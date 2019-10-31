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Пару лет назад предприниматель из Петербурга Антон Георгиев и его жена Александра выкупили фабрику «Крестецкая строчка» и возродили уникальный вид русской вышивки, возникший еще в 1860-х годах. Однако многим народным промыслам, существовавшим в Ленинградской области и близлежащих городах, не так повезло: каждый год закрывается и реорганизуется по 15-20 исторических мастерских и фабрик. «Собака.ru» рассказывает о тех ремеслах, которые, как и крестецкую строчку, удалось сохранить, а помогает нам в этом руководитель проекта Rustrends Юлия Музыка. Она выступила идеологом форума народных промыслов, который пройдет в Петербурге 16 ноября.
Не только крестецкая строчка: какие народные промыслы есть в Ленинградской области и близлежащих городах?
Карельские узоры
Месторасположение фабрики: Республика Карелия, город Медвежьегорск, М. Горького ул., 35
За 90 лет своего существования фабрика «Карельские узоры» неоднократно меняла название и расположение: она была основана в селе Хашезеро, затем переехала в Шуньгу, а сейчас работает в Медвежьегорске. Однако всегда сохраняла предназначение — это изучение, передача и развитие народной вышивки Заонежья, сделанной тамбурным швом в белом или красном цвете. Вышивка украшала льняные изделия: полотенца, салфетки, занавески и фартуки, которые как попадали на всероссийские выставки, так и выезжали в США, Великобританию, Францию и Канаду. В 1930-50-е годы фабрика получила последователей в десятках деревень: в производстве было задействовано до 400 человек, которые вышивали не только единичные изделия, но также участвовали в создании монументальных панно «Легендарный поход Тойво Антикайнена», «Вайнемяйнен играет на кантеле» и «Пастушок – Куллерво» по эскизам карельского художника Василия Агапова. Часть из них сохранилась в Медвежьегорском музее в рамках постоянно действующей выставки «История и современность Заонежской вышивки», а также в музее-заповеднике «Кижи», который представляет вышивку как художественную и историческую ценность. Сегодняшние сотрудницы фабрики «Карельские узоры» делают столовое белье, головные уборы, детские сарафаны, мужские косоворотки, женские фартуки и даже сумки, сохраняя все традиции и техники. Купить их можно на фабрике в Медвежьегорске, ярмарке в Петрозаводске или через почту, указанную на сайте.
Оятская керамика
Месторасположение фабрики: Ленинградская область, село Алеховщина, Алеховщинская ул., 20
Оятская керамика неразрывно связана с историей одного из коренных народов, проживающих на территории Ленинградской области, — вепсов. Берега реки Ояти, которые принято считать местами их оседлости, были совершенно непригодны для земледелия, поэтому вепсы становились охотниками, рыболовами и ремесленниками, в частности занимались гончарным делом и производством керамики — этому способствовала глинистость почв. В результате у них получались керамические игрушки и столовая посуда, которую отличали приземистые формы и штампованный орнамент. Помимо штампов, вепсы применяли рельефную роспись рожком, а также роспись белой или черной разведенной глиной. Разнообразные оятские сосуды и горшки распространились по близлежащим районам, а позже попали в императорскую резиденцию, Зимний дворец: после пожара 1837 года он особенно нуждался в смене интерьеров. В конце 19 века, когда производством керамики занималось уже 200 местных мануфактур, изделия стали отправлять через Финляндию в Европу, а в середине 20-го, после Великой Отечественной войны, работа в прежних масштабах прекратилась. Возобновить ее в 1960-х годах попыталось созданное в селе Алеховщина предприятие «Оятская керамика», которое просуществовало вплоть до пожара 2004 года, а сегодня — действующий там же «Центр возрождения ремесел», который не только продает посуду и игрушки, но и обучает их созданию.
Волховская роспись
Месторасположение фабрики: Ленинградская область, город Волхов, Волховский пр., 7
Волховская роспись, которой украшали деревянные прялки, возникла на берегу реки Волхов в конце 19 века. Изначально в качестве краски использовали сажу, смешанную с береговой глиной и смолой лиственницы, а затем применяли клеевую роспись по меловому грунту. Мазки краски — и это отличает волховскую технику от остальных — делались с переходами от одного цвета к другому: на кисть наносился не один, а сразу несколько оттенков. В результате получались два вида прялок: «золоченки» (с использованием насыщенной гаммы и золотого цвета) и «крашенки» (здесь вместо золотой краски использовали желтую, да и декор в целом был намного скромнее).
