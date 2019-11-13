Бренд Free Age, который уже несколько лет занимается производством трикотажных изделий, выпустил к Новому году капсульную коллекцию. В нее вошли классические джемперы из итальянского и монгольского кашемира, жилетки с косами и новинки марки – пиджаки и юбки с добавлением эластана, позволяющего идеально сажать вещи по фигуре. Палитру составили черный, серый, бежевый и белоснежный белый, а также синий и голубой цвета. Кроме этого, дизайнеры использовали рождественские узоры в качестве декора.