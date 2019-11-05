Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая призывает носить тотал-вайт, цветочные принты и шоперы с вышитыми пальмами и дикими зверями. Зимний RRRRiot!
Платье «в долларах», костюм-пижама, угги-тапочки и еще 19 самых модных покупок ноября
Агли-бутс никуда не уходят, и лакированные кроссовки из кожи Retro Fit это только подтверждают. Здесь есть все: шнуровка, платформа, липучка и, что самое главное, духоподъемная для Петербурга расцветка. (Babochka)
Один мудрый человек сказал: «Неважно, умею ли я кататься на лыжах, главное, чтобы меня было хорошо видно на склоне!». В куртке Bogner, добавим мы, ведь в шикарном ярко-желтом пуховике нет ни одного шанса остаться незамеченным — и не только в горах. (Галерея бутиков Grand Palace)
Дрис Ван Нотен превратил цветы из своего сада в принты осенне-зимней коллекции: он срезал розы, хризантемы, астры и наперстянки в октябре, чтобы они были «несовершенными», немного тронутыми первыми заморозками. В студии дизайнер сначала сфотографировал собранные букеты, а затем поместил эти снимки на ткани. Так алые розы оказались на длинных прозрачных перчатках (между прочим, маст-хэве сезона!), золотые — на шерстяных пальто, желтые — на воротах хлопковых рубашек. Место нашлось для всех цветов — даже на абсолютно прозрачных шелковых топах напечатана хрупкая веточка клематиса. (ДЛТ)
Классическая модель хайтопов от Dr.Martens принарядилась в тартан что твой горец. Культурно? Субкультурно! Именно этот принт возвели в статус символа лондонские панки в 1970-м. Как именно — смотрите в свежем сериале «Панк», спродюсированном Игги Попом и Джоном Варватосом. P. S. Панк жив! (ТРЦ «Галерея»)
Почему Dior Book Tote — шопер мечты? Его вручную собирают мастера модного дома, предварительно выткав на плотной канве буйные тропики, фламинго, тигров и прочую экзотику. Это наш официальный осенний антидепрессант! (Dior)
Бушлаты с золотыми пуговицами носим вовсе не с джинсами, а с платьями в принте из пушистеньких купальниц. Именно так выглядит новый урбан-фэшн по версии Claudie Pierlot. (Au Pont Rouge)
Арктика и Северный полюс (надо признаться, с декабря по март мы чувствуем себя тамошними локалс) стали темой зимней коллекции Bosco Fresh. На мужских толстовках патч с фирменной буквой «B» выполнен в 3D-графике, напоминающей волны осциллографа — измерительного прибора, которым полярники фиксируют электрические сигналы, а принты в виде кристаллов и светоотражающие элементы задуманы как аллюзия на северное сияние. (Bosco Fresh)
Нам очень нравится, что зимнюю коллекцию Tommy Hilfiger можно носить на двоих: объемные свитера с вышитыми гербами, водолазки и гигантские пуховики будем таскать друг у друга из шкафа. (ТРЦ «Галерея»)
Коллаборация Geox и итальянского графика Raul 33 — это принт из букв придуманного мультикультурного алфавита, которым художник расписал обувь, рюкзаки и поясные сумки в лимитированной линии. (ТРЦ «Галерея»)
Наша верхняя надежда сезона — от Sandro! Нарядное пальто с принтом в шотландскую клетку и сложными деталями-заклепками будем носить кэжуально — с джинсами и водолазками, а пуховики — с блестящими платьями из люрекса и роскошными плиссироваными юбками! (Au Pont Rouge)
Концептом капсульной коллекции для ESCADA Рита Ора выбрала тотал-рэд — и особенно впечатляюще выглядит кожаная куртка цвета кумача. Нам такое надо! (ESCADA)
Свободный костюм-двойка пижамного типа by Alena Demеnteva? Это же наша мечта! Конечно, только петербургский дизайнер может настолько понять местный вайб. (by Alena Dementeva)
Джереми Скотт вангует уверенный экономический рост в Moschino. Иначе как объяснить такое количество денежных знаков в виде нашивок, принтов и вышивки на мини-платьях, шелковых бомберах и джинсовых куртках? (Boscofamily)
Забудьте про бежевый тренч, тем более, конечно, он уже у вас есть. Суперальтернатива сезона — макинтош в изящную клетку, как у Gerard Darel. Самый писк — сочетать его с объемной сумкой-кошелкой принт-в-принт, клетчатым пиджаком и вельветовыми брюками-клеш. Очень киношно, очень бобо! (Gerard Darel)
Встречайте: мода в кубе! Николя Жескьеру показалось недостаточно идеальной формы, и он подарил сумке Neo Square от Louis Vuitton уникальную фактуру: коралловую кожу питона. (Louis Vuitton)
Ура, в ДЛТ новый бренд! Теперь очень буржуазные и запредельно качественные коллекции Brunello Cucinelli продаются на втором и третьем этажах универмага. Что брать? Объемные свитера ручной вязки, на каждый из которых ушло по двадцать часов работы, или кашемировые водолазки с блейзерами в стиле 1950-х (как у Марлона Брандо!). (ДЛТ)
Дизайнер Джуниа Ватанабе продолжает нелегкое дело деконструкции и сшивает гранжевые платья из всех возможных принтов. Дарковый микс из иката и пейсли иронично назван «кавайи», как и вся довольно драматичная коллекция. (Comme des Garcons)
В Maje даже рабочую униформу превращают в power-dressing: комбинезон в стиле 1970-х мы будем носить и в офис «Газпрома», и на свидания в «Пробку». (Au Pont Rouge)
Эту зиму мы проведем под тегом #UGGLIFE — инфлюенсеры-друзья калифорнийского бренда сфотографировались со своими близкими как напомнинание: family first. Мы готовы последовать их примеру и обуть всю семью в мягкие, как тапочки, ботинки из овчины. Тем более что у UGG появились еще и ботфорты! Другим моделям тоже досталось: бестселлер марки Neumel Flex вместо шнурков обзавелся резинками, а Classic Boom — контрастными скрещенными ремешками. Да вы и сами знаете, что из «угг» вылезти невозможно! По крайней мере, до весны. (amersport.ru)
Однобортное пальто Henderson цвета верблюжьей шерсти не боится моросящего дождя и первого снега (секрет в специальной водоотталкивающей обработке). Петербуржцы! Этот подарок судьбы — вам! (ТРЦ «Галерея»)
Рапортуем: в новой коллекции кроссовок MICHAEL Michael Kors ставка сделана на суперудобство: мягкая кожа, массивная подошва и удобная колодка. Цвета варьируются от черно-белой классики до серебра и марсалы, а моделей всего три — Olympia, Cosmo и Keeley. И пускай липучки не шнуруются по щелчку пальцев, как у Марти Макфлая, но они тоже вполне себе урбан! (ТРЦ «Галерея»)
Легендарной модели Vara от Salvatore Ferragamo исполняется сорок лет! Туфельки на низком каблуке с аккуратным бантом придумала дочь Сальваторе Фьямма, и они стали самой продаваемой парой марки, которая к юбилею обзавелась не только новыми принтами, но и вариантом в виде мюлей. (Salvatore Ferragamo)
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: архивы пресс-служб
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