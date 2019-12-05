На Youtube-канале петербургского проекта «Штаб культуры» искусствоведа Льва Львовича вышел выпуск о главных ЗОЖ-трендах и заблуждениях. В разговоре о питании, долголетии и современной медицине приняли участие идеолог курорта «Первая Линия» Мария Грудина, основатель проекта SEXY VEGAN Светлана Мельникова и популяризатор науки, нутрициолог Борис Цацулин.
«ЗОЖ мне не нравится»: Мария Грудина, Светлана Мельникова и Борис Цацулин — о веганстве, детоксе и биодобавках
Как сохранить здоровье?
Мария Грудина: Все упирается в 5 простых компонентов: сон, питание, физические нагрузки, использование релаксационных методик и прием нутриентов. И их вполне достаточно, чтобы сохранить здоровье. Но все это должно быть индивидуально и персонализировано подобрано.
Борис Цацулин: Как влияет образ жизни на продолжительность жизни? Спорт – определённо полезно, рациональное питание, которое не приводит к ожирению, разнообразное и не имеющее дефицитов полезных веществ – определенно полезно. Но вся область здорового образа жизни — это около 40 процентов влияния на здоровье в целом. Да, потенциально продолжительность жизни может вырасти на 10-15 процентов, если вы придерживаетесь ЗОЖ. Но также возможны ситуации, когда человек заболел раком легких, хотя никогда не курил.
Что реально помогает продлевать жизнь: полноценная медицина, регулярное прохождение диагностических исследований, привнесение в жизнь здоровых привычек — гигиена здорового образа жизни, гигиена питания. Важно понимать, чем ты занимаешься каждый день, чтобы поддерживать свое здоровье. Чтобы не умереть раньше времени.
Светлана Мельникова: Оочень важный инструмент, благодаря которому ты можешь улучшить качество своей жизни, это еда. Но только еда тебе не поможет.
Как относиться к вегетарианству?
Светлана Мельникова: Я пришла к вегетерианству, съездив в гости к брату в Австрали. Поняла, что вегетарианство — это абсолютно не секта. Это современно, красиво. В этом есть, определенно, качественное здоровье. Вернувшись из Австралии, я для себя решила присоединиться к вегетарианству и начала изучать его глубже. Я считаю, что у каждого свой путь. Абсолютно не нужно навязывать никому взгляды на то, как нужно питаться. При этом сейчас для заинтересованных людей есть множество источников на тему веганства, вегетарианства, сыроедения. К счастью, это очень доступная тема.
Вообще главный критерий — натуральность продуктов и культура их потребления, а не то, растительные они или животные. Часто бывает так, что вегетарианцы и веганы едят абсолютно нездоровую, обработанную в промышленных условиях пищу с огромным числом химических заменителей и думают, что они все равно будут здоровыми. Лучше тогда пей свежее молоко, чем будь веганом, который потребляет «химозу». Мой выбор — натуральные, свежие, сезонные продукты.
Мария Грудина: У меня был период, когда я год не ела мяса, еще задолго до основания курорта. Это был мой личный эксперимент, я читала, например, о том, что мясо влияет на тонкость восприятия окружающего мира. Но тем не менее я знаю рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая рекомендует употреблять красное мясо не менее (и не более, кстати говоря) 2-х раз в неделю. Особенно это касается людей, которые проживают в нашем климате. Например, мне врачи посоветовали немного увеличить количество красного мяса в рационе.
Борис Цацулин: С одной стороны строгие рационы приводят некоторых последователей к жутким последствиям: у меня в архиве собраны разные истории людей, которых их стиль питания доводил до отваливающихся ногтей и уровню гемаглобина в 50 г/л. С другой стороны, при максимально разнообразном, грамотном вегетарианском рационе можно полноценно получить все витамины и нутриенты. Современные веганы могут комбинировать разные белковые продукты, чтобы получить необходимый аминокислотный профиль, и дополнительно использовать специализированные добавки — при полном отказе от продуктов животного происхождения могут возникать, например, проблемы с витамином В12.
Какие биодобавки принимать?
Мария Грудина: Меня очень часто просят рассказать, какие добавки я принимаю. Важно понимать, что нет каких-то общих рекомендаций, унифицированного списка для всех. Чтобы подобрать свой комплекс нутриентов я прошла полный check- up, генетическое тестирование, генетическое исследование кожи, молекулярно-иммунологическое тестирование, ЭЛИ-тест, тест на оксидативный стресс, оценку микроэлементного и гормонального статусов, а также исследование микробиоты. После этого консилиум врачей на основании результатов диагностики выработали для меня prevent-age концепцию, включающую комплекс нутриентов. Мой набор включает в себя себя витамины группы B, Омега-3 в повышенной дозировке, витамин Д, в не разрешённой в России большой дозировке, l-тирозины — это тоже одна из аминокислот, которая улучшает метаболизм, витамин C, коллаген. Но это мой личный кейс, и другому человеку он не подойдет. Да, возможно у вас будет похожий набор, в связи со средой, с образом жизни. Но подобрать его можно лишь на основании своих анализов и принимать такие решения стоит только вместе с врачом.
