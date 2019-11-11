Эди Слиман представил лукбук resort-коллекции Celine, снятый им самим в Сен-Тропе в прошедшем мае. В нем — летящие платья в мелкий горох, полосатые топы на тонких бретелях, белоснежные блузы, сделанные в технике кроше, и цветочные жакеты, напоминающие гобелены.
Новая resort-коллекция Celine: цветочные платья, полосатые жакеты и джинсы, заправленные в сапоги
Главным элементом круизной коллекции стали классические прямые джинсы: Эди Слиман утверждает, что их нужно носить не только осенью, заправляя в высокие сапоги на меху, но и весной, сочетая с однотонными белыми кедами. В качестве одежды к джинсам идут такие же простые, но функциональные предметы: это полосатые пиджаки, кожаные куртки, минималистичные плащи и джинсовки из материала того же оттенка. Все они уже продаются на сайте Celine: чтобы почувствовать тепло, дожидаться сезона не нужно!
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