В 20 веке деревянные изделия с волховскими цветами стали выпускать уже в промышленных масштабах: в Волхове открылось производство кухонной утвари, на базе которого в 1968 году появился цех художественной обработки дерева. Роспись, которая украшала изделия, была отлична от первоначальной крестьянской — это были, скорее, авторские разработки художников, которые «внедрили» новую цветовую палитру и композиционные решения. Цех проработал до начала 1990-х годов, а старинные прялки, которые хранились в нем в качестве образцов росписи, попали в Новоладожский краеведческий музей. Возобновить производство удалось только два года назад: тогда научно-производственный холдинг «Аксортиум» вместе с экспертами по народным художественным промыслам изучил и воссоздал традиционные элементы волховской росписи — от способов нанесения орнамента до точных цветовых и стилевых решений. Сейчас изделия с красочными бутонами выпускает предприятие «Волховская роспись», открывшееся в Ленинградской области весной.
Шугозерская роспись
Месторасположение фабрики: Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Шугозеро, Советская ул., 35
Научно-производственный холдинг «Аксортиум» также занялся возрождением еще одного забытого народного промысла — шугозерской росписи. Она появилась в начале 20 века в Тихвинском районе Ленинградской области и отличалась от волховской росписи более свободной кистевой манерой и красками розового, бордового, зеленого, синего и черного цветов. Помимо бутонов, мастерицы изображали на прялках птиц, держащих небольшие веточки с ягодами клюквы. Такие изделия были более доступны по цене для крестьян, но несмотря на это просуществовали лишь до 1930-х.
Киришское кружево
Месторасположение мастерской: Ленинградская область, город Кириши, Волховская наб., 9
Киришское кружево, которое еще называют захожским (по месторождению промысла — упраздненной деревни Захожье), появилось в 18 веке. В то время мастера из Вологды, известной своими кружевными изделиями, приезжали в Ленинградскую область для возведения церквей и привозили с собой жен, которые обучали кружевоплетению местных рукодельниц. Из-за этого многие путают киришское кружево с вологодским, но опытный эксперт сразу же их различит: первое гораздо проще, с фирменными узорами «курья лапа», «звездочка с ободами», «лопаточка» и «медвежья лапа». Разновидностью «медвежьей лапы» считалась «тимошина лапа», получившая свое название по имени автора — Тимофея Матвеева. Он, как и многие мужчины в области, плел кружево не хуже женщин.
Сегодня образцы их рукоделия хранятся в «Музее кружева» в Вологде, а также в Русском музее в Петербурге, но само киришское кружевоплетение — в масштабах, существовавших в 19 веке, — практически мертво. Технику показывают в Высшей школе народных искусств на факультете «Художественное кружевоплетение и образование», а также в Киришском Дворце детского юношеского творчества. В нем народный промысел пытаются возродить не только дети, но и пенсионеры, работники музеев и посетители выставок, которые проходят в Центре.
Свирское кружево
Месторасположение фабрики: Ленинградская область, город Лодейное Поле, Карла Маркса ул., 40
Свирское кружево — один из самых старинных народных промыслов не только в Ленинградской области, но и вообще. Техника появилась во время строительства Петром I Балтийского флота в Лодейном Поле, куда прибывали голландские специалисты со своими женами. Жены вязали крючком узоры, продиктованные местной природной, бытом и верованиями: восьмиконечные звезды, заостренные с одной стороны овалы и треугольные язычки, напоминающие крыши зданий. Восстановить, изучить и повторить то, что у них получалось, в 1990-х годах смогла жительница Лодейного Поля Татьяна Васильева (не без помощи Русского музея). Сегодня нанятые ей работницы плетут по историческим образцам салфетки, скатерти и даже элементы одежды, которые побеждают в конкурсах сувенирной продукции и выпускаются под брендом «Сделано в Ленинградской области».
Фото на превью: лукбук коллекции Ulyana Sergeenko, созданной при участии «Крестецкой строчки»
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