический практики, увлекаемся настолько, что можно и в эзотерику идти, и так далее, так далее. По факту, ЗОЖ замещает собой нормальную жизнь. И это хорошая индустрия, на которой можно сделать много денег. Особенно если правильно продавать.

Светлана Мельникова: Во времена огромного разнообразия информации и продуктов, самое главное - задумываться о том, что ты делаешь и делать это осознанно. Почувствовал, что ты немного заболеваешь, возьми имбирь, добавь его в чай, и выпей этот чай. Захотелось тебя съесть зефир с сахаром, съешь его, если ты очень хочешь, но подумай о том, что ты ешь химический сахар. Может быть в следующий раз ты купишь вместо зефира персик. Безусловно, существует определенный маркетинг: сильное заигрывание с веганством, «без глютена», «без сахара». Нас будут держать в уздечке того, что ты должен что-то покупать. Не мясо, так соевое мясо. А если не мясо, то сосиски — овощные, любые. Осознанный человек в первую очередь должен думать не о том как сделать хорошо промышленность, отдав свои деньги, а как сделать хорошо себе. Если тебе говорят, что надо съесть 3 кг картошки в сутки, но ты подумай надо тебе эти 3 кг, или тебе одной штуки достаточно.Я призываю всех изучать информацию вокруг, смотреть на разные точки зрения, изучать их и выбирать для себя удобный путь в этой жизни.