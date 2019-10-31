Не только крестецкая строчка: какие народные промыслы есть в Ленинградской области и близлежащих городах?

Волховская роспись

Месторасположение фабрики: Ленинградская область, город Волхов, Волховский пр., 7

Волховская роспись, которой украшали деревянные прялки, возникла на берегу реки Волхов в конце 19 века. Изначально в качестве краски использовали сажу, смешанную с береговой глиной и смолой лиственницы, а затем применяли клеевую роспись по меловому грунту. Мазки краски — и это отличает волховскую технику от остальных — делались с переходами от одного цвета к другому: на кисть наносился не один, а сразу несколько оттенков. В результате получались два вида прялок: «золоченки» (с использованием насыщенной гаммы и золотого цвета) и «крашенки» (здесь вместо золотой краски использовали желтую, да и декор в целом был намного скромнее).

В 20 веке деревянные изделия с волховскими цветами стали выпускать уже в промышленных масштабах: в Волхове открылось производство кухонной утвари, на базе которого в 1968 году появился цех художественной обработки дерева. Роспись, которая украшала изделия, была отлична от первоначальной крестьянской — это были, скорее, авторские разработки художников, которые «внедрили» новую цветовую палитру и композиционные решения. Цех проработал до начала 1990-х годов, а старинные прялки, которые хранились в нем в качестве образцов росписи, попали в Новоладожский краеведческий музей. Возобновить производство удалось только два года назад: тогда научно-производственный холдинг «Аксортиум» вместе с экспертами по народным художественным промыслам изучил и воссоздал традиционные элементы волховской росписи — от способов нанесения орнамента до точных цветовых и стилевых решений. Сейчас изделия с красочными бутонами выпускает предприятие «Волховская роспись», открывшееся в Ленинградской области весной.