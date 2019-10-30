Одним из центральных событий открытия Василеостровского рынка, которое прошло в эти выходные, стал показ второй части осенне-зимней коллекции петербургской марки Saint-Tokyo. Первую дизайнер Юра Питенин показал в лукбуке с участием модели Саши Паники, замешав японские мотивы с европейской классикой, подсмотренной в биографии Флоретт Шело — советника и менеджера по продажам дома Balenciaga, которая проработала с Кристобалем более 30 лет.
Saint-Tokyo провели показ на Василеостровском рынке — вот как это было
В новом дропе команда Saint-Tokyo продолжила видоизменять классические модели: базовые пиджаки «ломались» поясами и затяжками, юбки-трапеции были сделаны из лаковой кожи, а свитшоты с голыми плечами и объемными рукавами — отшиты по лекалам легких блуз. Некоторые вещи получили принты «экстраверт» и «интроверт», рассказывая о том, что в век социальных сетей каждому — вне зависимости от типа личности — приходится быть ярким и открытым. Это же подчеркивали и шляпы от марки Cocoshnick, с которыми Saint-Tokyo сотрудничают второй сезон подряд: экстраверта они выделяют из толпы, а интроверта — скрывают от лишних глаз.
Фото: Никита Шубный
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