Светлана Мельникова: Если я пью БАДы, то они тоже на 100% натуральные. Сейчас я, например, была в Гималаях, и привезла оттуда капсулы с Туласи (базилик священный). Там из этого кустарника чего только не делают — и чаи варят, и такие вот биодобавки.
Нужен ли организму детокс?
Мария Грудина: В России понятие детокса сильно дискредитировано. Тут и какие-то соки на голодный желудок, которые разрушают слизистую, и множество других странных методик. Мы на курорте используем системную детоксикацию, это один из вспомогательных элементов наших программ. Речь идет об очищении организма, поддержке его барьерных систем. Все складывается из достаточно простых, безопасных вещей: восстановления работы желудочно-кишечного тракта, лимфоочищения, очищения кожных покровов, водных процедур. Вот что мы понимаем под детоксом. Что понимают другие, мне трудно судить.
Борис Цацулин: У детокса есть глубокая история использования, и обычно идет апелляция к традиции — мол, наши предки так делали, значит это работает. У человека всегда было желание очиститься — очищение души, разума, тела. Но если мы говорим о теле, как о биологической системе, у него есть свои реальные механизмы детоксикации. Пот, моча, кал, печень как основной инструмент. Современные методики — начиная от смузи, заканчивая различными терапиями — которые преподаются как детокс, детоксом не являются. Человек слишком самонадеян в своей всесильности относительно тела и возможности им управлять.
Что не так с ЗОЖ?
Мария Грудина: Мне не очень нравится ЗОЖ, скажем так. Я не очень люблю это понятие. Точнее то, что в него вкладывается. Потому что люди очень часто, особенно в России, уходят в какие-то крайности. Или «я вообще не ЗОЖ, хожу в Макдональдс, не стыжусь этого, мне плевать на лишний вес», либо «я такая фитоняшка, пью все витамины мира, каждый день занимаюсь спортом по несколько часов и еще хожу пешком». Мне кажется, что нет ЗОЖ. Есть тот образ жизни, который подходит конкретному человеку. И у всех диапазон очень разный. Ели мы говорим о здоровом образе жизни, это подразумевается, что есть и нездоровый: «Сейчас я немного ЗОЖ, а потом не ЗОЖ». Нужно стремиться к тому, чтобы вся жизнь была в балансе, чтобы человек просто соблюдал правила, которые делают его здоровье лучше в течение всей жизни. Прежде всего, образ жизни должен приносить радость, а здоровье это всего лишь инструмент для осуществления других целей, для достижения успеха в бизнесе, для получения радости со своей семьей. А если ты ставишь здоровья как самоцель, то тогда меняются, мне кажется, ориентиры, приоритеты расставлены не очень правильно.
Борис Цацулин: Часто ЗОЖ превращается в такое увлечение, которое вытесняет все другие аспекты жизни, ради которых, собственно, и происходит поддержка тела, поддержание хорошего самочувствия. «Забиваем» на друзей, начинаем разные диетический практики, увлекаемся настолько, что можно и в эзотерику идти, и так далее, так далее. По факту, ЗОЖ замещает собой нормальную жизнь. И это хорошая индустрия, на которой можно сделать много денег. Особенно если правильно продавать.
Светлана Мельникова: Во времена огромного разнообразия информации и продуктов, самое главное - задумываться о том, что ты делаешь и делать это осознанно. Почувствовал, что ты немного заболеваешь, возьми имбирь, добавь его в чай, и выпей этот чай. Захотелось тебя съесть зефир с сахаром, съешь его, если ты очень хочешь, но подумай о том, что ты ешь химический сахар. Может быть в следующий раз ты купишь вместо зефира персик. Безусловно, существует определенный маркетинг: сильное заигрывание с веганством, «без глютена», «без сахара». Нас будут держать в уздечке того, что ты должен что-то покупать. Не мясо, так соевое мясо. А если не мясо, то сосиски — овощные, любые. Осознанный человек в первую очередь должен думать не о том как сделать хорошо промышленность, отдав свои деньги, а как сделать хорошо себе. Если тебе говорят, что надо съесть 3 кг картошки в сутки, но ты подумай надо тебе эти 3 кг, или тебе одной штуки достаточно.Я призываю всех изучать информацию вокруг, смотреть на разные точки зрения, изучать их и выбирать для себя удобный путь в этой жизни.
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