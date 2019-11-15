В Петербурге пройдет форум по сохранению и продвижению народных промыслов. Почему важно на него прийти?

Какие фабрики примут участие в форуме?

Участниками форума станут представители более 100 фабрик со всей России, в том числе «Северной черни», «Крестецкой строчки», «Уральской бронзы», «Скопинской художественной керамики», «Тверских узоров» и «Елецких кружев». Некоторые из них представят коллаборации с российскими марками в специальной поп-ап зоне. Это коллекция подвесок от «Гжельского фарфорового завода» и Masterpeace, которые выглядят как осколки советских чашек, серия из четырех тарелок в горох от «Хохломской росписи» и Half&Half (никаких цветков, листков и завитков!), расшитый бомбер от «Городецкой золотной вышивки» и Jahnkoy, бархатный жакет от «Торжокских золотошвей» и LES, и современные матрешки от «Кадомского вениза» и Wood Den. После выставки их, вероятно, можно будет купить на сайте и в магазинах брендов.

Помимо специальной выставочной поп-ап зоны, на форуме появится корнер, разработанный арт-экспертом Викторией Шеляговой и дизайнером интерьеров Лейлой Улуханли и показывающий, как интегрировать в современный интерьер павлопосадские платки и жостовские подносы. Также во Дворце канцлера Безбородко пройдет выставка молодого реставратора Юханна Никадимуса, который представит воссозданные старинные кокошники по музейным образцам 18-19 веков (сшитые вручную!).