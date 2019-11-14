Outlet Village Пулково объявил распродажу со скидками до 70%

Кроме того, с конца ноября будут действовать специальные предложения от отдельных марок. Так, «Л’Этуаль» вдвое уменьшат цены на всю продукцию, L’Occitane предоставят дополнительную скидку в 20%, а Furla предложат определенные сумки на 60% дешевле. За платьями для корпоратива и новогоднего застолья мы бы советовали отправляться в Pop-Up Outlet Babochka: в нем будет действовать 20%-скидка на весь ассортимент.