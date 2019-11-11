Новая resort-коллекция Celine: цветочные платья, полосатые жакеты и джинсы, заправленные в сапоги

Главным элементом круизной коллекции стали классические прямые джинсы: Эди Слиман утверждает, что их нужно носить не только осенью, заправляя в высокие сапоги на меху, но и весной, сочетая с однотонными белыми кедами. В качестве одежды к джинсам идут такие же простые, но функциональные предметы: это полосатые пиджаки, кожаные куртки, минималистичные плащи и джинсовки из материала того же оттенка. Все они уже продаются на сайте Celine: чтобы почувствовать тепло, дожидаться сезона не нужно!