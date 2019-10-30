Saint-Tokyo провели показ на Василеостровском рынке — вот как это было

В новом дропе команда Saint-Tokyo продолжила видоизменять классические модели: базовые пиджаки «ломались» поясами и затяжками, юбки-трапеции были сделаны из лаковой кожи, а свитшоты с голыми плечами и объемными рукавами — отшиты по лекалам легких блуз. Некоторые вещи получили принты «экстраверт» и «интроверт», рассказывая о том, что в век социальных сетей каждому — вне зависимости от типа личности — приходится быть ярким и открытым. Это же подчеркивали и шляпы от марки Cocoshnick, с которыми Saint-Tokyo сотрудничают второй сезон подряд: экстраверта они выделяют из толпы, а интроверта — скрывают от лишних глаз.