В эту субботу, 16 ноября, во Дворце канцлера Безбородко пройдет форум «NEO-промыслы», направленный на сохранение, развитие и популяризацию народных промыслов. «Собака.ru» рассказывает, почему это уникальный шанс увидеть, как старинные фабрики (от «Хохломской росписи» до «Торжокских золотошвей») обретают современный смысл и практическое значение.
В Петербурге пройдет форум по сохранению и продвижению народных промыслов. Почему важно на него прийти?
Кто организует форум?
Организацией форума занимается проект Rustrends, который помогает сохранять, развивать и популяризировать русские народные промыслы. Это павлопосадские платки, гжельская роспись, беломорские узоры, кунгурская керамика и другие ремесла, которыми так гордились наши предки и которые сегодня перестают быть у всех на виду. Благодаря созданию мобильных посольств, организации международных экспедиций и формированию связей между фабриками и современными дизайнерами (как пример — совместные коллекции российской марки Masterpeace и промысла «Торжокские золотошвеи» или Ульяны Сергеенко и «Крестецкой строчки») Rustrends доказывает, что народное может быть современным, востребованным и отличающим Россию от других стран.
Для чего нужен форум?
Из-за того, что в сознании многих расписные тарелки, глиняные игрушки и кружевные салфетки ассоциируются с чем-то устаревшим и непрактичным в быту (соответственно, их производство становится убыточным и низкорентабельным), предприятия народных художественных промыслов активно закрываются. С 1990 года было ликвидировано более 140 фабрик, а те, которые остались, сократили производство более, чем в 15 раз. Наибольшие опасения здесь вызывает даже не падение экономических показателей работы отдельных предприятий, а потеря уникальных производств, утрата технологических секретов, прерывание цепи преемственности поколений народных мастеров. Так, к примеру, один из старейших промыслов в Ленинградской области — свирское кружево (техника появилась во время строительства Петром I Балтийского флота в Лодейном Поле) — могло исчезнуть, если бы не заинтересовавшаяся и возродившая его жительница Лодейного Поля Татьяна Васильева (при поддержке Русского музея).
Организаторы форума планируют рассказать о существующих народных промыслах, многие их которых переосмыслены и переложены на «современный лад» благодаря коллаборациям с успешными российскими дизайнерами. Помимо выставки ремесел, на форуме пройдут дискуссии с участием фэшн-экспертов: они обсудят, как повысить интерес к народному у молодежи, что будет, если промыслы «умрут», и почему нам важно не допустить этого.
Какие эксперты примут участие в форуме?
В эти выходные в Петербург приедут колумнист Vogue Наталья Туровникова, бывший креативный директор ЦУМа Даниил Берг и арт-эксперт Виктория Шелягова, которые и примут участие в дискуссии (с 10:15 до 12:00). После этого состоятся лекции дизайнеров Виктории Андреяновой («Опыт сотрудничества предприятий народных художественных промыслов и модного дома» — с 12:40 до 14:10), Элины Туктамишевой («Интеграция элементов русского стиля в современный дизайн» — с 13:10 до 13:40), Ирэн Дужий («Индивидуальность и культурная идентификация против фэшн-глобализации» — с 13:40 до 14:10), а вечером пройдет специальный паблик-ток с Татьяной Парфеновой (с 16:40 до 17:40).
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«Городецкая золотная вышивка» X Jahnkoy
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«Кадомский вениз» X Wood Den
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«Хохломская роспись» X Half & Half
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«Гжельский фарфоровый завод» X Masterpeace
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Виктория Шелягова X Лейла Улуханли
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«Торжокские золотошвеи» X LES
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Виктория Шелягова X Лейла Улуханли
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«Вологодское кружево» X Victoria Andreyanova
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«Городецкая золотная вышивка» X Anton Lisin
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Юханн Никадимус
Какие фабрики примут участие в форуме?
Участниками форума станут представители более 100 фабрик со всей России, в том числе «Северной черни», «Крестецкой строчки», «Уральской бронзы», «Скопинской художественной керамики», «Тверских узоров» и «Елецких кружев». Некоторые из них представят коллаборации с российскими марками в специальной поп-ап зоне. Это коллекция подвесок от «Гжельского фарфорового завода» и Masterpeace, которые выглядят как осколки советских чашек, серия из четырех тарелок в горох от «Хохломской росписи» и Half&Half (никаких цветков, листков и завитков!), расшитый бомбер от «Городецкой золотной вышивки» и Jahnkoy, бархатный жакет от «Торжокских золотошвей» и LES, и современные матрешки от «Кадомского вениза» и Wood Den. После выставки их, вероятно, можно будет купить на сайте и в магазинах брендов.
Помимо специальной выставочной поп-ап зоны, на форуме появится корнер, разработанный арт-экспертом Викторией Шеляговой и дизайнером интерьеров Лейлой Улуханли и показывающий, как интегрировать в современный интерьер павлопосадские платки и жостовские подносы. Также во Дворце канцлера Безбородко пройдет выставка молодого реставратора Юханна Никадимуса, который представит воссозданные старинные кокошники по музейным образцам 18-19 веков (сшитые вручную!).
Как попасть на форум?
Посетить выставки, паблик-токи и лекции, которые пройдут в одном месте — по адресу улица Почтамтская, 7, может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте rustrends.timepad.ru (и отложить все другие дела на выходные!). Форум длится с 10:00 до 21:00.
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