Outlet Village Пулково готовится к Black Friday — самой долгожданной пятнице, с которой начинаются рождественские распродажи по всему миру. С 29 ноября по 1 декабря в аутлете можно будет купить одежду, обувь и аксессуары от люксовых брендов со скидками до 70%!
Outlet Village Пулково объявил распродажу со скидками до 70%
Кроме того, с конца ноября будут действовать специальные предложения от отдельных марок. Так, «Л’Этуаль» вдвое уменьшат цены на всю продукцию, L’Occitane предоставят дополнительную скидку в 20%, а Furla предложат определенные сумки на 60% дешевле. За платьями для корпоратива и новогоднего застолья мы бы советовали отправляться в Pop-Up Outlet Babochka: в нем будет действовать 20%-скидка на весь ассортимент.
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