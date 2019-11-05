Платье «в долларах», костюм-пижама, угги-тапочки и еще 19 самых модных покупок ноября

Дрис Ван Нотен превратил цветы из своего сада в принты осенне-зимней коллекции: он срезал розы, хризантемы, астры и наперстянки в октябре, чтобы они были «несовершенными», немного тронутыми первыми заморозками. В студии дизайнер сначала сфотографировал собранные букеты, а затем поместил эти снимки на ткани. Так алые розы оказались на длинных прозрачных перчатках (между прочим, маст-хэве сезона!), золотые — на шерстяных пальто, желтые — на воротах хлопковых рубашек. Место нашлось для всех цветов — даже на абсолютно прозрачных шелковых топах напечатана хрупкая веточка клематиса. (ДЛТ)